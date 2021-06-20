На кыргызский "Кумтор" тайно прилетал рос-брит-олигарх Лебедев. Жапар-хан меняет канадское жулье на...

|19:55 В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ
19:49 Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра
19:44 Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, - Daily Mail
19:42 История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:39 Российские военные развернули американскую колонну в Сирии
19:36 Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов
19:34 Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
17:02 Продув три раза турки первыми вылетели с Евро по футболу
13:54 Армяне слили Армению в Пашинистан, - С.Борзяков
13:53 Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры, - Сергей Кожемякин
13:44 Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов
13:31 Последний вояж императора. Почему никто не сравнивает Байдена с Си Цзиньпином? - Б.Межуев
13:26 The Times: полицейские в США увольняются отделами из-за движения BLM
13:22 Рэтклифф: "Путин выиграл 3:0 у Байдена" в отношении трубопроводов
12:23 В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам
11:15 Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...
11:04 КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!
11:02 Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана
10:58 Вбить клин между КНР и РФ непросто, но надо пытаться - National Interest
10:49 Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:44 Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов
10:36 Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:34 Разноцветная реклама в Америке резко почернела
10:26 Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах
08:35 КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев
08:20 Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:07 Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова
08:06 Призрак союза России с Китаем будоражит Запад, - В.Скосырев
07:50 Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский
07:47 Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая
07:45 Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"
06:39 Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула
00:42 В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?
00:03 Раздираемую гражданской войной Эфиопию добьют... парламентские выборы, - "Къ"
|На кыргызский "Кумтор" тайно прилетал рос-брит-олигарх Лебедев. Жапар-хан меняет канадское жулье на...
00:41 22.06.2021
Зачем российский бизнесмен Александр Лебедев приезжал на Кумтор?
Ренат Кольцов
Бывший банкир, председатель совета директоров Национальной резервной корпорации, владелец печатных изданий в Англии и России Александр Лебедев посетил золотой рудник Кумтор. Об этом миллионер написал в своей странице Инстаграмм.
"Карьер золотого рудника Кумтор на высоте 4,4 километра глубиной 1 километр, добыча ведется более 25 лет, выручка за эти годы – около 12 (!) млрд долларов, из которых Киргизии официально (!) досталось не более нескольких сотен миллионов долларов", – подписал видео Александр Лебедев.
Отвечая на вопрос подписчика, бывший миллиардер выразил обеспокоенность экологическим ущербом, который был нанесен при его разработке.
Как сообщает Forbes, Александр Лебедев занимает последнюю строчку в рейтинге обедневших миллиардеров. По данным издания, за последние 10 лет он потерял 1,5 млрд долларов, примерно 3/4 своего состояния. По итогам 2019 года состояние Лебедева оценивается в менее чем 500 млн доллров.