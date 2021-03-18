Чжу Фэн: как изменилась политика США в отношении Китая?

07:41 23.06.2021

Какое-то время Америка в отношении Китая реализовывала политику вовлечения, и это давало свои плоды. А что при Байдене? Едва сев в президентское кресло, он заявил о многочисленных мерах, причиняющих ущерб Поднебесной, продолжая твердить о том, что Китай – стратегическая угроза и главный соперник США.

Жэньминь жибао (Китай): как изменилась политика США в отношении Китая?



Чжу Фэн

Прошло уже пять месяцев с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. В политике администрации Байдена в отношении Китая много разных мер, которые причиняют ущерб КНР. За последнее время Вашингтон возобновил поиск источников коронавируса, включил 54 китайских предприятия в черный инвестиционный список, привлек европейских союзников для создания "альянса против Китая". Кроме этого, в мае координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона Совета национальной безопасности США Курт Кэмпбелл более открыто заявил, что "политика вовлечения" Соединенных Штатов по отношению к КНР завершилась. Это свидетельствует о том, что администрация Байдена пытается сделать качественные стратегические изменения, нацеленные на долгосрочную перспективу, в политике по отношению к Китаю.



От администрации Клинтона и до правительства Обамы, "политика вовлечения" США в отношении Китая не только сформировала двусторонние глубокие экономические, торговые и социальные связи, но и предоставила стратегическую гарантию для мира и процветания Восточной Азии.



Почему сейчас администрация Байдена отказывается от "политики вовлечения" по отношению к Китаю?



По словам Кэмпбелла, во-первых, потому что Китай уже стал крупнейшим соперником и стратегической угрозой США. Соединенные Штаты продолжают перемещать стратегический фокус в экономических интересах и военной силе из Европы и Среднего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кэмпбелл отметил, что "в XXI веке основные действия будут осуществляться в Азии". Во-вторых, потому что в "методах и политических мерах, связанных с общением между КНР и миром, происходят изменения", звучат призывы о том, что "суровая сила" "нарушает" стратегическую стабильность в мире и регионе. В-третьих, США должны вновь увеличить разрыв в силе с Китаем, а также не дать ему "воспользоваться" их упадком.



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За такими причинами скрываются, в первую очередь, опасения США о том, что продолжающийся рост Китая будет угрожать их гегемонии. В частности, разрыв между странами в период борьбы с эпидемией еще больше усилил опасения США по поводу КНР. Во-вторых, с точки зрения концепции, позиции и ценностей, Вашингтон еще не готов "принять" активно развивающийся Китай. В-третьих, на фоне политических разногласий и социального антагонизма в США распространение теории о "китайской угрозе", давление на КНР и даже создание новых врагов холодной войны являются одним из немногочисленных "методов", которые используются и рассматриваются администрацией Байдена и экстремальной политической элитой США в качестве "положительного фактора" в продвижении сотрудничества между демократами и республиканцами, а также в соединении разных социальных сил.



Администрация Байдена ранее заявляла о том, что отказывается от холодной войны, однако ее действия по отношению к китайско-американским отношениям разоблачают менталитет холодной войны, который невозможно скрыть.



Нынешнее состояние китайско-американских отношений - это урок, который США, "маяк свободы, демократии и прав человека", преподнесли китайскому народу и миру. Именно поэтому КНР следует уверенно идти своим путем.



Чжу Фэн - директор Института международных отношений Нанкинского университета



Оригинал публикации: Как изменилась политика США в отношении Китая?Опубликовано 22/06/2021