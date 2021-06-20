Хафтар показывает свою силу в Западной Ливии и отказывается подчиняться правительству

00:48 22.06.2021 Фельдмаршал вступил в очередной военный спор с Триполи

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.06.2021



Фельдмаршал Халифа Хафтар оказал открытое неповиновение центральным органам власти.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар оказал открытое неповиновение центральным органам власти. Силы фельдмаршала отказались выполнять решение Президентского совета страны о запрете на размещение или любое передвижение войск без официального разрешения, а также не захотели разблокировать часть средиземноморской автотрассы между Мисратой и Сиртом. Это ставит под вопрос то, как будет продвигаться ливийское урегулирование, особенно с учетом, что 23 июня в Берлине должна состояться новая международная конференция по ситуации в бывшей Джамахирии.



О том, что ЛНА не хочет подчиняться требованиям центрального руководства, стало известно из заявления официального представителя армии генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари.



"Мы ознакомились с этим постановлением, и нам прежде всего непонятно, кто подписал документ – Мухаммед аль-Менфи (глава Президентского совета Ливии. – "НГ") или Абдалла аль-Ляфи (его заместитель. – "НГ"), – отметил представитель ЛНА. – В 2015 году ливийским парламентом (имеется в виду базирующаяся в Тобруке Палата представителей. – "НГ") был принят закон номер один о предоставлении армии экстренных полномочий, в том числе по передислокации войск, в том случае, если границам Ливии угрожает опасность". В связи с этим ЛНА имеет полное право перемещать свои соединения так, как ей представляется нужным, заключил аль-Мисмари.



Постановление о запрете перемещений на территории бывшей Джамахирии любых родов войск без уведомления Президентского совета было издано в минувшие выходные. Это распоряжение стало ответом на попытку армии Хафтара объявить границу с Алжиром военной зоной, стянув туда дополнительные силы и взяв передвижения под свой контроль. "Мы уже неоднократно направляли наши войска к границам с Алжиром, Нигером, Чадом, – напомнил аль-Мисмари, комментируя ситуацию. – Сейчас у нас есть информация о скоплении отрядов, принадлежащих к таким экстремистским группировкам, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ. – "НГ"), которые могут нам угрожать со стороны алжирской границы". В связи с этим, по словам аль-Мисмари, шаги ЛНА продиктованы только соображениями безопасности.



Еще один повод для трений дало открытие средиземноморской автотрассы между городами Мисрата и Сирт, не функционировавшей более двух лет из-за боевых действий. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил, что магистраль возобновляет работу: "Мы перевернем страницу страданий ливийского народа, сделаем новый шаг в восстановлении, к стабильности и единству. Приветствуем все усилия, результатом которых является открытие сегодня прибрежного района". Однако армия Хафтара, которая по-прежнему контролирует восточный участок транспортной артерии, отказалась размораживать движение, несмотря на заявления центральных властей.



По сообщению портала Libya Observer, Дбейба успел торжественно открыть западный участок 250-километровой трассы и попытался в сопровождении кортежа проследовать в восточном направлении, однако автомобили остановились недалеко от позиций ЛНА перед перегородившими дорогу контейнерами. После чего глава ПНЕ и его сопровождение были вынуждены повернуть назад.



Такая ситуация выглядит достаточно показательно, особенно с учетом того, что 23 июня в Берлине должна состояться конференция по Ливии, которая посвящена организации в стране прозрачных выборов и проблеме вывода всех иностранных сил. Образование ПНЕ стало стартом политических перемен, не поставило точку в урегулировании.



В разговоре с "НГ" старший научный сотрудник швейцарского исследовательского центра "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" Джалел Харшауи пояснил, что проблема существования террористических элементов в некоторых районах Ливии действительно есть: некоторое присутствие ИГ фиксируется, к примеру, в юго-западном городе Сабха. "Что еще более важно, некоторые союзники Хафтара в последние месяцы проявляют признаки дезертирства, – рассуждает аналитик. – В этом отношении развертывание сил Хафтара в Сабхе и окрестностях вполне реально. Однако хафтаровская пропаганда вокруг операции сделала ее намного масштабнее и сильнее, чем она есть на самом деле".



По мнению собеседника "НГ", кампания со стороны ЛНА явно приурочена к очередной берлинской конференции. "Объявив о закрытии всей ливийско-алжирской границы, ЛНА хочет, чтобы ее считали силой, с которой нужно считаться в то время, когда международное сообщество обсуждает Ливию, – отмечает Харшауи. – На самом деле ЛНА не обладает способностью обеспечить перекрытие 990-километровой границы".



