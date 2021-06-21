 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:42 21.06.2021

21 июня 2021 г.
Фредерик Коллер | Le Temps

"Если встреча Джо Байдена с Россией удалась, то его встреча с Женевой провалилась", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Поместив огромную китайскую вазу вместо старого глобуса на маленький столик, разделяющий Джо Байдена и Владимира Путина во время их переговоров на вилле Ла Гранж, Патрик Чаппатт в своем рисунке прекрасно выразил дух этой встречи. Внушительная фарфоровая ваза являлась не просто громоздкой безделушкой в декоре. Она символизировала недомолвки, скрывавшиеся за этим рукопожатием, "слона в посудной лавке" - говорится в статье. - Для Джо Байдена, выступившего с инициативой проведения саммита, речь шла о восстановлении связи с Москвой с целью стабилизации отравленных отношений. Одна из целей европейского турне американского президента заключалась в том, чтобы обезопасить Россию, дабы лучше противостоять Китаю. С этой точки зрения встреча в Женеве представляется успешной. И все же..."

"И все же китайская ваза действительно существует. Она находится не на Вилле Ла Гранж, а на другом берегу озера. Она стоит под стеклянной клеткой во Дворце Наций, где посетители могут ею полюбоваться", - указывает журналист.

(...) Пекин вмешался в символическое пространство, в сердце системы ООН, с недвусмысленным посланием. В январе 2017 года сам Си Цзиньпин приехал и подарил эту вазу под названием "Эпоха процветания и сияния". Президент Китая после визита в Давос отправился в Женеву, чтобы выступить на трибуне ООН. Он заявил о том, что Китай готов поднять факел мультилатерализма, от которого обещала отказаться новая администрация США. Момент был слишком благоприятным, почти непредвиденным, для того, чтобы поставить его страну в центр мировой игры. Как объяснил Си Цзиньпин своим собеседникам в Женеве, он пришел заполнить пустоту, созданную уходящей Америкой. Это было за два дня до вступления в должность Дональда Трампа", - отмечает автор статьи.

"Китайская дипломатия, как и российская, ценит Женеву, возведенную в бастион, уравновешивающий силу США через международные организации. Пока Си Цзиньпин ставил свою вазу в западном крыле Дворца Наций, его жена Пэн Лиюань преподнесла ВОЗ, послом доброй воли которой она является, бронзовую статуэтку. Это манекен, используемый в традиционной медицине, на котором указаны точки акупунктуры. И здесь Пекин символически обозначил свое присутствие. Нам известно, насколько его роль повлияла на предпочтения этой организации во время кризиса SARS-CoV-2", - продолжает он.

"Американские дипломаты все это знают. Почему Джо Байден, договорившись с Владимиром Путиным о встрече в Женеве, не воспользовался удобным случаем, чтобы реинвестировать в ООН? Это была идеальная возможность порвать с эпохой Трампа на международной арене. Из отеля Intercontinental, где он остановился, подъехать к Дворцу Наций или штаб-квартире ВОЗ можно было за 5 минут. Он не сделал это из-за того, что американская миссия со времен Трампа все еще не укомплектована персоналом? Или из-за национальности нынешней главы штаб-квартиры ООН в Женеве, россиянки Татьяны Валовой? Тайна, покрытая мраком. Как бы то ни было, но если встреча Джо Байдена с Россией удалась, то его встреча с Женевой провалилась", - резюмирует Фредерик Коллер.

Источник: Le Temps

Источник - inopressa.ru
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