Черным по белым. Критическая расовая теория расколола американских учителей и политиков

00:37 22.06.2021

"Коммерсантъ" от 21.06.2021,

В США бушует идеологическая война. Республиканцы повели наступление на критическую расовую теорию - комплекс идей, провозглашающий расизм неотъемлемой частью американской истории, которая, как и американский образ жизни, подлежит коренному пересмотру. Преподавание этого курса уже запрещено в некоторых штатах страны, однако многие учителя полагают, что попытки политиков вмешиваться в образование не идут на пользу школам и ученикам.



Расизм - это история. Расизм - это настоящее. Расизм - это жизнь. Жизнь многих расовых меньшинств, которые, с точки зрения апологетов критической расовой теории, продолжают жить под гнетом несправедливости и неравенства. "Критическая расовая теория - это практический подход, изучающий историю превосходства белых людей и отвергающий идею, что прошлое осталось в прошлом и что законы и система, которые пришли к нам из прошлого, как-то отделены от расизма",- так определяет суть учения профессор юриспруденции Колумбийского университета Кимберли Креншо, одна из его основоположниц.



Сама теория сформулирована в 1989 году, однако корнями уходит к началу XX века и идеям лауреата Международной Ленинской премии, философа-социалиста Уильяма Беркхардта, борца за права чернокожих Фанни Лу Хеймер и правозащитницы Паули Мюррей.



В соответствии с постулатами учения, США покоится на правовом фундаменте, заложенном белыми людьми в годы расизма для собственной выгоды, и потому, чтобы побороть его, нужно коренным образом пересмотреть фундаментальные основы общества.

"Все основано на том, что было раньше. Так называемая американская дилемма была не вопросом предубеждений, а вопросом структурных недостатков, размазанных по поверхности американского общества",- утверждала госпожа Креншо в беседе с CNN. Говоря об "американской дилемме", она ссылалась на книгу "Американская дилемма: проблема негров и современной демократии" нобелевского лауреата, шведского экономиста Гуннара Мюрдаля. Тот утверждал, что в американском обществе заложен некий парадокс: белые люди угнетают чернокожих, те хуже учатся и работают, что затем используется как обоснование для дальнейшего угнетения. Выхода господин Мюрдаль видел два: или искоренять предрассудки белых, или улучшать положение чернокожих.



Что смотреть и слушать про расизм, чтобы понять, с чем борются участники движения BLM

Со временем учение разрослось: его начали исповедовать многие ученые, по нему написаны десятки книг, сотни статей, проведены несколько конференций. Оно даже вышло за пределы США и за пределы собственно ситуации чернокожих: например, некоторые авторы утверждают, что расы как таковые - это конструкты не биологические, а социальные, которые общество придумывает или отбрасывает за ненужностью. "Люди с общим происхождением разделяют некоторые физические свойства вроде цвета кожи, телосложения и текстуры волос. Но это лишь очень малая часть их генетического наследия, которая теряется на фоне того, что у нас общего, или на фоне человеческих свойств высокого порядка вроде особенностей личности, интеллекта и морального облика",- указывают в книге "Введение в расовую теорию" авторы Ричард Делгадо и Джин Стефанчич (.pdf).



Эту теорию изучают в Гарвардском и Корнелльском университетах. В других учебных заведениях формируются группы, занимающиеся исследованием состояния латиноамериканских, индейских и азиатско-американских обществ. Центры по профилактике и контролю заболеваемости в США проводили тренинги по этому учению, однако их отменил бывший президент США Дональд Трамп: он выступал против преподавания ее в школах и запретил федеральным ведомства устраивать тренинги по "расовой чувствительности", называя теорию "антиамериканской пропагандой, раскалывающей общество".



В наших университетах студентам впихивают критическую расовую теорию. Это марксистская доктрина, утверждающая, что Америка - злая, расистская нация, и что даже малые дети ответственны за угнетение, и что все наше общество должно быть радикально преобразовано",- говорил господин Трамп.



И хотя Джо Байден к этой теории более благосклонен, битва с учением продолжается. Законодательные собрания в Арканзасе, Айдахо, Теннесси, Техасе и Оклахоме уже приняли законы, ограничивающие ее преподавание в школах и университетах. Ограничения есть и в других штатах. Есть также попытки запретить ее и в столице, городе Вашингтоне и округе Колумбия.



Законопроект, запрещающий преподавание идеи, что США - это расистская и сексистская страна, а также что люди могут нести ответственность за действия предков, внесен республиканцем Гленном Гротманом. Шансов у инициативы практически нет: местное заксобрание контролируется демократами, которые к критической расовой теории некритичны.



В округе, где большинство жителей либеральных взглядов, а большинство школьников составляют темнокожие, идеи расового равенства, наоборот, ставят во главу угла. Например, под руководством управляющего государственными школами Льюиса Фириби там проводятся специальные антирасистские курсы для учителей, а сам господин Фириби после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда открыто рассуждал о системном расизме в стране. По его словам, в округе идет работа по переосмыслению всего образовательного процесса. "Мы смотрим на области вроде выставления оценок, контроля дисциплины и посещаемости - если мы видим, что где-то на ситуацию влияет расовая несправедливость, мы хотим понять и придумать, что же можно сделать",- пояснил он на пресс-конференции.



После дела Флойда американских копов ждет реформа

Накануне также около шести десятков образовательных групп подписали заявление, где выразили недовольство продолжающимся наступлением на критическую расовую теорию. "У этих попыток есть ясная цель - подавить преподавание и изучение роли расизма в истории США",- говорится в заявлении. Там утверждается, что преподаватели должны преподносить неискаженную картину истории, чтобы вырастить из студентов информированных и активных граждан.



Впрочем, такие воззвания вряд ли убедят республиканцев. Накануне один из самых видных представителей партии, сенатор-техасец Тед Круз заявил, что критическая расовая теория "учит, что Америка фундаментально расистская и неизбежно расистская", и что цель этой теории - рассорить американцев. "Это предвзятая лживая теория, которая сама такая же расистская, как куклуксклановцы в белых балахонах",- сказал сенатор. Формально общество с ними согласно: опрос Economist/YouGov показал, что 58% американцев негативно относятся к теории, хотя хорошо информированы о ней лишь 26% опрошенных, в то время как 38% лишь "что-то слышали" о ней.



Алексей Наумов