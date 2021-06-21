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Черным по белым. Критическая расовая теория расколола американских учителей и политиков
00:37 22.06.2021

"Коммерсантъ" от 21.06.2021,
В США бушует идеологическая война. Республиканцы повели наступление на критическую расовую теорию - комплекс идей, провозглашающий расизм неотъемлемой частью американской истории, которая, как и американский образ жизни, подлежит коренному пересмотру. Преподавание этого курса уже запрещено в некоторых штатах страны, однако многие учителя полагают, что попытки политиков вмешиваться в образование не идут на пользу школам и ученикам.

Расизм - это история. Расизм - это настоящее. Расизм - это жизнь. Жизнь многих расовых меньшинств, которые, с точки зрения апологетов критической расовой теории, продолжают жить под гнетом несправедливости и неравенства. "Критическая расовая теория - это практический подход, изучающий историю превосходства белых людей и отвергающий идею, что прошлое осталось в прошлом и что законы и система, которые пришли к нам из прошлого, как-то отделены от расизма",- так определяет суть учения профессор юриспруденции Колумбийского университета Кимберли Креншо, одна из его основоположниц.

Сама теория сформулирована в 1989 году, однако корнями уходит к началу XX века и идеям лауреата Международной Ленинской премии, философа-социалиста Уильяма Беркхардта, борца за права чернокожих Фанни Лу Хеймер и правозащитницы Паули Мюррей.

В соответствии с постулатами учения, США покоится на правовом фундаменте, заложенном белыми людьми в годы расизма для собственной выгоды, и потому, чтобы побороть его, нужно коренным образом пересмотреть фундаментальные основы общества.
"Все основано на том, что было раньше. Так называемая американская дилемма была не вопросом предубеждений, а вопросом структурных недостатков, размазанных по поверхности американского общества",- утверждала госпожа Креншо в беседе с CNN. Говоря об "американской дилемме", она ссылалась на книгу "Американская дилемма: проблема негров и современной демократии" нобелевского лауреата, шведского экономиста Гуннара Мюрдаля. Тот утверждал, что в американском обществе заложен некий парадокс: белые люди угнетают чернокожих, те хуже учатся и работают, что затем используется как обоснование для дальнейшего угнетения. Выхода господин Мюрдаль видел два: или искоренять предрассудки белых, или улучшать положение чернокожих.

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Со временем учение разрослось: его начали исповедовать многие ученые, по нему написаны десятки книг, сотни статей, проведены несколько конференций. Оно даже вышло за пределы США и за пределы собственно ситуации чернокожих: например, некоторые авторы утверждают, что расы как таковые - это конструкты не биологические, а социальные, которые общество придумывает или отбрасывает за ненужностью. "Люди с общим происхождением разделяют некоторые физические свойства вроде цвета кожи, телосложения и текстуры волос. Но это лишь очень малая часть их генетического наследия, которая теряется на фоне того, что у нас общего, или на фоне человеческих свойств высокого порядка вроде особенностей личности, интеллекта и морального облика",- указывают в книге "Введение в расовую теорию" авторы Ричард Делгадо и Джин Стефанчич (.pdf).

Эту теорию изучают в Гарвардском и Корнелльском университетах. В других учебных заведениях формируются группы, занимающиеся исследованием состояния латиноамериканских, индейских и азиатско-американских обществ. Центры по профилактике и контролю заболеваемости в США проводили тренинги по этому учению, однако их отменил бывший президент США Дональд Трамп: он выступал против преподавания ее в школах и запретил федеральным ведомства устраивать тренинги по "расовой чувствительности", называя теорию "антиамериканской пропагандой, раскалывающей общество".

В наших университетах студентам впихивают критическую расовую теорию. Это марксистская доктрина, утверждающая, что Америка - злая, расистская нация, и что даже малые дети ответственны за угнетение, и что все наше общество должно быть радикально преобразовано",- говорил господин Трамп.

И хотя Джо Байден к этой теории более благосклонен, битва с учением продолжается. Законодательные собрания в Арканзасе, Айдахо, Теннесси, Техасе и Оклахоме уже приняли законы, ограничивающие ее преподавание в школах и университетах. Ограничения есть и в других штатах. Есть также попытки запретить ее и в столице, городе Вашингтоне и округе Колумбия.

Законопроект, запрещающий преподавание идеи, что США - это расистская и сексистская страна, а также что люди могут нести ответственность за действия предков, внесен республиканцем Гленном Гротманом. Шансов у инициативы практически нет: местное заксобрание контролируется демократами, которые к критической расовой теории некритичны.

В округе, где большинство жителей либеральных взглядов, а большинство школьников составляют темнокожие, идеи расового равенства, наоборот, ставят во главу угла. Например, под руководством управляющего государственными школами Льюиса Фириби там проводятся специальные антирасистские курсы для учителей, а сам господин Фириби после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда открыто рассуждал о системном расизме в стране. По его словам, в округе идет работа по переосмыслению всего образовательного процесса. "Мы смотрим на области вроде выставления оценок, контроля дисциплины и посещаемости - если мы видим, что где-то на ситуацию влияет расовая несправедливость, мы хотим понять и придумать, что же можно сделать",- пояснил он на пресс-конференции.

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Накануне также около шести десятков образовательных групп подписали заявление, где выразили недовольство продолжающимся наступлением на критическую расовую теорию. "У этих попыток есть ясная цель - подавить преподавание и изучение роли расизма в истории США",- говорится в заявлении. Там утверждается, что преподаватели должны преподносить неискаженную картину истории, чтобы вырастить из студентов информированных и активных граждан.

Впрочем, такие воззвания вряд ли убедят республиканцев. Накануне один из самых видных представителей партии, сенатор-техасец Тед Круз заявил, что критическая расовая теория "учит, что Америка фундаментально расистская и неизбежно расистская", и что цель этой теории - рассорить американцев. "Это предвзятая лживая теория, которая сама такая же расистская, как куклуксклановцы в белых балахонах",- сказал сенатор. Формально общество с ними согласно: опрос Economist/YouGov показал, что 58% американцев негативно относятся к теории, хотя хорошо информированы о ней лишь 26% опрошенных, в то время как 38% лишь "что-то слышали" о ней.

Алексей Наумов

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624311420
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