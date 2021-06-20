 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.06.2021
11:08  Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в кыргызском Баткене дома
11:05  Ядерная сделка: никогда Байден не был так близок к провалу, - Times of Israel
08:11  Ливию снова собирают в Берлине, - "Къ"
08:03  Пекин добился от России рекордно низких цен на газ, - "НГ"
07:52  "Травы очень мало и скотина не наедается". В Тадже опустыниваются пастбища
07:50  Киемиддин Азизов - новый лидер СДП Таджикистана: я продолжу курс Зойирова
07:48  Раскол Америки. Народ США не имеет ни общих целей и ценностей, ни общей истории, - В.Прохватилов

00:48  Хафтар показывает свою силу в Западной Ливии и отказывается подчиняться правительству
00:42  КазДубльПрез Касым Безвольный всполошился из-за цен на продукты
00:41  На кыргызский "Кумтор" тайно прилетал рос-брит-олигарх Лебедев. Жапар-хан меняет канадское жулье на...
00:37  Черным по белым. Критическая расовая теория расколола американских учителей и политиков
00:10  Банды заменяют правила в новом мировом порядке, - Филип Стивенс
00:00  Встреча Путина и Байдена привела к наихудшим последствиям для лидера США, - А.Орловский
Понедельник, 21.06.2021
19:55  В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ
19:49  Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра
19:44  Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, - Daily Mail
19:42  История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:39  Российские военные развернули американскую колонну в Сирии
19:36  Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов
19:34  Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
17:02  Продув три раза турки первыми вылетели с Евро по футболу
13:54  Армяне слили Армению в Пашинистан, - С.Борзяков
13:53  Реджеп Тайип Эрдоган. Комбинатор политической игры, - Сергей Кожемякин
13:44  Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов
13:31  Последний вояж императора. Почему никто не сравнивает Байдена с Си Цзиньпином? - Б.Межуев
13:26  The Times: полицейские в США увольняются отделами из-за движения BLM
13:22  Рэтклифф: "Путин выиграл 3:0 у Байдена" в отношении трубопроводов
12:23  В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам
11:15  Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...
11:04  КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!
11:02  Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана
10:58  Вбить клин между КНР и РФ непросто, но надо пытаться - National Interest
10:49  Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:44  Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов
10:36  Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:34  Разноцветная реклама в Америке резко почернела
10:26  Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах
08:35  КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев
08:20  Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:07  Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова
08:06  Призрак союза России с Китаем будоражит Запад, - В.Скосырев
07:50  Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский
07:47  Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая
07:45  Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"
06:39  Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула
00:42  В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?
00:03  Раздираемую гражданской войной Эфиопию добьют... парламентские выборы, - "Къ"
Воскресенье, 20.06.2021
22:09  Немецкие солдаты на учениях в Литве переоделись в фашистов, перепились, оттрахали литовок и своего же сослуживца - этно-афганца
21:52  Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
15:33  Покончил с собой сын покончившего с собой советского рокер-барда Башлачева
14:38  Умер корифей ельцинского РосПоносТВ Анатолий Лысенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в кыргызском Баткене дома
11:08 22.06.2021

Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в Баткене дома

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ, Айгуль КУВАТОВА

В конце апреля в районе пункта распределения воды "Головной" в Баткенском районе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Столкновения переросли в военные действия с использованием армейских подразделений и тяжелой техники. Таджикская сторона обстреляла несколько сел КР в приграничной зоне.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

С момента инцидента прошло почти два месяца. Журналисты 24.kg посетили Баткенскую область и посмотрели, как восстанавливаются пострадавшие села.

В нескольких селах Кыргызстана в результате обстрела полностью разрушены или частично пострадали дома, школы, детские сады, магазины и другие объекты.

Группа активистов во главе с юристом Санией Токтогазиевой направила обращение в Международный уголовный суд по факту вооруженного конфликта на границе и агрессии со стороны Таджикистана в отношении мирных граждан КР. Администрация президента Садыра Жапарова это раскритиковала.



Обещания властей

Сразу после конфликта глава ГКНБ Камчыбек Ташиев гордо заявил, что у Кыргызстана хватит сил восстановить дома пострадавших в ходе обстрела. Он озвучил позицию государства: страна не будет требовать возмещения ущерба у соседнего государства.

"Мы не будем обращаться к Таджикистану с просьбой восстановить часть разрушенных домов. У нас хватит своих сил. Мы сами построим дома для нашего народа", - заявил тогда глава спецслужб.

Но даже строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района, которое помпезно начали с участием Садыра Жапарова, заложившего капсулу в фундамент дома, приостановили.

Большинство жителей села Максат, наиболее пострадавшего во время обстрела военными соседнего государства, до сих пор живут на улице. Их дома еще не начали восстанавливать.

В селе Максат Лейлекского района разрушено и сгорело более 80 домов, еще около 60 разграблены.

Дома в селе обещали восстановить за счет Турции в рамках двусторонних соглашений. Частично стройка началась. Но дальше фундамента дело пока не двинулось. Помочь также обещают частные компании.

Глава Кулундинского айыл окмоту Кудайберген Тажибаев уверяет, что совсем скоро жители заселятся в новые дома. "Их площадь составляет 126 квадратных метров. Там будут все условия. Внутри санузлы, отдельная кухня, три спальни, гостиная", - говорит чиновник.

