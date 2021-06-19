 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.06.2021
19:49  Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра
19:44  Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, - Daily Mail
19:42  История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:39  Российские военные развернули американскую колонну в Сирии
19:36  Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов
19:34  Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
13:54  Армяне слили Армению в Пашинистан, - С.Борзяков

13:53  Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры, - Сергей Кожемякин
13:44  Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов
13:31  Последний вояж императора. Почему никто не сравнивает Байдена с Си Цзиньпином? - Б.Межуев
13:26  The Times: полицейские в США увольняются отделами из-за движения BLM
13:22  Рэтклифф: "Путин выиграл 3:0 у Байдена" в отношении трубопроводов
12:23  В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам
11:15  Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...
11:04  КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!
11:02  Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана
10:58  Вбить клин между КНР и РФ непросто, но надо пытаться - National Interest
10:49  Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:44  Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов
10:36  Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:34  Разноцветная реклама в Америке резко почернела
10:26  Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах
08:35  КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев
08:20  Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:07  Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова
08:06  Призрак союза России с Китаем будоражит Запад, - В.Скосырев
07:50  Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский
07:47  Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая
07:45  Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"
06:39  Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула
00:42  В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?
00:03  Раздираемую гражданской войной Эфиопию добьют... парламентские выборы, - "Къ"
Воскресенье, 20.06.2021
22:09  Немецкие солдаты на учениях в Литве переоделись в фашистов, перепились, оттрахали литовок и своего же сослуживца - этно-афганца
21:52  Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
15:33  Покончил с собой сын покончившего с собой советского рокер-барда Башлачева
14:38  Умер корифей ельцинского РосПоносТВ Анатолий Лысенко
12:46  Как в Корее борются с тайными эротическими съемками женщин
12:22  Тихо издох от старости любимый пес Байдена - Чэмп
12:17  "Не питаюсь дома": аким Атырауской области Казахстана Досмухамбетов не знает цен на продукты питания
12:13  Станут ли американские негры отдельной нацией, - Тимур Шерзад
11:19  Актюбинск. В автокатастрофе погибли директора 2 школ, еще 2 - ранены
09:37  Минск. В театре на спектакле "Белый кролик" задержана член "правительства" Белоппозиции Зарецкая
09:27  РосМинсельхоз завезет мигрантов эшелонами, - "СП"
08:49  Революционер против старой гвардии: что ждать от выборов в Армении, - А.Поплавский
08:38  Единое пространство для вузов создадут в странах Центральной Азии
00:07  База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
00:02  "Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности": семьи из США и Канады попросили российское гражданство
00:00  КазЧиновники наступают на грабли общественного недовольства, - Д.Ашимбаев
Суббота, 19.06.2021
19:38  Казахстан готов поставлять Украине вакцину QazVac (переклеив этикетки российского "Спутника"?)
19:36  Волк – главный тотем эпического Кыргыз журту, - А.Эшиев
19:27  "Это не говно и палки!". Туркестанский горе-аким Шукеев бросился спасать пенопластовый имидж Керуен-Сарая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
19:34 21.06.2021

Если слухи о дезертирстве подтвердятся, он может оказаться самым высокопоставленным перебежчиком в истории КНР

Американские журналисты со ссылкой на оппозиционные китайские СМИ распространили информацию о побеге замминистра государственной безопасности КНР из страны. Сообщается, что высокопоставленный чиновник якобы вывез в Соединенные Штаты секретные данные о лаборатории Уханьского института вирусологии, с которой связаны слухи об утечке коронавируса и его искусственном происхождении.

По сведениям The Daily Beast, китайский чиновник уехал из Гонконга в США вместе с дочерью еще в середине февраля. Беглец якобы передал американцам документы об Уханьской лаборатории, которые могли "изменить позицию администрации Байдена относительно происхождения пандемии COVID-19". Вместе с тем издание подчеркивает, что эти данные являются непроверенными.

На протяжении многих лет Дун Цзинвэй работал в Министерстве государственной безопасности Китая. С 2018 года чиновник отвечал за всю контрразведывательную деятельность. Таким образом, если слухи о дезертирстве подтвердятся, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китайской Народной Республики.

Экс-чиновник министерства иностранных дел Китая, доктор Лянчао Хань сообщил, что вопрос о дезертирстве Дуна поднимался еще в марте прошлого года на китайско-американском саммите на Аляске. В начале недели бывший сотрудник ведомства написал у себя в Twitter, что глава МИД КНР Ван И и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы немедленно вернули беглеца на родину. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отказался это делать.

В свою очередь бывший эксперт Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николас Эфтимиадес воспринял новость о перебежчике скептически, назвав ее очередным "слухом". Кроме того, по его словам, в условиях "информационной войны между Китаем и действующими за границей антикоммунистами" подобные ситуации происходят постоянно. При этом Эфтимиадес заявил, что доктор Лянчао Хань является "прямолинейным стрелком, которому доверяют за его честность".

Госдепартамент США пока никак не ответил на запросы СМИ о ситуации с высокопоставленным китайским чиновником. Впрочем, в ведомстве обычно не комментируют тему перебежчиков.

Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.

Тем временем на официальной веб-странице Госсовета Китая, на которой перечислены высшие сотрудники Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством главы ведомства Чэнь Вэньцина. В разделе "кадровые изменения" содержится лишь информация о коррупционном расследовании в отношении другого замминистра – Ма Цзяня, который в 2018 году был приговорен к пожизненному заключению.

Ученые обсудили "утечку" коронавируса: случайное событие, созданное человеком

Изучение причин и обстоятельств возникновения COVID-19 в последние недели стало вновь активно обсуждаться в медийном, политическом и научном пространстве. На днях ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию об "лабораторном" происхождении COVID-19.

Эксперт заявила о необоснованности заявлений об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Помимо этого, сведения о тяжелой болезни сотрудников Уханьского института вирусологии до начала пандемии она называла "ложными".

"Как я могу представить доказательства того, чего нет, – приводит слова Чжэнли газета The New York Times. – Я не понимаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых".

Ранее версию об утечке коронавируса из лаборатории оценил и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Со своей стороны он не исключил лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По его словам, в ходе начального этапа расследования в Ухане китайские коллеги не проявляли достаточного стремления к сотрудничеству. Более того, эксперты ВОЗ испытывали некоторое беспокойство относительно его "прозрачности". Также возникали некоторые трудности с обменом данными, "особенно необработанными".

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624293240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: на совместном заседании палат Парламент рассмотрит отчет Правительства
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- Первый в Центральной Азии "Гамма-нож" установлен в Национальном центре нейрохирургии РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №414
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №416
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет рассмотрел результаты аудита эффективности управления активами АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"
- Секретарь Совета Безопасности провел переговоры с Советником Президента Афганистана по национальной безопасности
- Проблемы и перспективы развития института омбудсмена были обсуждены на круглом столе в Сенате Парламента РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  