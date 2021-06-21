КазПремьера Мамина привили российским "Спутником"

00:54 23.06.2021

Премьер-Министр РК Аскар Мамин после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса. Глава Правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе. "После вакцинации самочувствие А. Мамина хорошее, никаких побочных эффектов нет", - говорится в сообщении на официальном сайте Премьер-Министра РК. На сегодняшний день в Казахстане более 2,8 млн чел. вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн чел. – вторым компонентом.