 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазВДВ возглавил Мереке Кучекбаев
18:10 22.06.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, сообщает zakon.kz.

Распоряжениями главы государства:
Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана";

Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в сообщении Акорды.

Мереке Кучекбаев с января 2020 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана".

Ранее - с ноября 2013 года по июнь 2017 года - был заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальником управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг";

С июля 2017 года по декабрь 2017 года - заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК;

С декабря 2017 года по январь 2020 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624374600
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