 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.06.2021
11:08  Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в кыргызском Баткене дома
11:05  Ядерная сделка: никогда Байден не был так близок к провалу, - Times of Israel
08:11  Ливию снова собирают в Берлине, - "Къ"
08:03  Пекин добился от России рекордно низких цен на газ, - "НГ"
07:52  "Травы очень мало и скотина не наедается". В Тадже опустыниваются пастбища
07:50  Киемиддин Азизов - новый лидер СДП Таджикистана: я продолжу курс Зойирова
07:48  Раскол Америки. Народ США не имеет ни общих целей и ценностей, ни общей истории, - В.Прохватилов

00:48  Хафтар показывает свою силу в Западной Ливии и отказывается подчиняться правительству
00:42  КазДубльПрез Касым Безвольный всполошился из-за цен на продукты
00:41  На кыргызский "Кумтор" тайно прилетал рос-брит-олигарх Лебедев. Жапар-хан меняет канадское жулье на...
00:37  Черным по белым. Критическая расовая теория расколола американских учителей и политиков
00:10  Банды заменяют правила в новом мировом порядке, - Филип Стивенс
00:00  Встреча Путина и Байдена привела к наихудшим последствиям для лидера США, - А.Орловский
Понедельник, 21.06.2021
19:55  В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ
19:49  Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра
19:44  Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, - Daily Mail
19:42  История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:39  Российские военные развернули американскую колонну в Сирии
19:36  Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов
19:34  Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
17:02  Продув три раза турки первыми вылетели с Евро по футболу
13:54  Армяне слили Армению в Пашинистан, - С.Борзяков
13:53  Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры, - Сергей Кожемякин
13:44  Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов
13:31  Последний вояж императора. Почему никто не сравнивает Байдена с Си Цзиньпином? - Б.Межуев
13:26  The Times: полицейские в США увольняются отделами из-за движения BLM
13:22  Рэтклифф: "Путин выиграл 3:0 у Байдена" в отношении трубопроводов
12:23  В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам
11:15  Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...
11:04  КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!
11:02  Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана
10:58  Вбить клин между КНР и РФ непросто, но надо пытаться - National Interest
10:49  Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:44  Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов
10:36  Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:34  Разноцветная реклама в Америке резко почернела
10:26  Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах
08:35  КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев
08:20  Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:07  Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова
08:06  Призрак союза России с Китаем будоражит Запад, - В.Скосырев
07:50  Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский
07:47  Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая
07:45  Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"
06:39  Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула
00:42  В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?
00:03  Раздираемую гражданской войной Эфиопию добьют... парламентские выборы, - "Къ"
Воскресенье, 20.06.2021
22:09  Немецкие солдаты на учениях в Литве переоделись в фашистов, перепились, оттрахали литовок и своего же сослуживца - этно-афганца
21:52  Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
15:33  Покончил с собой сын покончившего с собой советского рокер-барда Башлачева
14:38  Умер корифей ельцинского РосПоносТВ Анатолий Лысенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Киемиддин Азизов - новый лидер СДП Таджикистана: я продолжу курс Зойирова
07:50 22.06.2021

Новый лидер СДПТ: я продолжу курс Зойирова
Июнь 19, 2021
Мирзонаби Холикзод
Киемиддин Азизов

Киемиддин Азизов, новый глава Социал-демократической партии Таджикистана, заявил, что пойдет по стопам экс-лидера партии Рахматилло Зойирова.

Рахматилло Зойиров, возглавлявший СДПТ еще месяц назад, недавно объявил об отставке по состоянию здоровья. Его временным преемником стал его заместитель Киемиддин Азизов.

Шокирджон Хакимов, первый заместитель председателя СДПТ, выразил свое недовольство тем, что у руля партии встал Азизов и предположил, что теперь партия поменяет свой курс. СДПТ под руководством Рахматилло Зойирова считалась единственной оппозиционной партией в стране.

