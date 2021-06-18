 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Банды заменяют правила в новом мировом порядке, - Филип Стивенс
00:10 22.06.2021

18 июня 2021 г.
Филип Стивенс | Financial Times

"Эпоха либерального интернационализма уступила место возвращению соперничества великих держав. Факты глобальной взаимозависимости те же - посмотрите на пренебрежение к государственным границам со стороны Covid-19 и климатических изменений. Но перераспределение мировой власти изменило геополитическую погоду. Национальное бессилие оказывается плохим тормозом для роста национализма", - пишет на страницах Financial Times обозреватель Филип Стивенс.

"В данный момент мир находится на любопытной ничейной территории - он по-прежнему привязан к знакомым мультилатеральным институтам, но великие державы сражаются за контуры нового ландшафта. Не такие великие державы столкнутся с растущим давлением встать на чью-то сторону. Они будут с США или с Китаем?" - задумывается он. (...)

"По сути, осмелевший, растущий Китай и обиженная, переживающая спад Россия не желают уступать порядку, который, как они утверждают, рассчитан на то, чтобы увековечить западную гегемонию. Си Цзиньпин хочет вернуть Китай в центр мировой арены. Россия Владимира Путина хочет вернуть себе сферу влияния на постсоветском пространстве", - пишет автор публикации.

"Суммарный эффект заключается в замене мультилатеральных правил соперничающими бандами. Некоторые страны займут выжидательную позицию; другие попытаются сохранить привилегированные экономические отношения с Китаем, при этом прячась за щитом безопасности Вашингтона. Многие свой выбор уже сделали", - говорится в статье.

"В наши дни модно говорить, что у автократов есть начальное преимущество. И это правда, что отсутствие внутренней оппозиции означает, что китайский Си и российский Путин могут действовать относительно безнаказанно. Однако когда дело доходит до банд, преимущество остается на стороне Запада, - утверждает обозреватель. - Джо Байден работает уже давно. Он дорожит старым порядком. И тому есть причины. Период между 1945 и 2000 годами был отмечен почти идеальным совпадением между эгоистичными национальными интересами Америки и ее международным лидерством. Это было до того, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию, США отправились на войну на Ближнем Востоке, а мировая финансовая система обрушилась на ее западных архитекторов".

"Появления Байдена в течение недели международных встреч на высшем уровне, в том числе один на один с Путиным в Женеве, имели единственную цель: собрать старую банду для надвигающейся конфронтации с Китаем. Россия - это серьезная помеха. Китай же представляет системную угрозу, - утверждает обозреватель. - Здесь друзья Америки - ее самый важный актив".

"Стресс и напряженность в трансатлантическом альянсе никуда не денутся. Французы всегда с подозрением будут относиться к американским намерениям. Ангела Меркель отказывается позволить своей приверженности либеральным демократическим правилам встать на пути экономических интересов Германии. А у европейцев есть своя банда. Евросоюзу может не хватать геостратегического присутствия, но в установлении глобальных экономических норм он идет наравне с США и Китаем".

"Тем не менее, агрессивное преследование Си китайских интересов облегчило задачу Байдена. Значение соглашения о прекращении спора между ЕС и США о субсидиях для Boeing и Airbus заключалось в признании того, что реальная угроза для обеих компаний скоро будет исходить от Китая".

"Эммануэль Макрон - такой же голлист, как и любой французский президент. Он также усердно старается, как любой европейский лидер, следить за тем, чтобы телекамеры запечатлели его близость с президентом США. Меркель на финишной прямой. Когда президент США будет приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, то это будет делаться в надежде на то, что ее преемник будет сочетать риторику с действиями".

"Короче говоря, европейцы начинают примиряться с неудобными стратегическими реалиями. Для некоторых в Вашингтоне - недостаточно быстро, но достаточно, чтобы Байден заявил, что неделя была прошла не зря", - полагает Стивенс. (...)

Источник: Financial Times

Источник - иноПресса
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