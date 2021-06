Раскол Америки. Народ США не имеет ни общих целей и ценностей, ни общей истории, - В.Прохватилов

07:48 22.06.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 20.06.2021



Известный американский журналист и писатель Джордж Пакер опубликовал в журнале The Atlantic статью How America Fractured Into Four Parts (Как Америка разделилась на четыре части) "Народ Соединенных Штатов не имеет ни общих целей и ценностей, ни даже общей истории и национальной идеи", пишет Пакер, выделяя четыре типа американцев и четыре Америки:



1) "Свободная Америка" (Free America). Это американцы, которые верят в консервативные идеалы.



2) "Умная Америка" (Smart America), или либеральная образованная среда.



3) "Настоящая Америка" (Real America). Это, по Пакеру, "соль земли", где скептически относятся к глобальному мировому порядку.



4) "Справедливая Америка" (Just America) – поколение миллениалов, озабоченное расовым и социальным неравенством.



Каждая Америка "назначает победителей и проигравших". В "Свободной Америке" победители – это созидатели, а проигравшие – те, кто хочет втянуть остальных в постоянную зависимость от правительства. В "Умной Америке" победителями становятся меритократы, а проигравшими плохо образованные люди. В "Настоящей Америке" победители – это трудолюбивые белые христиане, а проигравшие – предательская элита, заражающая народ желанием разрушить страну.



Такое разделение сложилось, как считает Пакер, в ходе многолетней конкуренции республиканцев и демократов. До конца 60-х годов ХХ века, по мнению автора, две партии четко разделялись. Республиканцы выступали за индивидуальное предпринимательство, а демократы – за социальную солидарность. 1970-е годы положили конец послевоенной двухпартийной Америке, а вместе с ней и двум относительно постоянным нарративам: стабильному продвижению вперед (республиканцы) и умеренному встряхиванию основ (но не потрясению) во имя справедливости (демократы). На их месте, пишет Пакер, возникли "четыре конкурирующих нарратива" и новый раскол "по обе стороны той пропасти, которая разделила страну надвое".



"Свободная Америка" (Free America) последние полвека была самой влиятельной в политическом отношении. Она опирается на либертарианские идеи. Либертарианская свобода – это негативная свобода на основе принципа "не лезь ко мне" (don’t tread on me). Культовой книгой либертарианцев является роман Айн Рэнд "Атлант расправляет плечи", где воспевается "американский миф о человеке, сделавшем себя сам, одиноком пионере на равнинах".



При Рональде Рейгане, приверженном "Свободной Америке", были уничтожены профсоюзы и закрыты социальные программы, наступила эпоха монополий Walmart, Citigroup, Google, Amazon, JP Morgan, Standard Oil. Чарльз и Дэвид Кох, эти миллиардеры-либертариацы, вкладывали деньги в политические кампании "Свободной Америки", действуя как представители корпоративной власти. Причинами краха этой Америки, считает Пакер, стали лежащий в ее основе клановый капитализм и снижение качества лидеров.



И когда "новая экономика знаний создала новый класс американцев: мужчин и женщин с высшим образованием, опытных в обращении с символами и цифрами", в полный голос заявила о себе "Умная Америка"; этим была нужна поддержка правительства, чтобы все имели равные шансы на продвижение. В политическом отношении "Умная Америка" стала ассоциироваться с Демократической партией, но это привело ее к отрыву от народа. "Если бы Демпартия отказалась признать закрытие заводов в 1970-1980-х годах стихийным бедствием, если бы она стала голосом миллионов рабочих, пострадавших в результате деиндустриализации в условиях растущей экономики сферы услуг, она могла бы остаться многонациональной партией рабочего класса, которая существовала с 1930-х годов". Однако этого не произошло, и "белый Юг покинул Демократическую партию" и "Умную Америку".



Умные американцы верят в институты и поддерживают американское лидерство в военных альянсах и международных организациях, но им не нравится патриотизм. Для них это, пишет Пакер, "неприятный пережиток более примитивных времен, вроде сигаретного дыма или собачьих бегов".



"Настоящая Америка" – это "провинциальная деревня, где все знают свое дело, ни у кого нет денег больше, чем у других". Осенью 2008 года Сара Пейлин, кандидат от Республиканской партии на пост вице-президента, заявила, что "все лучшее в Америке находится в этих маленьких городках, которые я называю настоящей Америкой". Политическая карьера Пейлин провалилась, но упавшее из ее рук знамя "Настоящей Америки" подхватил Трамп.



Самой антисистемной силой является "Справедливая Америка", в которую влилось поколение миллениалов и активистов BLM. Их объединяет протест против "всеобъемлющего ада белого превосходства… против Америки как единой зловредной силы, превосходящей любое другое зло на Земле".



В условиях отсутствия у этих четырех Америк общих целей и ценностей Джордж Пакер не видит выхода из социального тупика, в котором оказалась страна. Объяснений того, как образовалась столь расколотая в социокультурном отношении нация, у него тоже нет. Нет и рецепта преодоления разобщенности населения.



Американский историк Петр Турчин объяснил феномен социального раскола Америки "перепроизводством элиты", самоизоляцией верхов от остального общества. "Ситуация становится настолько экстремальной, что подрываются социальные нормы и происходит распад институтов". Тревожным знаком для США является и углубляющаяся политическая напряженность в армии.



Американский политолог Дмитрий Саймс, эмигрант из СССР, считает, что победа на выборах 2020 года Джо Байдена усугубит раскол в обществе, так как вся политика демократов направлена на то, чтобы разделять общество на категории по расовым, классовым, морально-идеологическим признакам. И то, что хорошо для одних групп, считается недопустимым для других.



Трамп, который вернулся в политику, раскола не преодолеет. Возвращение республиканцев в Белый дом будет означать проигрыш для "Умной" и "Справедливой" Америки, но они без борьбы, которая может перерасти в полноценную гражданскую войну, свои позиции не сдадут.