Пекин добился от России рекордно низких цен на газ, - "НГ"

08:03 22.06.2021 "Газпром" компенсирует займами демпенговые продажи углеводородов в Китай

Ольга Соловьева

21.06.21



Глава "Газпрома" Алексей Миллер надеется заинтересовать китайских покупателей привлекательными ценами на сырье.

Российский "Газпром" занял в понедельник 60 млрд руб. путем выпуска облигаций со ставкой 8,45%. Этот заем среди прочего будет компенсировать недополученную прибыль от поставок газа в Китай по аномально низким ценам. Россия поставляет газ Китаю значительно дешевле не только соседних стран, но даже бывших советских республик. Такие выводы можно сделать на основе данных китайской таможни. Сама же Поднебесная также не стремится наращивать поставки российского топлива. Среди лидеров по-прежнему Туркменистан и Казахстан.



В понедельник "Газпром капитал" разместил бессрочные облигации объемом на рекордные 60 млрд руб. со ставкой на уровне 8,45% годовых. Ранее совет директоров "Газпрома" одобрил программу бессрочных бондов на сумму до 150 млрд руб.



По итогам второго квартала 2021 года РФ поставляла в Китай газ по цене в 148 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщила китайская таможня. В первом квартале цена была еще ниже – около 121 долл. за 1 тыс. куб. м. Ранее сообщалось, что в первые месяцы 2021 года "Газпром" продавал голубое топливо в Китай и вовсе по 118,5 долл.



Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, при этом цена газа меняется поквартально. И с начала поставок по газопроводу в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти. Так, в первом квартале 2020 года она составила 205 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 186 долл., в третьем – 148 долл., в четвертом – 129 долл.



Российский сжиженный природный газ (СПГ) также продается дороже, чем трубопроводный. Так, в апреле его стоимость составила в среднем 283 долл. за 1 тыс. куб. м.



Фактически в Китай российский трубопроводный газ поставляется по самой низкой цене. Для сравнения: Туркмения в апреле 2021 года получала газ по 216 долл. за 1 тыс. куб. м, Казахстан и Узбекистан – по 179 долл., Мьянма – по 347 долл. Белоруссия в нынешнем году покупает голубое топливо у РФ по цене 128,5 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье на уровне 170 долл. за 1 тыс. куб. м.



Низкая стоимость поставок в Китай идет вразрез с торгами на основных площадках продажи газа. Так, цена газа на хабе TTF в Нидерландах составила 363 долл. за 1 тыс. куб. м, что стало максимальным значением за последние три года и три месяца – с начала марта 2018 года. Отмечается, что скачок цен вызвала экстремальная жара в Европе, которая повлекла за собой рост потребления энергии на кондиционирование помещений. Электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), растраченных за холодную зиму.



В итоге текущий уровень запасов газа в ПХГ в процентном отношении составляет 44,33%, что является минимальным значением этого показателя за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года). Для сравнения: в 2018 году уровень запасов составляла 44,76%.



На азиатских площадках стоимость газа хоть и отставала от европейских, однако также была выше цены российского газа для китайского рынка. Так, азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker – отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в апреле составил 282 долл. за 1 тыс. куб. м.



Китай получает лучшие цены на газ даже с учетом того, что объем поставок минимален. В частности, в апреле (с учетом семидневной профилактики на трубопроводе "Сила Сибири") среднесуточные поставки составили 21 млн куб. м. При этом в первом квартале текущего года в Поднебесную поставлялось в среднем 29 млн куб. м в сутки.



127-4-3480.jpg

Объемы прокачки газа по "Силе Сибири" пока

значительно ниже запланированных.

Фото с сайта www.gazprom.ruИ Россия не является главным поставщиком топлива для Китая. Так, в том же апреле Китай импортировал 4,2 млрд куб. м трубопроводного газа, свыше половины из которого (2,5 млрд) пришлось на Туркменистан. Казахстан поставил 617 млн куб. м. Россия – всего 487 млн. В целом по итогам 2020 года РФ поставила в КНР около 4,1 млрд куб. м газа. При этом выручка за этот объем составила 44,3 млрд руб., рассказывал ранее зампредправления "Газпрома" Фамил Садыгов. Таким образом, как сообщалось, средняя цена на поставку в 2020 году составила около 150 долл. за 1 тыс. куб. м.

