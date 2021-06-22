 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ключевые национальные интересы Казахстана остаются незыблемыми - кормим и поим семью Елбасы!
21:01 22.06.2021

Ключевые национальные интересы Казахстана остаются незыблемыми – директор ИМЭП

22 июня 2021,
Глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности Республики Казахстан, содержащую концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны. Своим мнением об этом важном документе поделился директор Института мировой политики и экономики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев, сообщает zakon.kz.

Указ Президента Касым-Жомарта Токаева "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы" является одним из важнейших документов в системе государственного управления, считает эксперт.

Принятая Стратегия охватывает важнейшие вопросы национальной безопасности и ее защиты от целого спектра действующих и потенциальных угроз.
Ержан Салтыбаев подчеркнул, что ключевые национальные интересы Казахстана остаются незыблемыми.

- Об этом еще на стадии работы над Стратегией четко сказал председатель Совета безопасности, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, - напомнил эксперт.

Задача по обеспечению национальной безопасности заключается в том, чтобы гарантированно сохранить все важнейшие завоевания независимости Казахстана за 30 лет, включая государственный суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
При этом нужно понимать, что текущая международная обстановка характеризуется динамичными изменениями, что требует регулярной адаптации к вновь возникающим вызовам и угрозам.

Принятый документ станет ключевым ориентиром в определении целей и задач государства в сфере национальной безопасности на ближайшие пять лет, что соответствует лучшим мировым практикам в сфере государственного планирования и управления.
Так, неслучайно, что развитие общественного здравоохранения наряду с обеспечением биологической безопасности становится одним из основных приоритетов. Как показал мировой и отечественный опыт борьбы с пандемией, предотвращение угроз в сфере медицинской и биологической безопасности является безусловным приоритетом для любого государства.

Говоря об этом, Ержан Салтыбаев заметил: "Также очевидно, что непременным условием успешного развития любого государства становится высокий уровень кибер-защиты, что также нашло отражение в новой Стратегии. Масштабные инциденты в мировом киберпространстве за последние годы четко продемонстрировали, что защита персональных данных и информационной инфраструктуры приобретает критическое значение для безопасности".

По мнению эксперта, Стратегия также подчеркивает важность пересмотра целевых индикаторов по обеспечению экономической безопасности. Сегодня предельно важно учитывать возможное негативное воздействие от внешних экономических шоков. Именно поэтому государство ставит задачу управления рисками в сфере продовольственной безопасности, в области транспорта и логистики, а также финансовом секторе.
Наконец, рост геополитической напряженности, изменение характера войн и вооруженных конфликтов с доминированием гибридных форм диктуют необходимость наращивания оборонного потенциала страны.

В нынешнее переломное для системы международных отношений время перед Казахстаном стоит задача гарантированно сохранить суверенитет и эффективно отстоять свои границы.
Руководствуясь планом действий по управлению рисками национальной безопасности, который будет разработан в рамках Стратегии, государство получит возможность разработать комплексную систему превентивных мер по предотвращению угроз.

В целом, заключил эксперт, утверждение Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы является весьма своевременным шагом, учитывая начало периода глобальной турбулентности и новых вызовов и угроз, в который вступает мир в третьем десятилетии XXI века.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624384860
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