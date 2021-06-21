 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Произвол QR-кода, или Административный восторг цифровой бюрократии Москвы
00:11 23.06.2021

Почему цифровые щупальца мэрии Москвы начали заменять правду.

ЕВГЕНИЙ ЦОЦ, 22 июня 2021, 20:22 - REGNUM Нет, QR-код для похода в кафе мне вовсе не нужен. Пытаюсь разобраться исключительно из журналистского интереса и чувства справедливости. Московские рестораны и бары вполне обойдутся без меня в течение совершенно любого по продолжительности срока. Это вовсе не то лишение, которого я опасаюсь. Даже дискомфорта оно не доставит.

Но все по порядку. 23 января я сделал первую прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проходила в мобильном пункте в ТЦ "Город" у станции метро "Авиамоторная" в Москве. Вторая - 13 февраля, ровно через три недели в том же месте. На руки получил "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В нем наименование вакцины "ГамКовидВак" (более известна под названием "Спутник V"), штампы московской ГБУЗ №175, а также личные штампы врачей (два разных).

Спустя пять месяцев мэр Москвы Сергей Собянин объявляет в Москве ряд ограничений, которые вроде бы должны способствовать ходу вакцинации. Например, запрещает посещать заведения общественного питания непривитым жителям. Вроде бы все логично, но вот незадача - свою привитость нужно доказать.

Помните в школе? "А ты докажи, что не олень (верблюд, лось, жираф и кто угодно еще)?" И драка. Вот только тут драться и выяснять отношения не с кем - вся процедура переведена в виртуальную цифровую плоскость. Привитый гражданин должен получить QR-код о вакцинации и предъявить его на входе в заведение.

Личные кабинеты на сайтах госуслуг и mos.ru у меня есть, проверяю оба - никаких цифровых сертификатов. Наоборот, висит навязчивая реклама о вакцинации. Задаю вопрос в техническую поддержку федерального портала, после предварительных слов отвечают "по существу":

"В настоящее время наблюдается массовая задержка в передаче сведений между Минздравом РФ и ЕПГУ. Данная задержка оказывает влияние на получение данных по сертификатам вакцинации, включая задержку получения фаз вакцинации, а также недоступность в личном кабинете сертификата. Портал госуслуг совместно с Минздравом РФ проводит работы, направленные на устранение проблемы. Обычно технические работы занимают до трех рабочих дней, но может потребоваться больше времени".

За несколько дней после переписки ситуация не меняется, а диалог со мной служба закрывает - "вопрос решен". Московской электронной медкартой не пользуюсь, полис ОМС другого региона России.

После опубликования нового указа мэра Москвы корреспондент ИА REGNUM обращается за разъяснениями в Единую справочную службу правительства Москвы. Там отправляют все в те же госуслуги или в приложение госуслуг, не давая конкретных рекомендаций.

Расспрашиваю коллег, знакомых, знакомых моих знакомых о том, есть ли у них QR-код. Кто-то (большинство) не знает о новых требованиях и не проверял. Кто-то в силу возраста или образа жизни не пользуется электронными сервисами. Кто-то переболел недавно, но QR-метку не получил. У кого-то прошли полгода, при этом остались какие-то симптомы и осложнения. Кто-то переболел официально, по документам, но вроде как не ковидом. Десятки разных ситуаций, но ни у кого нет кода!

Однако у мэрии Москвы, как следует из заявлений, никаких проблем нет. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента торговли и услуг города, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк, на госуслугах "информация отображается".

"Вся информация есть на федеральных госуслугах. Сейчас если вы заходите в личный кабинет на госуслугах, то там у вас информация отображается и QR-коды там есть, что вы либо переболели в течение последнего времени, либо вы привились. Эта информация оперативно появляется в личном кабинете", - заверил чиновник.

Московская цифровая бюрократия стремится к своему абсолюту. Не важно, что происходит на самом деле, важно то, что говорит сотрудник мэрии Москвы Немерюк, и то, что подписывает его шеф Сергей Собянин. Слог Немерюка не терпит сомнений и вариаций - заходите в кабинет и отображается, если вы привились или переболели. И все. Факт. Правда. И попробуй оспорить! До распространителей и владельцев правды, господина Немерюка и других московских чиновников, через мониторы и заученные фразы горячих линий не добраться.

И сплетаются два чувства. Злость - из-за того, что твоей жизнью распоряжаются примитивные алгоритмы, составленные полуграмотными недавними школьниками и принимаемые легкомысленными чиновниками. И страх - не дай Бог, в руках таких деятелей окажутся более серьезные вопросы. В какой же ад они превратят нашу жизнь!

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624396260
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