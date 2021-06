Джефф Коэн: США надо прекратить поучать Россию и Китай

07:35 23.06.2021 Автор, ветеран левой журналистики в США, разносит в пух и прах нынешнюю внешнюю политику байденовской верхушки Демпартии - людей, формально считающихся умеренно левыми по взглядам. Он напоминает, что когда-то США к "скромности вовне" призывали не правые изоляционисты, а Мартин Лютер Кинг. Проповедника и борца с расизмом, доктора Кинга угнетало высокомерие, с которым американцы учили другие народы демократии. Его посыл США актуален: сначала разберитесь со своими олигархами, а уж потом учите жить Россию и Китай.

Salon (США): почему либеральные СМИ навязывают публике лозунги "Америка прежде всего" и новую холодную войну?

23.06.20212567Tweet

Джефф Коэн (Jeff Cohen)

Если вы смотрите на внешний мир глазами американских телекомпаний CNN, MSNBC или NPR или им подобных, вы подвергаете себя бомбардировке некоторыми идеями. Среди них - идея о том, что США имеют абсолютное право накладывать санкции на одну зарубежную страну за другой, если только эти страны нарушают права человека или являются недостаточно демократичными.



Вот вам пример: в воскресенье ведущая CNN Дана Буш просто поджаривала своими вопросами помощника Байдена по национальной безопасности - Джейка Салливана. Ее интересовало, почему Белый Дом не накладывает новые санкции на Россию (а заодно и на Китай). Второй вопрос - почему президент Байден "поддается России" по вопросу о российском газопроводе в Западную Европу. (Автор имеет в виду газопровод "Северный поток - 2", прим. ред.) Салливан активно возражал этой даме с CNN, настаивая, что необходимые санкции уже были наложены в прошлом, а в ближайшее время готовятся вступить в силу еще и дополнительные меры. Салливан похвастался, что Байден имеет в своем распоряжении намного больше президентских полномочий, чем Трамп. И загреб себе Байден эти полномочия якобы специально для того, чтобы накладывать на Россию санкции своими указами, без проволочек в Конгрессе.



Я достаточно взрослый человек, чтобы помнить комплекс превосходства, который испытывала западная либеральная пропаганда во времена Холодной войны. Предполагалось, что мы по определению свободнее и гуманнее советских людей. Так вот, этот комплекс превосходства развился в наших СМИ в то самое время, когда внешняя политика США во имя демократии приводила к гибели множества людей по всему земному шару: от Южной Африки до Латинской Америки. Жертвами этой политики были преимущественно гражданские лица, но они не были белыми людьми европейского происхождения. (Автор намекает на то, что именно из-за принадлежности к "непрестижным" в то время расам многие жертвы Холодной войны так и остались неизвестны или были быстро забыты - прим. ред.).



В разгар Холодной войны Мартин Лютер Кинг подверг резкой критике правительство США как "величайшего вершителя насилия в сегодняшнем мире". Он же, будучи борцом за права чернокожего населения Америки, раскритиковал тогда высокомерие властей в США, которое и являлось, с его точки зрения, главным двигателем противостояния Холодной войны. И кто же тогда выступил против Кинга? Либеральные издания типа "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" - вот кто яростно осудил Кинга. По сути, эти издания порекомендовали ему оставить внешнюю политику "нам, белым парням".



Когда речь заходила об отношениях между нациями, Мартин Лютер Кинг осуждал "высокомерие" нашей страны и Запада в целом. Он отмечал, что у нас почему-то есть чувство, будто "Америка имеет право учить всех всему, а самой ей ничему у других учиться не надо".



Теперь давайте переместимся из прошлого в современность - и мы увидим все то же высокомерие в либеральных масс-медиа США. Мы якобы имеем все основания учить других - включая крупные страны от России и Китая до Ирана или Венесуэлы. А заодно еще и поучать десятки стран поменьше, на которые США тоже налагают санкции, включая те, которые предполагают смерти среди "обучаемых".



А давайте-ка сделаем то, к чему призывал нас в свое время Мартин Лютер Кинг: посмотрим на себя в зеркало.



