"Травы очень мало и скотина не наедается". В Тадже опустыниваются пастбища

07:52 22.06.2021

"Травы очень мало и скотина не наедается". Таджикские животноводы обеспокоены опустыниванием пастбищ

Июнь 17, 2021

Абдулло Ашуров

Аброриддин Хайдаров, таджикский пастух



Таджикские животноводы обеспокоены монополизацией пастбищ со стороны определенной группы лиц и засухой, которая приводит к малотравью.



Каждое утро Аброриддин Хайдаров выводит на пастбище скот жителей селения Аскалон Яванского района. Он уже пять лет как работает пастухом, присматривая за домашним скотом своих односельчан. В этом году у него есть повод для беспокойства, осадков выпало мало, на пастбищах травы нет и животным не хватает кормов и видно, что они все худые.



Хайдаров считает бестравье "божьим делом".

"Травы очень мало и скотина не наедается до вечера. Возвращаюсь вечером в кишлак, люди недовольны. А мне что делать, травы нет, солнце припекает, очень жарко. Все, благополучие испарилось. Веду коров туда-сюда, но они не могут насытиться", - говорит Хайдаров.



Все происходящее – сокращение количества осадков, бестравье и истощение пастбищ Хайдаров называет "делом божьим". Но эксперты говорят, что такая ситуация в животноводстве во многом является результатом деятельности человека, и увеличение выбросов парниковых газов вызывает глобальное потепление.



Шарифджон Рахимов, специалист Академии сельскохозяйственных наук, говорит, что глобальное потепление действительно отрицательно сказывается на продуктивности пастбищ: "Мы сейчас уже должны подумать об орошении пастбищ. Этот вопрос необходимо решить на государственном уровне".



Скотина – у жителей, а пастбища - ?

По мнению экспертов, засуха, бесплодие и опустынивание пастбищ в Таджикистане - не единственные последствия глобального потепления. Нахождение пастбищ в руках у одной группы состоятельных лиц и увеличение поголовья мелкого и крупного рогатого скота в Таджикистане также являются одними из причин сокращения пастбищ.



По данным министерства сельского хозяйства, 93 процента домашнего скота и 82 процента мелкого рогатого скота принадлежат населению, однако 70 процентов пастбищ в Таджикистане находятся в собственности фермерских хозяйств.



Этот вопрос недавно вызвал жаркие дебаты в парламенте.



Саиджафар Исмонзода, член парламента и лидер Демократической партии Таджикистана, заявил тогда, что пастбища в Таджикистане монополизированы. "В некоторых районах, где численность населения достигает до 200 тысяч человек, все пастбища присвоили себе 10-15 человек. Особенно те пастбища, которые находятся вблизи селений. Те, у кого были знакомые, связи и поддержка, прибрали все пастбища", - отметил депутат парламента.



Абдухалим Гаффоров, член парламента и председатель Социалистической партии Таджикистана, говорит, что при распределении пастбищ необходимо учитывать общественное мнение. По его словам, пастбища распределены неправильно и поэтому жители не могут использовать землю даже возле своего села.



Министр сказал, что от пастбищ получают даровой доход

Сулаймон Зиезода, министр сельского хозяйства Таджикистана, который представил на заседании парламента поправки в закон "О пастбищах", подтвердил наличие такой проблемы и сказал, что министерство прилагает все усилия для ее решения.



"Вы действительно правы, есть люди, которые живут в других местах, но при этом приватизировали пастбища и сдают их в аренду и получают даровой доход. Мы работаем над этим, есть много замечаний и предложений и мы постараемся решить данный вопрос в рамках существующего законодательства", - отметил Зиезода.



Неравномерное распределение пастбищ, с одной стороны, и резкое увеличение поголовья скота по сравнению с предыдущими годами – с другой, являются еще одной причиной низкой урожайности и опустынивания пастбищ. Поголовье скота в Таджикистане с 1990-х годов увеличилось более чем на 60 процентов.



По словам Зиезода, "в Таджикистане 3 миллиона 832 тысячи 161 га пастбищ. У нас 6 миллионов 50 тысяч голов мелкого рогатого скота. Если мы сделаем расчет один гектар на 5 голов скотины, то у нас только на мелкий рогатый скот нужно более одного миллиона гектаров пастбищ. Но у нас есть еще около 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота, и для них нужно 2,5 миллиона гектаров пастбищ. То есть возможности в обеспечении пастбищами в Таджикистане ограничены".



Содержать скот - иногда только в убыток

Изменение климата, засуха и истощение пастбищ в конечном итоге влияют на благосостояние жителей, так как их домашний скот не получает достаточно еды и поэтому не приносит достаточно молока. Во многих селах Таджикистана можно увидеть худых и истощенных коров.



Сафарали Назаров, председатель госучреждения "Пастбищно-мелиоративный трест" министерства сельского хозяйства Таджикистана, говорит, что сельские жители много работают, чтобы разводить и содержать скот, но при этом зарабатывают не так много денег, а иногда даже тратят больше, чем могут заработать.



"Сейчас пришло время перейти от количества к качеству. Вместо трех-четырех низкопродуктивных животных нужно завести одно породистое животное и тогда продуктивность возрастет", - говорит Назаров.



Однако простые жители часто не думают о последствиях изменения климата и всей совокупности факторов, которые приводят к высыханию некогда зеленых пастбищ.