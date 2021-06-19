Продув три раза турки первыми вылетели с Евро по футболу

17:02 21.06.2021

Первый пошел: одна страна уже покинула Евро-2020



Футболисты сборной Турции потерпели третье поражение кряду и первыми покидают чемпионат Европы - 2020.



Матч турецкой команды против сборной Швейцарии в третьем туре квартета А на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) завершился со счетом 3:1 в пользу швейцарцев.



Не помогли даже почти домашние стены стадиона столицы Азербайджана. Авторами голов стали Харис Сеферович, который отличился на 6-й минуте, и Джердан Шакири (26, 68) - у швейцарцев, Ирфан Кахвечи (62) - в составе турков.



Только в третьем матче на Евро турецкая команда сумела забить первый мяч в ворота соперников, но это не спасло команду Шенола Гюнеша от третьего подряд поражения.



Сборная Швейцарии набрала четыре очка в очень непростой группе А и имеет все шансы стать одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах, которые продолжат играть в плей-офф континентального первенства.



Автор дубля Шакири назван лучшим игроком матча и теперь входит в число лучших бомбардиров первенства. Особенно хорош был его второй гол.



Первое место в группе досталось итальянцам, которые прошли всю групповую дистанцию не только без поражений, но и без единого пропущенного мяча - в 1/8 финале "скуадра адзурра" разыграет путевку в четвертьфинал Евро-2020 со второй командой квартета С, где выступает сборная Украины.