Новому лидеру социал-демократов 41 год, он мало известен на политической арене. В небольшом интервью Радио Озоди Азизов сообщил, что Зойиров покинул свой пост в конце мая по болезни и на него возложили исполнение обязанностей председателя партии до съезда СДПТ.

Киемиддин Азизов сказал Радио Озоди 17 июня по телефону, что "партия Зойирова" по-прежнему влиятельна и реализует важные программы.

"Я ставленник Зойирова"
Киемиддин Азизов: Зойиров вверил мне партию, я буду работать на основе утвержденных на съезде программ, но со своей стороны постараюсь внести изменения, но в любом случае это будет происходить по согласованию с членами правления и политсоветом партии. Мы постараемся дать новый импульс деятельности СДПТ, но каким образом - будет решено на съезде.

Радио Озоди: Из-за того, что вы не очень известная фигура на политической арене страны и не общались с прессой после вашего назначения, ходят слухи, что партия пойдет отныне по более "мягкому курсу". Так ли это на самом деле?

Киемиддин Азизов: Да, я видел, что после моего назначения некоторые успели высказаться в СМИ, что СДПТ отныне станет проправительственной и будет разделена на фракции. Это безосновательное утверждение. СДПТ действует в течение нескольких лет как официальная и влиятельная партия и является конструктивной оппозиционной партией. Мы находимся в постоянном контакте с Рахматилло Зойировым, консультируемся с ним. Я не ухожу из школы Зойирова.

"Наша партия никогда не была "болотом"
Радио Озоди: Некоторые члены правления партии возражали против вашего назначения лидером СДПТ. В частности, Шокирджон Хакимов, первый зампред партии, сказал, что согласно уставу партии, в случае отставки председателя партии, партию до проведения съезда должен был возглавить он. Что вы скажете по этому поводу?

Киемиддин Азизов: Я уважаю Шокирджона и хочу сказать, что Рахматилло Зойиров назначил меня и.о. председателя партии до проведения съезда. Известно, что на съезде будут выдвинуты и другие кандидатуры на этот пост. Тот, кто будет избран, и возьмет на себя ответственность руководить партией. На меня возложена такая ответственность до проведения съезда.

Радио Озоди: Когда будет проведен партийный съезд?

Киемиддин Азизов: Сейчас идет подготовка, и, возможно, через месяц мы проведем его. Точную дату мы пока не знаем.

Радио Озоди: В нашей программе "Гапи озод" политолог Сайфулло Сафаров сказал, что сейчас СДПТ превратилась в "болото", то есть в деятельности социал-демократов наблюдаются застойные явления.

Киемиддин Азизов: Я видел эту программу и слышал изречение Сафарова. Наша партия никогда не была "застойной", никогда в ней не наблюдался хаос, и впредь мы не допустим этого. СДПТ имеет программу и действует в соответствии с программой, Политсоветом партии, членов правления в столице. Поэтому я не воспринимаю всерьез такие заявления.

Справка: Социал-демократическая партия Таджикистана зарегистрирована в 1999 году. Зойиров возглавлял партию с 2002 года и активно критиковал политику правительства. СДПТ считается единственной оппозиционной политической партией в Таджикистане. В прошлом году партия Зойирова бойкотировала президентские выборы, которые состоялись раньше намеченного срока.

Социал-Демократическая партия Таджикистана принимала участие во многих парламентских выборах в стране, но ни разу не смогла официально преодолеть 5%-й барьер или победить в одномандатных округах. Руководство СДПТ обвиняло власти Таджикистана в давлении и манипуляциях при подсчете голосов избирателей.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624337400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства подписал Указ "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы"
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год
- А. Мамин выступил с отчетом о работе Правительства на совместном заседании палат Парламента
- "Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране"
- Отчет принят
- Определена повестка очередного заседания Сената
- "Ак жол": Парламент должен утверждать не только бюджет, но и Программу действий Правительства и отчет об ее исполнении
- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета
- Провал индустриальной пятилетки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  