Нет более ценного права человека, чем право жить - и жить не в тюрьме или исправительной колонии. Нынешняя ситуация является нарушением прав человека эпических масштабов - та ситуация, при которой более 2 миллионов человек в нашей стране сидят в местах лишения свободы. Ведь это очень много - больше, чем в любой другой стране, включая Китай с его намного более многочисленным населением. При этом среди заключенных непропорционально велик процент чернокожих или цветных людей. Наши либеральные масс-медиа недавно научились бросаться направо и налево термином "системный расизм", но при этом, читая лекции другим странам, они сами забывают, что практикующееся у нас массовое заключение в тюрьму - оно само по себе несовместимо с такими понятиями, как "демократия" и "права человека".



Еще одно право человека - это право жить без страха перед насилием. Но ни одна другая страна мира не видит столько насилия, связанного с применением оружия (сотни людей получают огнестрельные травмы в течение одного дня). А ведь это только одна из проблем, за которые "демократия" в США так и не смогла взяться, не говоря о том, чтобы их решить.



В таких условиях можно было бы надеяться, что, научившись на исторических ошибках США, наши гуру либеральных медиа начнут хотя бы сомневаться в том, что Америка является "светочем демократии". А значит, начнут сомневаться и в нашем священном праве наказывать другие страны, которые не дотягивают до наших стандартов.



Но ничего подобного не происходит - даже после того, как ненавидимые либеральными медиа Трамп и его движение привлекли на свою сторону почти половину электората. Почему Трампу это удалось? Не в последнюю очередь потому, что наши управляемые богатыми корпорациями масс-медиа дали Трампу огромные объемы бесплатного эфирного времени в 2015-м году (перед выборами 2016 года CNN, CBS, ABC и т.д. вдруг заинтересовались Трампом как кандидатом). Почему они давали Трампу эфирное время? Потому что его показ давал телесетям огромные прибыли. Происходило это еще и потому, что многие годы неработающей политической системы в Вашингтоне, служившей гигантским корпорациям, вызвали у людей интерес к Трампу. А если учитывать, что Верховный Суд США оказался забит радикально правыми консервативными судьями, если вспомнить, что избиратели черного цвета кожи и молодежь подвергались все большей дискриминации - после всего этого, опять же, можно было бы ожидать от нашей прессы немного скромности насчет "образцовой демократии в США".



Но все напрасно: гуру либеральных медиа продолжают пропагандировать право США читать нотации другим государствам о том, как им строить их политические системы. Оставляет США порой за собой право еще и сурово наказывать за неправильное строительство таких систем. (При этом "союзным" США нарушителям прав человека типа Саудовской Арваии, Израиля и Колумбии наказания не грозят, им все прощается.) Самый употребительный метод такого наказания - санкции, и никого в наших медиа не волнует вопрос: а не страдает ли ни в чем не повинное гражданское население наказуемых стран, когда целую страну лишают необходимого ей для выживания импорта?



Все эти либеральные масс-медиа могут ненавидеть Трампа, но они соблюдают принцип "Америка - прежде всего". Особенно свято этого принципа надо придерживаться тогда, когда речь идет о роли США как "мирового полицейского". И, кажется, такие средства массовой информации всегда готовы провоцировать новые "холодные войны" - и с Россией, и с Китаем.



Не поддается никакому оправданию то, что Путин посадил в тюрьму, а перед этим чуть не отравил до смерти оппозиционного деятеля по имени Навальный. Очень важно, чтобы правительство США публично и даже в непубличной дипломатии высказывалось против такого поведения. Тот же самый принцип должен применяться и к тому, как Китай ужасно несправедливо относится к своему уйгурскому населению, состоящему из мусульман. Но высказываться по этому поводу нашим властям надо с осознанием собственных несовершенств и с известной скромностью. США также необходимо сотрудничать с Россией по проблемам установления безопасной среды в киберпространстве и по разоружению. (Россия и США владеют 90 процентами имеющегося в мире ядерного оружия.) Не менее ответственно должно наше правительство работать и с Китаем по вопросам изменения климата. Без такого сотрудничества человечеству не выжить.



