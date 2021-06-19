Российские военные развернули американскую колонну в Сирии

19:39 21.06.2021

США пытались нарушить соглашение по патрулированию



Российские военнослужащие в Сирии блокировали колонну армии США и вынудили ее развернуться и сменить курс. Об этом сообщает сайт "Русская весна" и публикует видео инцидента.



США пытались нарушить соглашение по патрулированию

КАДР ИЗ ВИДЕО "ВОЕНКОРЫ РУССКОЙ ВЕСНЫ"

По имеющимся данным, в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии патруль коалиции во главе с США нарушил договоренности по урегулированию.



"Нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций", - приводится цитата.



Так, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и Oshkosh M-ATV с американскими флагами двигались по трассе в западном направлении без предварительного уведомления российской стороны. Это противоречило действуюим соглашениям по контролю за территориями.



Военнослужащие ВС РФ заблокировали трассу и вынудили колонну развернуться и вернуться в свой район.



"Русвесна" также утверждает, что Штаты "продолжают терять свое влияние в северо-восточных районах Сирии". Указывается, что это вызвано "ростом антиамериканских настроений", а также числа местных жителей, поддерживающих официальный Дамаск.



"Ситуация заставляет Вашингтон активизировать свою деятельность ... в нарушение всех договоренностей с Россией", - говорится в публикации.