|Встреча Путина и Байдена привела к наихудшим последствиям для лидера США, - А.Орловский
00:00 22.06.2021
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена привела к наихудшим последствиям для американского лидера. Многие заговорили о победе Владимира Путина. На этом фоне позиции США как сверхдержавы меркнут.
Спустя полгода со вступления демократа Байдена в должность, его рейтинг продолжает падать. К этому времени он значительно начал расти вниз. Одобрение Путина республиканцами также негативно сказывается на антироссийской политике Вашингтона.
Американское издание Slate отмечает, что за годы правления Дональда Трампа в республиканской партии произошли значительные изменения.
Если ранее они придерживались жесткой позиции, то теперь "сдались" Кремлю. Только треть из них видит угрозу в Москве. Остальные придерживаются мнения, что США и РФ необходимо сотрудничать.
"Только 4% республиканцев по сравнению с 44% демократов считают Россию "величайшей геополитической угрозой для Соединенных Штатов".
Только 29% республиканцев по сравнению с 51% демократов согласны с тем, что Россия является "врагом Соединенных Штатов"", - пишет Slate.
Все это связывает руки Байдену. Если он решится принять новые сдерживающие меры против России, то рискует оказаться у пустого корыта.
Еще в прошлом году большинство демократов предлагали отправить военный контингент НАТО в балтийский регион для "защиты" союзников, однако республиканцы не позволили это сделать.
Следует также не забывать, что сейчас в республиканской партии рейтинг одобрения Владимира Путина выше, чем у Джо Байдена.
Не последнюю роль играет и недавняя встреча Путина и Байдена в Женеве. Оппоненты нынешнего американского президента, вероятно, сделали все возможное, чтобы простые граждане увидели обе пресс-конференции. И в этом же показателе Байден сдал позиции.
Во-первых, он подождал того, когда выступит Путин, ожидая услышать позицию российского президента и подготовить интервью.
Во-вторых, если глава Кремля выступил практически сразу и дал ответы на вопросы как российских, так и зарубежных журналистов, то хозяин Овального кабинета разрешил посетить брифинг лишь "своим". У него был список вопросов, которые ему хотят задать.
Так что к этому моменту Путин в пух и прах разделывает американского коллегу.
Все идет к тому, что Байдену придется идти российскому президенту на уступки. Другого выбора нет.
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Антон Орловский, для "Русской Весны"