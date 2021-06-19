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Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры, - Сергей Кожемякин
13:53 21.06.2021

Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры

Крен внешнеполитической тактики Турции не изменил реакционной сути правящего режима. Он по-прежнему лелеет экспансионистские замыслы, пытаясь с помощью демагогии и репрессий удержать позиции внутри страны.

Маска миротворца

Непревзойденный гроссмейстер политической игры и автор самых хитроумных комбинаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, казалось бы, давно должен перестать удивлять мир своими увертками. Мало кто из современных руководителей может так тонко чувствовать политическую конъюнктуру, меняя гнев на милость, воинственность - на показное миролюбие и то же самое в обратном порядке.

В течение нескольких лет можно было наблюдать нарастание турецкой экспансии на обширной территории от Африки до Афганистана. Это привело к ухудшению отношений с целым рядом стран, включая Египет, Грецию, Францию и Саудовскую Аравию, причем острота конфликтов варьировалась от словесных перепалок до военных столкновений, например в Ливии.

Появление столь задиристого игрока породило прежде немыслимые партнерства. Так, Саудовская Аравия провела совместные с Грецией военно-воздушные учения и арендовала у Афин зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". ВМС королевства отработали взаимодействие с французским флотом. Подписанное же Египтом и Грецией морское соглашение сузило простор для турецких амбиций в Средиземном море.

В последние месяцы тенденции изменились. Роль главного автора мирных инициатив неожиданно перешла к Анкаре. После телефонного разговора Эрдогана с саудовским монархом состоялся первый за четыре года визит главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в королевство. "Для нас нет причин не налаживать связи с саудовскими братьями", - заявил тот. Стороны объявили о совместных проектах, среди которых производство боевых дронов "Карайель".

Переговоры министров иностранных дел Турции и Греции завершились подписанием свыше двадцати соглашений о сотрудничестве в энергетике, транспорте, туризме и других сферах. Египту, в свою очередь, предложено начать переговоры по демаркации границ морского шельфа. В качестве жеста доброй воли Анкара прекратила трансляцию телеканалов, связанных с "Братьями-мусульманами"*. Именно свержение связанного с этим движением президента Мухаммеда Мурси в 2013 году привело к разрыву ее отношений с Каиром.

Смягчилась конфронтационная риторика в адрес Евросоюза. По словам турецких властей, страна привержена идее вступления в ЕС и в ближайшее время намерена подать заявку на участие в Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Так называется программа, призванная укрепить военные связи внутри Европейского союза. Большое внимание уделяется сближению с Францией, президента которой Эрдоган "наградил" немалым количеством язвительных, а порой и просто оскорбительных заявлений. Теперь же глава Турции расточает совсем другие речи. "Как два сильных союзника по НАТО, мы можем внести значительный вклад в обеспечение стабильности и мира от Европы до Кавказа, Ближнего Востока и Африки. Наши страны могут и должны действовать солидарно", - заявил он на переговорах с Эмманюэлем Макроном. Еще дальше пошел Чавушоглу. В статье для французской газеты "Опинион" он выразил надежду, что Париж станет локомотивом в деле сближения Анкары с Брюсселем.

Но главные усилия нацелены на США. Вопреки не самым позитивным для Эрдогана сигналам вроде признания Байденом геноцида армян и исключения Турции из программы производства истребителя F-35, протянутая из Анкары рука не была отдернута. Турецкие власти пошли на ряд уступок. Они объявили об отправке на родину российских специалистов, помогавших устанавливать комплексы С-400, их самолеты-разведчики присоединились к американской авиации, совершающей регулярные полеты в районе Крыма и Краснодарского края. Военные 66-й мотострелковой бригады Турции участвовали в масштабных учениях НАТО "Защитник Европы". В свою очередь Анкара пригласила Вашингтон для участия в маневрах "Анатолийский феникс". Под предлогом ремонтных работ Турция отказалась от покупки иранского газа.

Эти ясные посылы благосклонно восприняты. "Мы заинтересованы сохранить Турцию в союзниках. У нас совпадающие интересы в Сирии, Афганистане и в плане отражения злонамеренного влияния России и Ирана", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. А на состоявшейся 14 июня встрече Эрдогана с американским коллегой - первой после вступления Байдена в должность - глава Турции заявил, что у "двух стратегических партнеров нет ни одной проблемы, которая не имела бы решения".

Агенты империализма

Что же заставило высокомерного Эрдогана "склонить выю"? Загадку разрешил руководитель Компартии Турции (КПТ) Кемаль Окуян. По его словам, президент и стоящая за ним турецкая буржуазия стремятся лишь к большей свободе действий в рамках глобальной капиталистической системы. "После прихода Байдена они взяли паузу в своих маневрах, чтобы оценить достигнутые результаты и закрепить позиции", - подчеркнул Окуян. При этом хищническая суть буржуазного режима никуда не делась, просто Анкара с благословения Вашингтона и Брюсселя временно ограничила аппетиты ближайшим окружением.

Яркой иллюстрацией является политика в Сирии. Оккупировав северные и северо-западные районы, Анкара взяла курс на их отторжение. Идлиб подключен к общетурецкой системе регистрации актов гражданского состояния, его жителям выдают турецкие паспорта. С конца мая началась подача в провинцию электроэнергии из Турции. В школах с первого класса преподается турецкий язык, учителя получают зарплату из Анкары, переписаны учебные программы. К примеру, османский период рассматривается теперь не как оккупация, а как эпоха расцвета и могущества. Насильственно меняется национальный состав. Арабам и туркоманам передаются земли и дома курдов. Доля последних в населении Африна снизилась с 96 до 25 процентов, изгнаны веками населявшие этот регион езиды.

Вопреки неоднократным обещаниям бороться с радикальными исламистами, 15-тысячный турецкий гарнизон в Идлибе действует в союзе с "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другими группировками. С одобрения оккупационных сил боевики провели массовые расправы над жителями, заподозренными в симпатиях к Дамаску. Разгул террора был приурочен к президентским выборам, победу на которых одержал Башар Асад.

Это подтверждает единство целей Турции и США, заинтересованных в расколе Сирии и свержении законного правительства. Действующие под крылом Вашингтона Сирийские демократические силы также заблокировали проведение голосования на подконтрольных им территориях северо-востока.

Целиком совпадают курсы Анкары и Запада в отношении Украины. Во время очередного визита Владимира Зеленского в Турцию Эрдоган поддержал стремление Киева вступить в НАТО, подтвердил непризнание "аннексии Крыма" и желание углублять стратегическое партнерство. Турецкие беспилотники уже летают над Донбассом, стороны обсуждают совместное производство военных кораблей и вертолетов.

Все это, а также продолжающееся присутствие турецких войск и наемников в Ливии и на севере Ирака говорит о незыблемости агрессивной политики Анкары. Она лишь ждет формального признания притязаний на собственную сферу влияния от Вашингтона и Брюсселя.

"Домашние" неприятности

Еще одна причина потепления отношений Турции с Западом и арабскими монархиями - непростая внутриполитическая ситуация. Очередная волна коронавируса вывела страну на пятое место по числу заражений. Официальный уровень безработицы превышает 13 процентов, среди молодых жителей не имеют работы почти 37 процентов. Цены на продукты питания подскочили за год на треть. Статистика говорит о росте бедности с 10,2 до 12,2 процента, но независимые опросы рисуют более мрачную картину. Свыше половины граждан признаются, что текущих доходов им хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, 27 процентов заявляют об отсутствии средств на удовлетворение даже этих нужд. В то же время число граждан с состоянием от 1 млн долл. и выше подскочило в Турции на 35 процентов, а их суммарные активы увеличились с 285 до 352 млрд долл.

