 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экономика кислых щей: Путин понимает, что холодильник скоро победит его телевизор? - "СП"
21:04 22.06.2021

Москва ставит рекорды - щавель продают по 700 рублей за кило, дороже мяса

Валерий Цыганков
Москва ставит рекорды - щавель продают по 700 рублей за кило, дороже мяса

Материал комментируют:
Василий Мельниченко

Решил приготовить зеленые щи. В шаговой доступности - тьма сетевых магазинов, но ни в одном не оказалось щавеля. Пришлось заглянуть в несетевые - те, что ютятся на первых этажах жилых домов.

Цена пучка нужной мне зелени ввела в ступор. "Свежий щавель - 700 рублей. В Подмосковье его нет, из Крыма везут", - ответил продавец, и пояснил - Раньше все здесь выращивали. Но выращивали вьетнамцы. Сейчас они уехали, а русские вкалывать на земле не хотят".

- А укроп и петрушка откуда у вас?

- Это из Узбекистана. Раньше под Серпуховым выращивали, сейчас перестали. Киндза из Краснодара.

Про цену даже спрашивать не стал.

На следующий день зашел в другую лавку. Щавеля не было. Продавщица сказала: "Знаете, еще утром разобрали. Но вы завтра утром приходите. Я вам пучок оставлю".

- За сколько?

- Вам, как постоянному клиенту, скидку сделаю, за 650 рублей отдам…

С десяток-другой лет назад, если цена на магазинные овощи смущала или их качество не устроивало, прошелся бы по улице, может, до метро прогулялся - там опрятные бабульки не менее опрятную зелень по приемлемым ценам продавали. Или позвонил бы соседу: "Будешь с дачи возвращаться, купи мне зелени пучок у придорожных торговцев".

Этих бабулечек-выручалочек с их самодельными прилавками из ящиков давно поразогнали - агрохолдинги выиграли у них в жестокой конкурентной войне. Фермеры и прочие хозяйствующие крестьяне, которые не могут пристроить свою продукцию на прилавки сетевых магазинов, довольствуются очень организованными рынками и ярмарками выходного дня. Эта организованность явно сказывается на ценах.

В Москве, например, все овощи с одной оптовки закупают, которую контролируют люди с юга. А ярмарки выходного дня, которыми так гордится Собянин, уже другие люди под присмотром держат. Нашли, видимо, "подходы" к управам.

Потому и цены там у всех одинаковые. Начнешь снижать - подкатят парни с бородами и быстро объяснят, как торговать в столице надо.

Зато по телевизору все красиво: никакой "стихийности", никаких неучтенных налоговой службой доходов у бабулек с их грошовыми пенсиями.

На рынке, ведь, как должно быть - не нравится цена или качество, так походи - поищи, поторгуйся. А походить-то негде. Тем более, поторговаться. Много ли успеешь сказать в супермаркете, пока охрана тебя не скрутит и бока не намнет? Или уходи молча, или плати, сколько на ценнике указано за бледную моль, почему-то обозначенной "редисом"…

И это не только в Москве. Например, в Татарстане считают, что теперь обидная поговорка про бедняков, которые "слаще морковки ничего не ели", утратила актуальность. Теперь морковку можно считать украшением стола. Цены на нее с начала лета взлетели на 100 рублей, морковь на рынках продают по 130−180 рублей за кило, а в магазинах ее и вовсе не найти", - пишет газета "Вечерняя Казань".

- А вы еще не так удивитесь, глядя на ценники в продовольственных магазинах, когда в России исчезнут еще 75 тысяч сел и деревень. Причем, уже в ближайшие годы, - считает фермер, председатель общественного движения "Федеральный сельсовет" Василий Мельниченко:

- Российская Федерация сегодня держит курс на то, чтобы в стране было очень много бедных людей. За последние три месяца властям очень удалось в этом продвинуться - за счет бешено дорожающих продовольственных товаров.

Вот вам борщевой набор - свекла по 110 рублей, морковь по 130, картошка по 100, щавель, который, как вы отметил, уже 700 рублей - это все делает россиян еще беднее. И мы видим, что за последние три месяца как минимум 15 миллионов человек прибавились к тем 20 миллионам, которые считались бедными по прежним подсчетам - только за счет повышение цен на продовольствие. Если раньше у вас было 20 тысяч рублей дохода, и вы худо-бедно считались уже не нищим, то сегодня с доходами в 20−22 тысячи рублей - это абсолютно нищие люди.

"СП": - А в чем логика? Зачем государству нищие?

- Объясню. Представьте себе, что в нашей России средняя заработная плата стала 150−180 тысяч рублей. И российским политикам надо что-то людям предлагать. Улучшение жилищных условий, какие-то великие цели и идеи. И не только декларировать, а реально достигать эти цели. Это же надо думать. И делать.