В связи с этим эксперт не исключил, что Хафтар может запросить помощь иностранных наемников: "Он не только хочет, чтобы его считали неприкасаемым на Востоке и Юге, но также рассчитывает оказывать официальное и неофициальное давление на Триполи, в том числе финансовое и политическое". В конце концов для командующего ЛНА важно, чтобы международное сообщество считало его легитимным, заключил собеседник "НГ".



--------------------------------



20.06.2021

Ливия на пути к миру



Международное сообщество вновь попытается урегулировать конфликт

Николай Плотников Кристофер Торнтон

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук;Кристофер Торнтон – специальный советник международной НПО "Центр за гуманитарный диалог" (Женева, Швейцария).



Первая конференция по Ливии в Берлине отличалась высоким уровнем представительства всех игроков, влияющих на кризис.

23 июня в Берлине начнет работу вторая конференция по Ливии. Ее организаторами выступили Германия и ООН. Она пройдет на уровне министров иностранных дел (пяти стран – постоянных членов СБ ООН, а также Италии, Турции и ОАЭ) и станет продолжением первого форума, состоявшегося в январе прошлого года в попытке положить конец военным действиям в Ливии.

Основное внимание участников вторых мирных переговоров будет уделено предстоящим в этой стране 24 декабря парламентским и президентским выборам и выводу с ее территории иностранных войск. Предполагается также рассмотреть создание объединенных сил безопасности для Ливии.



В преддверии этого форума ученые Института востоковедения РАН на научно-практических семинарах с иностранными коллегами при обсуждении актуальных проблем Ближнего Востока и Северной Африки не оставляли без внимания ливийскую проблематику. Суммируя размышления, мнения и оценки их участников, можно с очень осторожным оптимизмом сказать, что сейчас появилась надежда на прекращение противостояния в Ливии и возвращение этой страны к мирной жизни.



По общему мнению экспертов ИВ РАН и их иностранных партнеров, начало этому положили выборы 5 февраля 2021 года в Женеве делегатами созданного под эгидой ООН Форума политического диалога Ливии Президентского совета (ПС) и премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ).



В состав ПС вошли по одному представителю от каждого региона Ливии: Мухаммед аль-Менфи представляет в нем Киренаику как уроженец Тобрука. Он же избран главой ПС. Его заместители – Муса аль-Куни из Феццана и Абдалла Хусейн аль-Лафи из Триполитании. Аль-Менфи был послом правительства Фаиза Сараджа в Греции.



Он учился во Франции, считался одним из активных лидеров ливийского профсоюза студентов и самым преданным сторонником режима Муаммара Каддафи.



Новым премьер-министром ПНЕ стал Абдельхамид Дбейба. Несмотря на то что широкой международной общественности до этого он был не очень известен, в Ливии его знают многие. Дбейба учился в Университете Торонто. В 2007 году Каддафи назначил его управляющим государственной Ливийской инвестиционно-строительной компании, отвечавшей за крупные социальные проекты. Дбейба зарекомендовал себя как хороший управленец и предприниматель.



После формирования ПНЕ обстановка в Ливии остается относительно спокойной, что необычно для этой страны, откуда весь прошлый год приходили известия об ожесточенных боях между войсками Правительства национального согласия Сараджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.



Кстати, и о самом командующем ЛНА в публичном пространстве стало меньше упоминаний. Некоторое время он держался в тени, но с конца мая стали приходить известия о его участии в массовых мероприятиях. Судя по всему, фельдмаршал также готовится принять участие в предстоящих в декабре выборах. В любом случае его нынешнее положение стало менее прочным, чем год назад.



Что касается премьер-министра ПНЕ, то за короткий срок он развил бурную деятельность как внутри страны, так и на международной арене. Ему удалось если и не подчинить, то найти подходы к многочисленным членам ПНЕ, представляющим различные регионы и племенные союзы. Их в основном отбирала недружественная Дбейбе Палата представителей. По оценкам специалистов, премьер также упрочил свое положение среди таких нынешних ливийских политических тяжеловесов, как аль-Менфи, глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и один из кандидатов на пост президента Ливии Фатхи Башага.



Дбейба сохранил протурецкую ориентацию Триполи. Но одновременно он начал устанавливать активные контакты со странами, поддерживавшими Хафтара. Речь прежде всего идет о Франции, Египте и ОАЭ. Ему удалось заручиться поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона о возобновлении деятельности франко-ливийской совместной комиссии, приостановленной в 2002 году. Необходимо отметить, что Франция, стремясь играть более активную роль в восстановлении Ливии, вновь открыла свое посольство в Триполи.