Ночуют на улице

Пока же пострадавшие живут на улице. Семья Рустамовых больше месяца ночует в беседке. Ждут, когда достоят их дом. Стройка бойко началась, но вскоре заморозилась. Возвели только фундамент.

"Дом почти полностью сгорел. Спасибо народу, собрали для нас одежду, тошоки, одеяла, посуду. Даже холодильник дали", - говорит жительница села Максат Кумуш Рустамова.

Ее супруг получил ранение в конфликте в 2019 году, сейчас по инвалидности получает мизерную пенсию, работать не может. Сын тоже с ограниченными возможностями.

"Сын постоянно просит переехать. Но куда мы поедем? У нас нет такой возможности", - сетует женщина.

Кумуш Рустамова признается: сельчане живут в Максате на свой страх и риск. Местное население чувствует себя брошенным властями.

Другой житель села Максат Фахреддин Шайбеков также остался без крыши над головой. У него был большой и благоустроенный дом. Он работал в России на стройке и копил на него 20 лет. Теперь от него остались лишь обугленные стены.

"В доме были все условия для жизни. Восемь комнат, навес, летняя и зимняя кухни, мебель... Когда начали стрелять, мы все оставили и убежали. Через три дня приехали, дом, машины сгорели, ничего не осталось, все обокрали и сожгли", - вспоминает Фахреддин Шайбеков.

Абибилла Эркебаев 29 апреля тоже был дома. "Ранили парня, который с нами был. Мы в маленьком арыке ползли 2-4 километра. Сверху стреляли из автоматов. У меня не было надежды на жизнь. Я думал, что умру. До сих пор переживаю стресс. Супруга тоже заболела. Дети убежали и не вернулись", - рассказывает сельчанин.

Абибилла Эркебаев взял кредит, чтобы завести хозяйство, купить корову и начать свое дело. Пока он прятался от пуль, из дома угнали скот. Власти заявили, что ущерб ему восстанавливать не будут. Долг по кредиту на сегодня - 300 тысяч сомов.

Палаточная пытка

Кайринисе Эрматовой 51 год. Всю жизнь она прожила в этом селе. Здесь родились ее дети, растут внуки... "Дом сгорел. Он был из шести комнат. Я там жила с тремя внуками и двумя детьми. Сейчас ночуем в палатке. Здесь очень жарко днем, поэтому хожу в свой огород, готовлю еду на очаге в казане, сижу под деревом. А вечером возвращаемся в палатку", - рассказывает женщина.

Палаточный лагерь установили сотрудники МЧС. Под палящим солнцем брезент нагревается. В палатках невыносимо жарко и нечем дышать. В селе пыльно.

"Младшему внуку три года. Он инвалид: ходить и сидеть не может. Здесь из-за пыли и жары он чихал, заболел. Поэтому отправила детей на лечение в Бишкек", - говорит Кайриниса Эрматова.

На 30 палаток один медпункт. "Люди обращаются с температурой, кашлем, но в основном из-за аллергии. Здесь пыльно и грязно", - сетует фельдшер Айымгул Алымкулова.

Содержать в чистоте медпункт удается с трудом. Но в лекарствах, как уверяет медик, дефицита нет. "У нас все есть, антисептиков и лекарств хватает. Две коробки привезли из Бишкека", - отметила Айымгул Алымкулова.

Фельдшеру помогает молодая студентка-волонтер Бермет. Девушка родилась и выросла в селе Максат. После школы поступила в медицинский колледж в Кара-Балте. Учится на втором курсе.

"Приехала по собственному желанию в качестве волонтера.

С 24 мая работаю. Здесь условий нет, как в больнице. Сложно держать в чистоте помещение. Сколько бы мы ни старались, очень пыльно. В палатке жарко. Даже здоровым людям тяжело", - говорит девушка.

А что государство?

В селе Максат уже началось строительство детского сада на средства частных предпринимателей. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. На стройку выделено 45 миллионов сомов.

Началось и восстановление здания школы. Это единственный объект, который ремонтируется за счет средств государства.

У жительницы села Арка Гулайым Турдалиевой был продуктовый магазин в приграничной зоне. Он полностью разрушен. И до сих пор его не восстанавливают.

"У меня шестеро детей. Я арендовала помещение. Содержала семью от выручки в магазине. Внутри было пять холодильников, заполненных продуктами. Все сгорело. Прошло уже больше месяца, но даже завалы не разобрали. Хорошо бы, если правительство поддержало финансово. Все ведь деньгами решается сейчас", - надеется Гулайым Турдалиева.

Не дождавшись обещанной помощи от властей, женщина поставила прилавок прямо во дворе своего дома. Худо-бедно удается заработать на хлеб.

"Нужно работать, кормить шестерых детей. У мужа сахарный диабет. Он не может выполнять тяжелую физическую работу", - говорит женщина.

В Жаны-Жерском айыл окмоту Лейлекского района пострадали 5 домов, 22 АЗС, 54 объекта (торговые точки, аптеки, столовые и тойкана). Из них на сегодня восстановили только два за счет личных средств предпринимателей.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624349280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства подписал Указ "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы"
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год
- А. Мамин выступил с отчетом о работе Правительства на совместном заседании палат Парламента
- "Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране"
- Отчет принят
- Определена повестка очередного заседания Сената
- "Ак жол": Парламент должен утверждать не только бюджет, но и Программу действий Правительства и отчет об ее исполнении
- К. Мами в Парламенте огласил Послание Конституционного Совета
- Провал индустриальной пятилетки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  