А теперь достаточно выйти на трибуну и сказать, что мы добавим пенсионерам по тысяче рублей. На детей мы дадим - просто так, на халяву - 5 тысяч рублей, а уж на школьников дадим 10 тысяч рублей. Для людей, у которых доходность 15−20 тысяч при нынешних ценах, 5 тысяч - это солидная сумма.

Если же у меня будет зарплата 200 тысяч рублей, а мне какой-то политик предложит 10 тысяч - это же смешно. Чтобы легко управлять страной, в ней должно быть очень много бедных людей.

Эти люди будут целый год проклинать власть, но, когда она им даст 10 тысяч рублей дополнительных рублей, они будут ее с благоговением благодарить - неважно, президента, председателя правительства, губернатора. Все это целенаправленно делается для того, чтобы мы были бедными. Поэтому мы не получим дешевого продовольствия.

Дальше - больше будет. В связи с тем, что, как вы правильно подметили, бабушкам-дедушкам запрещают торговать выращенными овощами и фруктами, в личных подсобных хозяйствах запрещают выращивать животных. Это тоже цель одна - продовольствия не должно хватать всем.

Продовольственный контроль над гражданами - это еще сильнее, чем контроль финансовый, который по сути дела в России уже установлен. Он будет еще ужесточаться. И теперь за каждый рубль придется всегда отчитываться. Контроль над деньгами - это очень серьезно. Но представьте себе контроль над продовольствием, который тихонечко начинает внедряться в России. Будет 20−30 семей, которые будут владеть всем продовольствием в России. Понятно, что эти люди будут иметь власть.

"СП": - Вы имеете в виду владельцев крупных агрокорпораций и связанных с ними лиц?

- Конечно. Их семьи будут владеть производством и распределением продовольствия в стране. И все будет строго лимитировано - ведешь себя хорошо - получишь миску каши и к ней сосиску куриную. Плохо ведешь себя - через день будешь кушать, тебе привезут порцию. За совсем плохое поведение - раз в неделю хлеб и вода.

Вы не смейтесь, не смейтесь. Это вам не фантастический триллер, а реальность. Вы посмотрите, что уже творится. Почему мы уже тридцать лет никак не можем стать приличной страной? Почему за тридцать лет так и не получилась экономика? Почему мы плетемся в хвосте всех стран по всем показателям? Почему у нас худшая пенсионная система в мире?

"СП": - Тридцать лет назад россиян обманули, пообещав не только рынок, но и честную конкуренцию…

- Обманули? Так мы же сами голосуем каждый раз, выбирая такую власть! Смотрите, как опять хорошо выберем себе в сентябре… Сейчас нам дадут по 5 тысяч, и по 10 тысяч, а губернаторы по тысяче добавят. И все будет шикарно. Нас, как видите, даже покупать не надо. Достаточно просто дать по 5 тысяч.

"СП": - Перед выборами, чтобы не злить народ, могут цены сбить?

- Каким образом снизить цены, если у нас экспорт стоит на первом месте? А мы ведь не производим в достатке того, чтобы и за рубеж продать, и себя прокормить. Вы разве не видите связи?

Идет беспрецедентный рост цен на продовольствие. А отчеты наших министров такие - мы увеличиваем экспорт продовольствия, мы пшеницы начали больше всех продавать, мясо начинаем продавать. Все за рубеж будем продавать. Бензин, нефть продаем за рубеж. А себе - можем обойтись. И цена будет расти - на все. Потому что это - цель, которую власть легко добивается - это бедные и контроль над едой.

Я не думаю, что мы сегодня опомнимся. Кто будет производить в большом количестве дешевые, качественные и разнообразные продукты питания, если на сегодняшний день у нас 75 тысяч сел и деревень имеют жителей от 1 до 20 человек? Это трагедия!

Это невиданное исчезновение людей с территории. Так ни одна война не опустошала. Но это вам ни на одном съезде не скажут. Вот 30 июня президент будет слушать людей, ну, найдитесь хоть кто-то из прессы, задайте этот вопрос президенту: он знает, что у нас уже нет людей в селах и деревнях? Что 75 тысяч сел и деревень исчезнут еще за период его последнего правления?

Люди исчезают, какой там щавель! И прочая картошка-моркошка. Что агрохолдинг произвел - вот ваша еда, в которой антибиотик и ядохимикат.

Россияне должны знать и понимать, что в таких странах, как Нидерланды, которая производит сельскохозяйственной продукции в два раза больше, чем Россия, ядохимикаты запрещены с 1976 года. А антибиотик - с 2009 года, в животноводстве Европы нельзя его применять.

А российские агрохолдинги не знают, как без этого жить. Спасение от этого только в развитии крестьянства. 3 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств должны немедленно быть созданы в России. В каждом селе, в каждой деревне - по ферме, по несколько крестьянских хозяйств, которые как раз и вырастят нам ту самую дешевую, качественную и абсолютно разнообразную продовольственную продукцию.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624385040
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