По заверениям Макрона, Франция и Евросоюз рассматривают контроль над сухопутными и морскими границами Ливии как приоритетную задачу. Париж намерен обеспечивать суверенитет Ливии посредством сотрудничества с соседними африканскими странами.



Во время визита аль-Менфи и министра иностранных дел Ливии Наджлы аль-Мангуш в ОАЭ наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Зайед также подтвердил свою поддержку правительства Дбейбы и выразил готовность предоставить ему помощь.



Предпринимаются шаги по нормализации отношений с соседними странами: Тунисом, Алжиром и Египтом. Возобновила полеты в Ливию авиакомпания TunisAir, став первым иностранным перевозчиком, совершающим регулярные рейсы в Триполи и Бенгази. Достигнуты договоренности об участии в восстановлении ливийской инфраструктуры 1 млн рабочих из Туниса и 3 млн из Египта.



Активность премьер-министра и его амбициозные бизнес-проекты не должны заслонять того, что его правительство имеет временный мандат. Оно уполномочено только на организацию всеобщих выборов и на объединение госинститутов. Однако здесь ощутимые подвижки пока не просматриваются. В особенности это касается объединения силовых структур и армии. Сохранение различных вооруженных милиций является одной из основных проблем, препятствующих достижению национального взаимопонимания и мешающих объединению военных ведомств. Дбейба считает необходимым интегрировать вооруженные формирования и ополченцев Триполи и Мисураты в регулярную армию, а Хафтар настаивает на их роспуске и разоружении.



Сохраняются серьезные разногласия между Триполи и Тобруком по вопросам объединения государственных гражданских институтов. До сих пор стороны не могут договориться о назначениях на высшие должности, к которым относятся управляющий Центральным банком Ливии, начальник Аудиторского бюро, главы Управления административного контроля, Высшей национальной избирательной комиссии, Национальной антикоррупционной комиссии, генеральный прокурор, председатель Верховного суда.



До сих пор не удается утвердить госбюджет на 2021 года. Судя по сообщениям иностранных СМИ, Дбейба обвиняет Палату представителей в том, что она якобы сознательно тормозит принятие бюджета, имея своей целью свержение ПНЕ.



Не решен вопрос вывода с территории Ливии иностранных сил. Обращает на себя внимание, что энергичная глава МИДа аль-Мангуш неоднократно ставила вопрос об этом.



Самым крупным воинским контингентом в Ливии является турецкий. По оценкам американских военных, Анкара отправила в Ливию более 3,5 тыс. сирийских боевиков. По данным Сирийского центра по правам человека, к сентябрю 2020 года в Ливии находилось не менее 15 тыс. боевиков из Сирии.



Правительство Дбейбы связано с Турцией всеми договорами и сделками, заключенными его предшественником Сараджем. В преддверии саммита НАТО в Брюсселе турецкая делегация высокого уровня (министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, обороны Хулуси Акар, внутренних дел Сулейман Сойлу, начальник Генштаба Яшар Гюлер, директор внешней разведки Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын) по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетили Триполи. Как заявил по результатам переговоров с главой Президентского совета и премьер-министром ПНЕ глава турецкого военного ведомства Акар, его подчиненные в Ливии не являются "иностранной военной силой" и поэтому Анкара не намерена оттуда выводить свои силы.



Точное количество всех иностранных наемников, находящихся на ливийской территории, неизвестно. В любом случае их присутствие может сорвать весь пока еще очень хрупкий политический процесс, включая декабрьские выборы.



Ливийцы возлагают большие надежды на Правительство национального единства. Надеются на то, что стране с его помощью удастся выйти из гражданской войны и раскола. Но успех зависит не только от того, как за оставшиеся полгода до выборов сработает правительство, которое столкнулось с огромным количеством проблем в сфере безопасности, экономики, здравоохранении, миграции, но и от того, как поведут себя влиятельные внутренние игроки, соседние страны и участники предстоящей второй конференции по Ливии.



Женева–Москва Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624312080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин: на совместном заседании палат Парламент рассмотрит отчет Правительства

- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики

- Первый в Центральной Азии "Гамма-нож" установлен в Национальном центре нейрохирургии РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №414

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №416

- Кадровые перестановки

- Счетный комитет рассмотрел результаты аудита эффективности управления активами АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"

- Секретарь Совета Безопасности провел переговоры с Советником Президента Афганистана по национальной безопасности

- Проблемы и перспективы развития института омбудсмена были обсуждены на круглом столе в Сенате Парламента РК

