Ливию снова собирают в Берлине, - "Къ"

08:11 22.06.2021

Открывается вторая международная конференция по ливийскому урегулированию



Газета "Коммерсантъ" №105 от 22.06.2021, стр. 6

В Берлине в среду пройдет новая конференция по Ливии. Ее цель - подготовка к всеобщим выборам в этой стране, а также обзор процесса примирения, запущенного в октябре прошлого года. Самым спорным и пока нерешаемым вопросом остается вывод из Ливии иностранных наемников. Об этом говорят все стороны конфликта и посредники, однако ситуация не меняется.



Призыв к немедленному выводу иностранных наемников из Ливии, а также обращение к ливийским властям сделать все возможное для проведения всеобщих выборов 24 декабря - главные положения проекта итоговой декларации, которую планируют принять в среду по итогам второй ливийской конференции в Берлине. "Нулевой черновик" документа оказался в распоряжении итальянского информагентства Agenzia Nova. Декларация затрагивает такие вопросы, как безопасность, политический процесс, экономические и финансовые реформы, соблюдение международного гуманитарного права и прав человека. Журналисты подчеркивают, что текст и структура документа могут быть еще изменены.



Одно из новшеств по сравнению с другими подобными мероприятиями - Ливия представлена на нем в качестве полноправного участника переговоров, что оговорено отдельным пунктом.

Это уже вторая конференция по Ливии, которую проводит Германия. В этот раз мероприятие пройдет на министерском уровне. Россию, по данным "Ъ", будет представлять замминистра Сергей Вершинин, а США - госсекретарь Энтони Блинкен, который начнет с Берлина свое европейское турне. Предыдущая конференция состоялась в январе 2020 года при участии глав государств, включая президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Среди всех конференций по Ливии она оказалась наиболее эффективной, так как на ней удалось сблизить позиции внешних посредников. При этом Россия впервые участвовала в конференции по Ливии на президентском уровне. Собственно, на тот момент именно Москва и Анкара играли ключевую роль в ливийском урегулировании, помогая договориться базирующемуся в Триполи Правительству национального согласия (ПНС, во главе с Файезом Сарраджем) и Ливийской национальной армии (ЛНА, под командованием Халифы Хафтара). И именно Москва настояла тогда на приглашении в Берлин обеих ключевых фигур.



Однако реальный переговорный процесс был запущен только несколько месяцев спустя, когда силы ПНС при поддержке Турции смогли отбросить ЛНА от Триполи. После этого Москва, Анкара и Каир остановили наступление войск ПНС на восток, и стороны вернулись за стол переговоров. В октябре они подписали соглашение о прекращении огня, а в феврале этого года Ливийский форум политического диалога, проходивший в Женеве под эгидой ООН, избрал членов Президентского совета во главе с Мухаммедом аль-Манфи, а также нового премьер-министра. Им стал до этого малоизвестный бизнесмен и начинающий политик Абдель Хамид Дбейба. Задача Правительства национального единства (ПНЕ) и нового совета - подготовка страны к парламентским и президентским выборам, а также объединение остававшихся разрозненными на протяжении шести лет политических и финансовых институтов востока и запада Ливии.



Но пока конфликт не исчерпан. Халифа Хафтар и его армия по-прежнему остаются вне контроля Триполи, а пост министра обороны до сих пор вакантен.



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В субботу ЛНА объявила границу Ливии с Алжиром военной зоной в рамках начатой несколькими днями ранее операции на юге страны против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). При этом фельдмаршал Хафтар не согласовал свои действия с властями Ливии. В итоге Президентский совет издал указ, запрещающий передислокацию воинских частей без согласования с главнокомандующим ливийской армией. Его функции как раз и исполняет Президентский совет в составе трех человек. При этом, кто их этих троих поставил подпись под документом, неизвестно. ЛНА с решением совета не согласилась. "В 2015 году ливийским парламентом был принят закон №1 о предоставлении армии экстренных полномочий, в том числе по передислокации войск, в том случае если границам Ливии угрожает опасность. Таким образом мы имеем полное право перемещать войска, когда захотим",- заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Аль-Хадас" официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари, ссылаясь на времена, когда в Ливии как раз зарождалось двоевластие.



На этом фоне международное сообщество, как следует из черновика декларации, признает прогресс, достигнутый после первой Берлинской конференции (действует прекращение огня; снята нефтяная блокада; временная исполнительная власть создана и утверждена парламентом). В то же время отмечается, что ливийцы должны работать усерднее, чтобы выборы состоялись в срок и их результаты приняли все стороны. В документе также есть призыв обеспечить "взаимный, пропорционально сбалансированный и последовательный вывод иностранных вооруженных элементов, включая немедленный вывод иностранных наемников".



Новые власти присягнули Ливии

Пункт о выводе иностранных военных и наемников, чья численность, по подсчетам ООН, составляет около 20 тыс. человек, самый болезненный. Подписанное в октябре соглашение о прекращении огня требовало ухода всех иностранных военных сил к 23 января. Но с тех пор ситуация существенно не изменилась. Напомним, что в Ливии по соглашению с ПНС находятся турецкие военные и сирийские наемники, привезенные туда Анкарой, а также выступавшие на стороне ЛНА наемники из Чада, Судана, той же Сирии и ЧВК "Вагнер". При этом Анкара, ссылаясь на официальные договоренности с предыдущими властями в Триполи, никуда уходить не собирается, хотя требует ухода наемников, поддерживающих ЛНА. Остальные стороны в принципе не признают своего присутствия в Ливии, но настаивают на уходе турок. В итоге новые ливийские власти, чья задача - примирять разные позиции, оказались в непростой ситуации. В апреле глава МИД Ливии Наджла Мангуш заикнулась, что Триполи ведет переговоры с Анкарой о выводе ее войск со своей территории, но поддержки ее слова не получили.



Мы видим, что есть продвижение к успешному развитию событий в Ливии, но, конечно, мы пока не достигли того, чего хотелось бы. Это касается выборов, вывода иностранных военных из Ливии, поэтому здесь много работы",- заявила накануне конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.



О том, что процесс застопорился, говорил и недавно назначенный на пост спецпосланника ООН по Ливии Ян Кубиш. Накануне конференции в Берлине он провел переговоры с ключевыми игроками в Ливии, а также международными посредниками. В частности, в начале июня он посетил РФ, где встретился с заместителями министра иностранных дел Сергеем Вершининым и Михаилом Богдановым. В рамках визита состоялась и трехсторонняя встреча Яна Кубиша, Михаила Богданова и замминистра иностранных дел Турции Седата Онала, который в эти дни также находился в Москве. В публичных заявлениях по итогам встречи тема вывода наемников не упоминалась.



"Маловероятно, что какой-либо реалистичный план для фактического ухода иностранных боевиков будет принят или даже предложен",- сказал "Ъ" исследователь по ливийской проблематике в нидерландском Институте международных отношений "Клингендаль" Джалял Харшауи. Тем не менее он считает важным проведение конференции в Берлине. "Я думаю, что выборы действительно могут состояться в этом году и это во многом благодаря тому давлению, которое оказывает на ливийцев международное сообщество",- добавил он.



Марианна Беленькая