Либеральный взгляд на первоначальную, классическую Холодную войну с Советским Союзом состоит в том, что "мы выиграли". А вот наш, прогрессивный взгляд состоит в том, что Холодная война закончилась поражением всех. Особенно пострадали страны Глобального Юга - государства типа Вьетнама, Ирана, Индонезии, Гватемалы, и Сальвадора. Все они еще во время Холодной войны или после ее окончания стали жертвами интервенций США, а также организованных американцами внутренних переворотов. Мучили их и подстроенные США на их территории войны связанных с великими державами группировок. Беда в том, что все эти действия США получили поддержку как республиканцев, так и демократов.



У меня есть смелая идея, которую вы не услышите на CNN или MSNBC. Давайте вместо того, чтобы поучать других или воздействовать на них санкциями, приведем в порядок наш собственный дом. Давайте вести других вперед собственным примером. (Выражение "отцов-основателей" США, предполагавшее, что созданная в конце XVIII века независимая страна США должна не вмешиваться в дела других стран, а создать такое государство, которому все хотели бы подражать - прим. ред.) Таким примером в области демократии стало бы окончательное искоренение "наследия" Джима Кроу (законодательства двадцатого века, дискриминирующего избирателей с темным цветом кожи - прим. ред.). Пусть команда Байдена вместо того, чтобы накладывать санкции на другие государства, наложит наказание на собственный сенат. Да так, чтобы сенат убрал это последнее наследие Джима Кроу - практику так называемого филибастера, когда меньшинство препятствует проведению голосований, которые боится проиграть. А Байдену надо заняться освобождением набитого консерваторами правых взглядов Верховного Суда.



Теперь о правах человека. Давайте-ка сократим на 50 процентов военный бюджет США и предоставим народу те вещи, которые другие развитые страны давно уже имеют. Такие, как всеобщее здравоохранение плюс бесплатное (или почти бесплатное) высшее образование. Давайте-ка инвестируем миллиарды долларов не в оружие, а в бедные пролетарские районы. А еще - закончим ужасы массового заключения в тюрьмы. Давайте спишем долги задолжавших за собственную учебу студентов, которые сейчас стали бременем для 45 миллионов людей. А еще - обложим налогами американских олигархов и американские же корпорации. Пусть они заплатят за все эти нужные дела (а о наказании далеких российских олигархов нам стоит заботиться куда меньше, чем о налогообложении своих).



Джо Байден любит превозносить себя как спеца по внешней политике. Но если он будет слушать диванных воинов из масс-медиа, которые все советуют ему воинственно "двинуть на" Китай или Россию, вот эта самая предлагаемая ими авантюристская внешняя политика похоронит планы демократов насчет внутреннего переустройства страны. При такой воинственной внешней политике его администрация обречена: она провалится быстрее, чем вы успеете сказать "Линдон Джонсон" (президент США, при котором страна наиболее активно воевала во Вьетнаме - прим. ред.). Повоюйте еще немного, и республиканцы вернут себе контроль над Конгрессом.



Байдену может кое-что удаться только в том случае, если он проигнорирует ястребов в масс-медиа и сфокусируется с лазерной точностью на внутренней политике. Он будет успешным президентом, если направит все усилия своей партии на улучшение ситуации с правами человека и с изменением климата, - причем сделает это с такой же энергией, какую проявил когда-то Франклин Делано Рузвельт (ФДР). Президент-демократ, ФДР проводил реформы через мощные программы, охватывающие всю страну. Так и Байдену надо задействовать всеобъемлющие федеральные программы, которые приподняли бы из бедности людей рабочего класса и всех цветов кожи.



Джефф Коэн - отставной профессор журналистики в Колледже Итаки и автор книги "Мои злоключения в прессе монополий". В 1986 году он основал группу по наблюдению за честностью в медиа-среде под названием FAIR.



Оригинал публикации: Why is "liberal" media pushing an "America First" message and a new Cold War?Опубликовано 22/06/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624422900

Новости Казахстана

- Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана

- Маулен Ашимбаев принял участие в молодежном форуме тюркоязычных стран

- Нурлан Нигматулин вручил журналистам Премию Мажилиса "Парламент сөзі"

- А. Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в столице

- Правительство рассмотрело новые подходы к развитию конкуренции

- А. Мамин поручил усилить меры стимулирования волонтерского движения

- Населением Казахстана все сложнее управлять - социолог

- Сенаторы рассмотрели законопроект о дистанционной работе

- Кадровые перестановки

- МВК рекомендовала Главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму