Киемиддин Азизов - новый лидер СДП Таджикистана: я продолжу курс Зойирова

07:50 22.06.2021

Новый лидер СДПТ: я продолжу курс Зойирова

Июнь 19, 2021

Мирзонаби Холикзод

Киемиддин Азизов



Киемиддин Азизов, новый глава Социал-демократической партии Таджикистана, заявил, что пойдет по стопам экс-лидера партии Рахматилло Зойирова.



Рахматилло Зойиров, возглавлявший СДПТ еще месяц назад, недавно объявил об отставке по состоянию здоровья. Его временным преемником стал его заместитель Киемиддин Азизов.



Шокирджон Хакимов, первый заместитель председателя СДПТ, выразил свое недовольство тем, что у руля партии встал Азизов и предположил, что теперь партия поменяет свой курс. СДПТ под руководством Рахматилло Зойирова считалась единственной оппозиционной партией в стране.



Новому лидеру социал-демократов 41 год, он мало известен на политической арене. В небольшом интервью Радио Озоди Азизов сообщил, что Зойиров покинул свой пост в конце мая по болезни и на него возложили исполнение обязанностей председателя партии до съезда СДПТ.



Киемиддин Азизов сказал Радио Озоди 17 июня по телефону, что "партия Зойирова" по-прежнему влиятельна и реализует важные программы.



"Я ставленник Зойирова"

Киемиддин Азизов: Зойиров вверил мне партию, я буду работать на основе утвержденных на съезде программ, но со своей стороны постараюсь внести изменения, но в любом случае это будет происходить по согласованию с членами правления и политсоветом партии. Мы постараемся дать новый импульс деятельности СДПТ, но каким образом - будет решено на съезде.



Радио Озоди: Из-за того, что вы не очень известная фигура на политической арене страны и не общались с прессой после вашего назначения, ходят слухи, что партия пойдет отныне по более "мягкому курсу". Так ли это на самом деле?



Киемиддин Азизов: Да, я видел, что после моего назначения некоторые успели высказаться в СМИ, что СДПТ отныне станет проправительственной и будет разделена на фракции. Это безосновательное утверждение. СДПТ действует в течение нескольких лет как официальная и влиятельная партия и является конструктивной оппозиционной партией. Мы находимся в постоянном контакте с Рахматилло Зойировым, консультируемся с ним. Я не ухожу из школы Зойирова.



"Наша партия никогда не была "болотом"

Радио Озоди: Некоторые члены правления партии возражали против вашего назначения лидером СДПТ. В частности, Шокирджон Хакимов, первый зампред партии, сказал, что согласно уставу партии, в случае отставки председателя партии, партию до проведения съезда должен был возглавить он. Что вы скажете по этому поводу?



Киемиддин Азизов: Я уважаю Шокирджона и хочу сказать, что Рахматилло Зойиров назначил меня и.о. председателя партии до проведения съезда. Известно, что на съезде будут выдвинуты и другие кандидатуры на этот пост. Тот, кто будет избран, и возьмет на себя ответственность руководить партией. На меня возложена такая ответственность до проведения съезда.



Радио Озоди: Когда будет проведен партийный съезд?



Киемиддин Азизов: Сейчас идет подготовка, и, возможно, через месяц мы проведем его. Точную дату мы пока не знаем.



Радио Озоди: В нашей программе "Гапи озод" политолог Сайфулло Сафаров сказал, что сейчас СДПТ превратилась в "болото", то есть в деятельности социал-демократов наблюдаются застойные явления.



Киемиддин Азизов: Я видел эту программу и слышал изречение Сафарова. Наша партия никогда не была "застойной", никогда в ней не наблюдался хаос, и впредь мы не допустим этого. СДПТ имеет программу и действует в соответствии с программой, Политсоветом партии, членов правления в столице. Поэтому я не воспринимаю всерьез такие заявления.



Справка: Социал-демократическая партия Таджикистана зарегистрирована в 1999 году. Зойиров возглавлял партию с 2002 года и активно критиковал политику правительства. СДПТ считается единственной оппозиционной политической партией в Таджикистане. В прошлом году партия Зойирова бойкотировала президентские выборы, которые состоялись раньше намеченного срока.



Социал-Демократическая партия Таджикистана принимала участие во многих парламентских выборах в стране, но ни разу не смогла официально преодолеть 5%-й барьер или победить в одномандатных округах. Руководство СДПТ обвиняло власти Таджикистана в давлении и манипуляциях при подсчете голосов избирателей.