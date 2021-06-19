Армяне слили Армению в Пашинистан, - С.Борзяков

13:54 21.06.2021

Армяне вернули власть Пашиняну

Партия Пашиняна набрала 53,92% против 21,04% у главной силы оппозиции – блока Роберта Кочаряна



21 июня 2021, Станислав Борзяков

Несмотря на позорный проигрыш во второй карабахской войне, Никол Пашинян сумел разгромить своих оппонентов на выборах. Его партия получила более половины голосов из числа тех, кто дошел до участков. Почему это стало возможным в условиях, когда на премьера ополчились самые уважаемые люди страны, а многие армяне называют его "предателем" или даже "турком"?



Итоги выборов в Армении без преувеличения можно назвать сенсационными. Соцопросы предсказывали более-менее равную борьбу между партией "Гражданский договор" Никола Пашиняна и блоком "Армения", кандидатом в премьеры от которого был бывший президент Армении и Нагорного Карабаха Роберт Кочарян. В период с марта по июнь разрыв между ними сокращался, а накануне голосования, по данным некоторых соцслужб, оппозиция даже вырвалась вперед.



Но итоговые результаты показали, что никакой "равной борьбы" не было: Пашинян получил в два с половиной раза больше голосов, чем оппозиция – 53,92% против 21,04%. Это абсолютный разгром.



При этом никто, кроме этих двух сил, в парламент не прошел, хотя в выборах участвовали 21 партия и четыре блока – своего рода рекорд. Так, за стенами Национального собрания остался блок "Честь имею" еще одного бывшего президента и потенциального союзника Кочаряна – Сержа Саргсяна: он набрал 5,23%, но для блоков проходной барьер составляет 7% (для партий 5%).



Также армяне избавились от такого политического балласта, как партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые в парламенте предыдущего созыва играли роль оппозиции. Первая из них – личный актив "авторитетного" олигарха Гагика Царукяна, при Пашиняне едва не севшего в тюрьму опять (прежде он уже сидел – за групповое изнасилование и грабеж).



Что же касается "просвещенных", то это бывшие союзники Пашиняна, отколовшиеся от него после "революции любви" из-за более радикальных взглядов на Россию и НАТО. Они – "глобалисты" и "западники", выступающие за вхождение Армении в Североатлантический альянс и выход из ЕАЭС. Был шанс, что в нынешнее смутное время они укрепят свои позиции, но произошло обратное.



Понятно, что в России армянские выборы воспринимают через призму отношения к себе. С этой точки зрения расклад как бы не в нашу пользу. Лидер местной "цветной революции" Пашинян – любимчик западных фондов, которыми буквально нашпигована республика. И хотя за время правления он не ушел в очевидную фронду по отношению к Москве, заметно раздражал ее и своим политическим происхождением, и "многовекторностью", и неуступчивостью по некоторым вопросам.



Многого стоит один только скандал вокруг "Искандеров". По сути Пашинян попытался свалить ответственность за проигрыш в карабахской войне на качество российского оружия. Это привело к конфликту с армией, политическому кризису и досрочным выборам, итоги которых мы сейчас и подводим.

Совсем другое дело – Кочарян. Несмотря на то, что в его блок вошли националисты из "Дашнакцутюн", сам он не только давний и проверенный партнер России, но и, как считают в Армении, друг президента Владимира Путина. После прихода Пашиняна к власти Кочаряна трижды арестовывали (и трижды освобождали), что более всего походило на сведение личных счетов и не способствовало взаимопониманию в российско-армянских отношениях.



Однако для самих армян вопрос "вы за Россию или против нее" на этих выборах вообще не стоял – электорат поделился по совсем другому принципу. Во многом это был выбор за "меньшее из зол".



Пашинян – тот человек, с именем которого связывают позорное поражение во второй карабахской войне. Ответственность за развитие обороны, стагнировавшее в тот период, когда азербайджанцы активно скупали турецкие беспилотники, и системные промахи разведки он может частично разделить со своими предшественниками во власти. Тем не менее его неуступчивость на переговорах (попытка блефовать при очень слабых картах) привела к тому, что разгром оказался более болезненным, чем мог бы быть.