Действия властей лишь ухудшают обстановку. Четвертая за два года смена главы Центробанка подстегнула падение курса лиры. Дефицит бюджета превысил 25 млрд, а внешний долг достиг 450 млрд долл. В то же время чистые международные резервы Центробанка упали ниже 10 млрд долл. - минимума с 2003 года.

В случае проведения выборов Эрдоган, согласно опросам, уступает нескольким соперникам, включая оппозиционных мэров Стамбула и Анкары - Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Правящий альянс в составе Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения впервые оказался позади коалиции оппозиционных сил.

Серьезный удар по престижу власти нанесли разоблачения криминального авторитета Седата Пекера. До своего отъезда из страны он был тесно связан с правительством, в частности, организовывая митинги в поддержку Эрдогана. Теперь в своих видероликах, зрителями которых стали миллионы человек, Пекер рассказывает о поставках оружия исламистам, коррупции и наркотрафике, в которые вовлечен широкий круг лиц - от главы МВД Сулеймана Сойлу до зятя президента Берата Албайрака.

В этих условиях власть идет на всевозможные ухищрения. Предпринята попытка запрета прокурдской Партии демократии народов. Ее главе Селахаттину Демирташу, с 2016 года находящемуся в заключении, продлен тюремный срок за "оскорбление президента". За последние пять лет вынесено 10 тыс. аналогичных приговоров - в 25 раз больше, чем за предыдущие двадцать лет.

Эрдоган самолично подал иск против лидера "Хорошей партии" Мерал Акшенер, сравнившей его с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Еще больше надуманных обвинений выдвинуто в отношении Имамоглу. Ему припомнили высказывание двухлетней давности, когда он назвал работников Высшего избирательного совета "дураками" за сомнительную отмену выборов в Стамбуле, а также уличили в неуважении к жившему в XV веке султану Мехмеду II. Выразилось это в прогулке мэра у мавзолея монарха с заложенными за спину руками.

Реальной причиной преследований является страх перед популярностью стамбульского градоначальника, критикующего президента. В частности, Имамоглу выступил против строительства канала "Стамбул". В рамках этого мегапроекта Черное и Мраморное моря должна связать судоходная артерия, которая разгрузит пролив Босфор. Помимо пропагандистских, инициатива имеет и геополитические мотивы. Как заявил Эрдоган, на канал не будет распространяться конвенция Монтре, регулирующая проход морских судов по Босфору и Дарданеллам. Несогласие с ревизией международных соглашений и другими действиями президента выразили 104 адмирала в отставке, подписавшие открытое письмо. Некоторых из них арестовали - Эрдоган сравнил поступок адмиралов с попыткой переворота.

Как обычно, президент твердит о "международном заговоре", выступая как защитник национальных интересов. "Два века определенные круги пытаются ограничить развитие Турции. Они больше не добьются желаемого, Турция становится сильной страной", - объявил Эрдоган на последнем съезде ПСР. Там же он сообщил о начале подготовки новой Конституции и представил проект экономических реформ. Содержание его довольно размыто, а единственным целевым показателем является вхождение в десятку ведущих экономик.

Куда выразительнее излюбленная тактика по стравливанию различных групп населения. Например, истово верующих и сторонников светского развития страны. 28 мая президент открыл новую мечеть на площади Таксим в Стамбуле. Она находится в нескольких десятках метров от знаменитого монумента "Республика", а открытие произошло в день 8-й годовщины начала антиправительственных выступлений. Их центром, напомним, была именно площадь Таксим.

Эффективность этих спекуляций все ниже, на что указывают и падение рейтингов власти, и расширение протестного движения. Несмотря на введенный с началом пандемии запрет забастовок, в Стамбуле выразили возмущение свыше 2 тыс. рабочих энергокомпании "Бедаш", в Коджаэли бастуют сотрудники фабрики по производству посуды. "Люди отказываются покоряться. Близок час, когда трудовой народ рассеет тьму и установит справедливый порядок", - уверены коммунисты.

*Запрещена в РФ.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624272780
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