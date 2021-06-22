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Талибы взяли под прицел границу с Таджикистаном, - И.Субботин
00:59 23.06.2021

Боевики расширяют наступление на фоне ухода США
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

22.06.21
Ашраф Гани хочет добиться от Вашингтона поддержки в борьбе с талибами.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) расширяет свои наступательные операции в Афганистане на фоне продолжающегося вывода иностранного контингента. Группировка продвинулась вплотную к границе с Таджикистаном, взяв под контроль территории северных провинций. Рост военной активности вызывает множество вопросов к администрации Джозефа Байдена, решившей покинуть страну, не дождавшись политического урегулирования. Проблема, вероятно, станет основной темой в ходе личных переговоров между президентом США и его афганским коллегой Ашрафом Гани на этой неделе.
Боевые действия между правительственными силами и членами группировки развернулись в различных частях провинций Нангархар, Логар, Пактика, Хост, Кандагар, Забуль, Фарьяб, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Баглан, Парван, Кундуз и Кабул. Особое беспокойство у региональных государств вызвало то, что талибам удалось выйти в некоторые части северных районов, которые граничат с Таджикистаном. Рывок в наступательных операциях подвел черту под теми действиями, которые боевики предпринимают с весны, пытаясь занять стратегически важные пункты и транспортные пути. Движению крайне важно склонить официальный Кабул к максимальным уступкам в переговорах о будущей политической конфигурации.

На этом фоне США заявляют о своей приверженности ранее обозначенному сроку вывода войск и не ставят никаких условий. Выступая на брифинге, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уверил журналистов, что Вашингтон не оглядывается назад: "Две вещи остаются неизменными. Первое – мы завершим вывод всех американских военных из Афганистана, кроме тех, что останутся для соблюдения дипломатических протоколов. Второе – это будет сделано в первых числах сентября". Неопределенность, по словам официальных лиц, сохраняется только в том, что касается потребности иностранных посольств в обеспечении безопасности и необходимости вывоза из страны переводчиков и других афганцев, работавших с американцами.

В оборонном ведомстве США тем временем ищут эффективные способы выполнения миссий в Афганистане. Сейчас командование взвешивает то, как контролировать ситуацию в сфере безопасности на территории Исламской Республики дистанционно, заявил Кирби. Вероятно, обнародованный ранее некоторыми западными СМИ вариант с переброской американских войск и техники в одну из республик Центральной Азии не продвинулся в реализации. "Прямо сейчас у нас есть возможность добраться до любого уголка Земли, который, по нашему мнению, нам нужен", – отметил Кирби, добавив, что, кроме того, Вашингтон рассматривает "ряд вариантов сохранения контрактной поддержки" афганских Вооруженных сил (ВС).

Наступление талибов пугает региональные державы. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин настаивает на поэтапном и спланированном выводе войск. "В текущем году в Афганистане постоянно проходили столкновения, – напомнил дипломат, – ситуация в сфере общественной безопасности стала еще более сложной. США – внешняя сила, оказывающая на обстановку в Афганистане наибольшее влияние. Они, бесспорно, несут полную ответственность за то, что происходит в данной стране". В дипведомстве Китая напомнили: "Действия США стали причиной больших людских потерь среди мирных жителей, они принесли беду афганскому народу. Однако проблема терроризма в этой стране по-прежнему не решена".

Сожаление по поводу быстрого ухода американцев выразил в интервью компании HBO и порталу Axios пакистанский премьер-министр Имран Хан. "В Афганистане никогда не могло быть никакого военного решения, – пояснил политик. – Встревожен, что они (иностранные силы. – "НГ") уходят без политического урегулирования: существует вероятность гражданской войны". По его версии, политическое урегулирование в Исламской Республике означало бы "своего рода коалиционное правительство, правительство между талибами и другой стороной". "Иного решения нет", – подчеркнул премьер-министр страны, которая считается одним из основных покровителей вооруженных противников официального Кабула.

В Исламабаде, впрочем, признают, что в случае, если талибы решат добиться полной победы, в стране будет много кровопролития. "Позвольте сказать, что наиболее пострадавшей после Афганистана страной будет Пакистан. У нас уже три миллиона афганских беженцев, это может привести к еще одной волне исхода. Это у нас наибольшее беспокойство", – пояснил Хан.

Уже 25 июня Байден планирует встретиться в Вашингтоне с Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой. В пресс-службе Белого дома сообщили, что предстоящий визит "подчеркнет прочное партнерство между США и Афганистаном". "США продолжат активно взаимодействовать с правительством Афганистана, чтобы эта страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп, – заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя подготовку переговоров. – США по-прежнему в полной мере поддерживают продолжающийся мирный процесс и призывают все стороны в Афганистане конструктивно участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту".

Источник - ng.ru
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