Источники в переговорных кругах единодушны: армяне могли сохранить как минимум Шушу – знаковый город, взятие которого вооруженными альпинистами стало важнейшей частью легендариума первой карабахской войны. Теперь в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает президента Турции Реджепа Эрдогана.



После разгрома на фронте и последовавшего за этим конфликта с армией на Пашиняна ополчились не только военные, но даже священники – представители наиболее уважаемых страт в армянском обществе.



И те, и другие обвиняли премьера в национальном предательстве.



Возможно, именно поэтому соцопросы фиксировали серьезную борьбу почти на равных. Те армяне, кто в итоге проголосовал за партию Пашиняна, относятся, судя по всему, к категории так называемых стеснительных избирателей. Такую же картину мы наблюдали в США четыре с половиной года назад, когда респонденты не признавались, что будут голосовать за Дональда Трампа – "одиозного фашиста и сексиста", по мнению мейнстримных СМИ.



В то же время оппозиция Кочаряна – Саргсяна не смогла избавиться от собственного груза ответственности: за все то, что происходило в республике более двадцати лет. Прежде всего армяне устали от коррупции и кланового управления, память о которых не удалось в полной мере заслонить "национальным предательством" Пашиняна.



При таких вводных явка на выборы оказалась предсказуемо низкой, едва перевалив за 50% – армян не вдохновил "выбор из двух зол". То есть Пашинян возвращает себе власть, благодаря голосам всего лишь четверти избирателей.

Легко предположить, что это люди, выбор которых определили перемены в стране, случившиеся после пашиняновской революции. Далеко не все они были положительными и просто умными, но факт остается фактом: даже если исходить из того, что премьер руководствовался в первую очередь принципом борьбы с оппонентами, ему в значительной степени удалось сломать прежнюю коррупционную систему.



Как следствие, в последнем "доковидном" году (2019-м) темпы роста экономики Армении перевалили за 7,5%. Это больше, чем в любой стране Европы, и это тот уровень, который хорошо ощущается населением благодаря увеличению доходов.



Можно сказать, что армяне предпочли сытость чести (учитывая название блока Саргсяна), но нужно понимать, что пересмотр итогов конфликта в данный момент невозможен. Претензия на это – это желание войны, которую невозможно выиграть, а выбор между войной и сытостью уже кажется предопределенным.



Блок Кочаряна не выступал за возобновление военных действий. Он в большей степени состоит из реалистов, чем из фанатиков, кроме того, такая позиция сейчас неприемлема для России – гаранта мирного урегулирования, который рискует своими миротворцами. Но в том-то и дело, что в ситуации с Карабахом возврат в прошлое был невозможен, а в системе управления Арменией показался армянам нежелательным. На выходе – очередной триумф Пашиняна.



Газета ВЗГЛЯД предупреждала, что именно к этому все идет. Пусть Пашинян показал себя плохим дипломатом и слишком самоуверенным лидером, политик он талантливый и на досрочные выборы согласился вовремя: не слишком рано (сразу после войны) и не слишком поздно (когда количество претензий к нему вырастет), чтобы упустить победу и отдать власть.



Единственная его проблема на сегодняшний день – особенность армянского законодательства, по которому правительство может быть однопартийным только в том случае, если победитель набрал больше 55%. Если меньше – нужно создавать коалицию, а никто, кроме партии Пашиняна и блока его злейшего врага Кочаряна, в парламент, повторимся, пройти не смог.



Как Пашинян, уже объявивший о "победе народа" и "новой революции", которую окрестил "стальной", станет выкручиваться в ситуации, когда для абсолютного триумфа ему не хватило всего одного процентного пункта, узнаем скоро (скорее всего, это ему вообще не потребуется). Но свой статус самого популярного политика Армении, не имеющего в этом качестве серьезных конкурентов, он убедительно подтвердил уже сейчас – и с этим придется считаться.