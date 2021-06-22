Узбекистан расширяет сотрудничество с Россией, но в ЕАЭС не спешит, - В.Панфилова

00:53 23.06.2021

Премьер-министры двух стран обсудили совместные проекты – от атома до вакцины



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.06.21



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил 22 июня Москву, где принял участие во втором заседании совместной комиссии на уровне глав правительств. В ходе переговоров с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсуждались вопросы торгово-экономического характера, в том числе производства вакцины "Спутник V" на базе узбекского фармацевтического предприятия, а также подготовка государственного визита президента Шавката Мирзиеева в Россию.

Государственный визит Шавката Миризиеева в РФ был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии перенесен на более поздние сроки. Ожидается, что лидер Узбекистана посетит Москву осенью. Конечно, пандемия никуда не денется, но, как говорят власти, – вакцина в помощь.



В Узбекистане к настоящему времени прививку получили только 3 млн из 34 млн человек. Россия, согласно ранее подписанному договору, поставит в республику 500 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". Первые две партии были отправлены в начале июня. Но этого катастрофически мало. Поэтому узбекские власти заинтересованы в производстве российской вакцины на своих предприятиях. Детали соглашения обсуждались на переговорах Абдуллы Арипова и Михаила Мишустина в рамках второго заседания совместной межправительственной комиссии.



"Узбекско-российское сотрудничество сегодня находится на подъеме, и динамика роста продолжается. Основой этому служит стратегический курс, заданный президентами Республики Узбекистан и Российской Федерации Шавкатом Мирзиеевым и Владимиром Путиным", – сказал Арипов, выступая в Москве на втором заседании совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.



По словам премьера, в последнее время активно взаимодействуют министерства и ведомства двух стран, которые определяют новые перспективные направления сотрудничества. "Сегодня все контакты направлены на насыщение повестки предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан в РФ", – отметил Арипов. По его убеждению, предстоящий визит определит новые направления дальнейшего узбекско-российского сотрудничества, "основанного на принципах стратегического партнерства".



По итогам первого государственного визита Мирзиеева в Москву в 2017 году были подписаны контракты на 15 млрд долл. Еще через год в ходе визита главы РФ Владимира Путина в Ташкент стороны подписали соглашений на 27 млрд долл. Главы государств ставили цель – довести товарооборот до 10 млрд долл. Однако пока вышли только на 6 млрд долл. Эксперты считают, что пришло время провести ревизию всех заявленных проектов.



"Были предложены сотни проектов, некоторые из них уже успешно работают, по другим продолжаются переговоры. Например, проект атомной электростанции. Стороны уже определись с местом под площадку для АЭС, создали агентство "Узатом". Ташкент рассматривает несколько конвенций МАГАТЭ, которые Узбекистан должен подписать, прежде чем начать строительство станции. По этому проекту идет работа. Он был подготовлен и одобрен на самом высоком политическом уровне. Не исключено, что к визиту Шавката Мирзиеева будет готов контракт между "Росатомом" и правительством Узбекистана. Этот крупнейший – на 11 млрд долл. прорывной проект имеет важное значение как для Узбекистана, так и для России.



"Росатом" получит в Центральной Азии полигон для дальнейшего продвижения, сказал "НГ" директор центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев. По его словам, есть проекты, которые не носили общеобязательного характера, и они затягиваются, например, строительство трубопроводов через Казахстан.



В Узбекистане действуют более 2 тыс. совместных предприятий с участием российского капитала, в том числе по переработке и поставкам плодоовощной продукции, производству сельхозтехники, экскаваторов, запасных частей для автомобильной промышленности, компрессорного оборудования и строительных материалов. В настоящее время компания "АвтоВАЗ" планирует запустить сборку машин моделей Lada и Renault. Готовится к запуску совместное обувное предприятие на базе российской компании "Барс". В Джизакской области намечается строительство огромного оптово-агрологистического комплекса, который, кстати, долго согласовывался. Через него будут проходить огромные объемы фруктов и овощей для поставок в Россию.



Многое зависит от желания регионов работать друг с другом. Наиболее активен в Узбекистане Татарстан. Представители татарского бизнеса наладили в Узбекистане сборку "КамАЗов". Собираются построить в Ташкентской области технопарк. Есть у Казани и проект открытия филиалов своих вузов. "Поэтому когда говорят о реализации узбекско-российских проектов, то они, во-первых, очень разные, их много, что-то реализуется, что-то только готовится, о чем-то уже забыли, что-то появляется новое. Это динамичный процесс", – отметил эксперт. Что же касается вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), то, считает Эргашев, большого прорыва в этом вопросе не стоит ожидать. "Узбекистан получил статус страны-наблюдателя и будет присматриваться к работе в этом интеграционном объединении", – подчеркнул эксперт.



Но председатель правительства РФ Михаил Мишустин думает иначе: "В формате государства-наблюдателя Узбекистан сможет детально познакомиться с работой объединения, с порядком подготовки и принятия решений, которые касаются наиболее важных вопросов экономического сотрудничества, посмотреть на опыт, который есть внутри союза по созданию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений". "Убежден, что полноформатное участие в ЕАЭС даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и ощутимые плюсы для граждан Узбекистана", – заявил Мишустин.



Главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, доктор экономических наук Наби Зиядуллаев заметил "НГ": "В ЕАЭС Узбекистану выгодно принять положения, которые отвечают его национальным интересам. Поэтому нужно придерживаться "привилегированного членства" в организации".