Это капля в море, если сравнивать с поставками российского газа в Евросоюз. Для сравнения: за весь 2020 год РФ экспортировала в Западную Европу свыше 135,7 млрд куб. м газа, что было на 8% ниже прошлогодних значений. В Центральную Европу российский газовый монополист поставил при этом около 39 млрд куб. м газа.



В целом в страны дальнего зарубежья "Газпром" в прошлом году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа, рассказывал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Однако объемы поставок российского гиганта продолжают снижаться. Так, в 2019 году компания поставила в страны дальнего зарубежья почти 200 млрд куб. м топлива. Таким образом, объем экспортных поставок в 2020 году оказался наименьшим с 2016 года.



Дешевый газ при минимальных объемах поставок, вероятно, не то, что предполагалось ранее, когда проект "Сила Сибири" только стартовал. Напомним, переговоры о поставках российского газа в Китай шли долгие годы до того, как в 2014 году стороны подписали контракт на поставку газа по восточному маршруту. При этом цена поставок не раскрывалась. Мало того, тогдашний зампред "Газпрома" Александр Медведев и вовсе советовал не интересоваться ценой поставок в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно". Алексей Миллер позднее оценивал общий объем контракта за все время его действия в 400 млрд долл. Сам же договор на поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" заключался на 30 лет. Он, в частности, предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м газа, на которые российская компания выйдет только к 2024 году.



Ценообразование поставок газа в Китай и Европу отличается, что и приводит к разнице цен поставок, объясняют эксперты "НГ". "Цена на газ в Европу в основном поставляется с привязкой к спотовым ценам на газ с определенным временным лагом. В то время как цена на газ в Китай привязана к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом и меняется поквартально", – напоминает исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. В результате этой разницы, продолжает он, в расчете цен на газ, в первом квартале 2021 года газ в Европу поставлялся в среднем по 184 долл. за 1 тыс. куб. м, в то время как в Китай – по 121 долл. "Поставка производилась с учетом цены на мазут в 30 долл. за тонну в сентябре-октябре 2020 года", – указывает Тузов, добавляя, что теперь в результате роста цен стоимость поставки газа в КНР также будет увеличиваться.



Конечно, продолжает эксперт, привязка поставок газа в Китай к спотовой цене была бы выгоднее. "Но контракты на поставку газа по трубопроводу подписываются на много лет, и, пока текущий контракт не истечет, изменения в методе расчета цены за газ ждать не стоит. С учетом себестоимости добычи газа для "Газпрома" и стоимости покупки газа Китаем контракт выгоден обеим сторонам", – подчеркивает Артем Тузов.



"Нельзя утверждать, что "Газпром" продает газ в КНР значительно дешевле, чем в другие страны. Для дальнего зарубежья, куда входит преимущественно ЕС, по долгосрочным контрактам цена в среднем за 2020 год была даже ниже", – отмечает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Он напоминает: стоимость газа для КНР в прошлом году составила 150 долл. за 1 тыс. куб. м, тогда как для ЕС – 143 долл.



В Европе же к ценам на нефтепродукты сейчас привязано лишь 13% поставок газа, остальное – к фьючерсам разной длины на европейских газовых хабах, говорит аналитик компании "Финам" Сергей Кауфман. При этом он сомневается, что в ближайшее время ценообразование газа, идущего в Китай, изменится. Кроме того, добавляет он, в данном регионе не существует бенчмарка, подходящего для трубопроводного газа.



"Если говорить конкретно о странах СНГ, то тут есть свои нюансы, так как речь не идет о столь крупных объемах, какие поставляются в ЕС или в будущем планируются в Китай. Да и контракты все заключаются на определенных условиях, которые до конца не прозрачны. Более того, для рынка СНГ есть еще множество собственных поставщиков, таких как Азербайджан, Узбекистан или Туркмения, и это также надо учитывать", – рассуждает Алексей Антонов. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624338180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Глава государства подписал Указ "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы"

- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

- А. Мамин выступил с отчетом о работе Правительства на совместном заседании палат Парламента

- "Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране"

- Отчет принят

- Определена повестка очередного заседания Сената

- "Ак жол": Парламент должен утверждать не только бюджет, но и Программу действий Правительства и отчет об ее исполнении

- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета

- Провал индустриальной пятилетки

