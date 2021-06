Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19

19:34 21.06.2021

Если слухи о дезертирстве подтвердятся, он может оказаться самым высокопоставленным перебежчиком в истории КНР



Американские журналисты со ссылкой на оппозиционные китайские СМИ распространили информацию о побеге замминистра государственной безопасности КНР из страны. Сообщается, что высокопоставленный чиновник якобы вывез в Соединенные Штаты секретные данные о лаборатории Уханьского института вирусологии, с которой связаны слухи об утечке коронавируса и его искусственном происхождении.



По сведениям The Daily Beast, китайский чиновник уехал из Гонконга в США вместе с дочерью еще в середине февраля. Беглец якобы передал американцам документы об Уханьской лаборатории, которые могли "изменить позицию администрации Байдена относительно происхождения пандемии COVID-19". Вместе с тем издание подчеркивает, что эти данные являются непроверенными.



На протяжении многих лет Дун Цзинвэй работал в Министерстве государственной безопасности Китая. С 2018 года чиновник отвечал за всю контрразведывательную деятельность. Таким образом, если слухи о дезертирстве подтвердятся, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китайской Народной Республики.



Экс-чиновник министерства иностранных дел Китая, доктор Лянчао Хань сообщил, что вопрос о дезертирстве Дуна поднимался еще в марте прошлого года на китайско-американском саммите на Аляске. В начале недели бывший сотрудник ведомства написал у себя в Twitter, что глава МИД КНР Ван И и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы немедленно вернули беглеца на родину. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отказался это делать.



В свою очередь бывший эксперт Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николас Эфтимиадес воспринял новость о перебежчике скептически, назвав ее очередным "слухом". Кроме того, по его словам, в условиях "информационной войны между Китаем и действующими за границей антикоммунистами" подобные ситуации происходят постоянно. При этом Эфтимиадес заявил, что доктор Лянчао Хань является "прямолинейным стрелком, которому доверяют за его честность".



Госдепартамент США пока никак не ответил на запросы СМИ о ситуации с высокопоставленным китайским чиновником. Впрочем, в ведомстве обычно не комментируют тему перебежчиков.



Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.



Тем временем на официальной веб-странице Госсовета Китая, на которой перечислены высшие сотрудники Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством главы ведомства Чэнь Вэньцина. В разделе "кадровые изменения" содержится лишь информация о коррупционном расследовании в отношении другого замминистра – Ма Цзяня, который в 2018 году был приговорен к пожизненному заключению.



Ученые обсудили "утечку" коронавируса: случайное событие, созданное человеком



Изучение причин и обстоятельств возникновения COVID-19 в последние недели стало вновь активно обсуждаться в медийном, политическом и научном пространстве. На днях ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию об "лабораторном" происхождении COVID-19.



Эксперт заявила о необоснованности заявлений об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Помимо этого, сведения о тяжелой болезни сотрудников Уханьского института вирусологии до начала пандемии она называла "ложными".



"Как я могу представить доказательства того, чего нет, – приводит слова Чжэнли газета The New York Times. – Я не понимаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых".



Ранее версию об утечке коронавируса из лаборатории оценил и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Со своей стороны он не исключил лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По его словам, в ходе начального этапа расследования в Ухане китайские коллеги не проявляли достаточного стремления к сотрудничеству. Более того, эксперты ВОЗ испытывали некоторое беспокойство относительно его "прозрачности". Также возникали некоторые трудности с обменом данными, "особенно необработанными".