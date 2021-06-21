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|КазВДВ возглавил Мереке Кучекбаев
18:10 22.06.2021
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, сообщает zakon.kz.
Распоряжениями главы государства:
Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана";
Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении Акорды.
Мереке Кучекбаев с января 2020 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана".
Ранее - с ноября 2013 года по июнь 2017 года - был заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальником управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг";
С июля 2017 года по декабрь 2017 года - заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК;
С декабря 2017 года по январь 2020 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.