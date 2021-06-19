Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра

19:49 21.06.2021

21 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области выявлены нарушения



В ИВС Оша и одноименной области выявлены нарушения. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.



Сотрудники центра накануне посетили изоляторы временного содержания.



"В ходе посещения ИВС УВД Оша, ОВД Кара-Суйского, Араванского и Ноокатского районов стало известно, что при поступлении задержанных специальный медосмотр в отношении них не проводится. Сотрудники ИВС продолжают заполнять форму по освидетельствованию на наличие алкогольного и наркотического опьянения, в которой обычно пишут, что травм на теле нет и жалобы на здоровье не поступали. Кроме того, оформляется обычная бумажная справка о том, что травмы на теле человека не обнаружены", - отмечает руководитель центра по Ошу и Ошской области Худаяржан Нарматов.



В ИВС ОВД Алайского района Ошской области не хватает посуды - мисок и ложек. Руководству рекомендовали устранить нарушения, которые были отражены в журнале для проверяющих.



"В ИВС ОВД Кара-Кульджинского района содержащиеся жаловались на питание, нехватку мисок, ложек и кружек. Начальнику изолятора даны рекомендации по устранению этих недостатков, результаты также были отражены в журнале для проверяющих", - подчеркивают в региональном представительстве наццентра.



По результатам проверки сотрудники центра составили акты по нарушениям условий содержания и направили их в прокуратуру Ошской области для принятия мер.