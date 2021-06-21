Фактор иранской нефти станет ключевым в переговорах РФ и Саудовской Аравии, - "Къ"

07:59 23.06.2021

О квотах трудно судить заиранее



Газета "Коммерсантъ" №106 от 23.06.2021, стр. 7

Неясность со сроками возвращения на рынок иранской нефти может осложнить диалог на предстоящей 1 июля встрече ОПЕК+. Учитывая рост цен на нефть до $75 за баррель, Россия может предложить уже с августа начать увеличение квот ОПЕК+, поскольку переговоры по снятию американского эмбарго на экспорт иранской нефти затягиваются, а рынок стал глубоко дефицитным. Однако Саудовская Аравия, бюджет которой требует более высоких цен на нефть, может занять более осторожную позицию: в таком случае цены могут подойти к $80 за баррель.



России и Саудовской Аравии в ближайшую неделю предстоят сложные неформальные дискуссии, с тем чтобы выработать единый подход к встрече ОПЕК+, намеченной на 1 июля. Быстрое восстановление спроса на нефть в США на фоне сезона отпусков и сокращение числа новых случаев заражения СOVID-19 в Индии, третьем по величине в мире потребителе нефти, позволили ценам в последние недели приблизиться к отметке $75 за баррель марки Brent. При этом до сих пор рынок сдерживало ожидание быстрого завершения переговоров между США и Ираном о снятии эмбарго на экспорт иранской нефти и возвращении Тегерана в "ядерную сделку". Однако победа на президентских выборах в Иране консерватора Эбрахима Раиси и его последующие заявления создали у большинства наблюдателей мнение, что переговоры могут затянуться.



Мировой рынок нефти уже испытывает дефицит: по оценкам Goldman Sachs, он составляет около 3 млн баррелей в сутки (б/с). Согласно ожиданиям аналитиков Platts, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 18 июня, упадут на 6,3 млн баррелей, тем самым уровень запасов окажется на 5,5% ниже среднего уровня за пять лет (460,4 млн баррелей).



Ведущие инвестбанки уже пересматривают свои прогнозы цен на нефть: так, Morgan Stanley теперь ожидает среднюю цену Brent во втором полугодии на уровне $77,5 вместо $67,5 за баррель. А Bank of America 21 июня выпустил прогноз, в котором допустил достижение уровня $100 за баррель в 2022 году.

Сейчас страны ОПЕК+ сдерживают добычу, сократив ее на 5,8 млн б/с по сравнению с уровнем до пандемии. В июле ОПЕК+ начнет обсуждать дальнейшие шаги по уровню квот начиная с августа. Действующие договоренности, предполагающие увеличение производства на 2 млн б/с в мае-июле, были утверждены еще в апреле. Тогда же было решено, что будущее наращивание добычи не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. При этом пока предполагается, что к апрелю 2022 года ОПЕК+ должна вернуться к уровню добычи до пандемии.



Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о соглашении ОПЕК+

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о соглашении ОПЕК+

Нынешняя ситуация - высокий уровень цен в сочетании с фактором иранской нефти - может привести к разногласиям между Россией и Саудовской Аравией. России - как бюджету, так и нефтекомпаниям - вполне достаточно было бы уровня цен в диапазоне $50–60 за баррель, тогда как Саудовской Аравии для балансирования бюджета нужны более высокие цены. По данным Bloomberg, на встрече ОПЕК+ Россия может предложить наращивание добычи уже с августа.



Рынок продолжает быть в дефиците, товарные запасы нормализовались, спрос медленно восстанавливается, ОПЕК+ вполне может решить продолжать наращивать добычу, считает Дмитрий Маринченко из Fitch.

Но из-за возможного выхода на рынок иранской нефти, риск которого остается, увеличение квот на ближайшие месяцы вряд ли будет существенным - менее чем на 1 млн б/с. "Это может немного остудить рынок, мы считаем возможным возвращение котировок в диапазон $60–70 за баррель марки Brent во второй половине года",- говорит аналитик.



Почему страны ОПЕК+ решили не менять договоренностей по уровням сокращения добычи на июнь-июль

Ключевой вопрос для ОПЕК+ - это сроки возобновления ядерного соглашения между США и Ираном, считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе. Если соглашение не будет достигнуто в июне, то ОПЕК+ после месячной паузы может продолжить наращивать добычу начиная с августа, отмечает эксперт. Если же эмбарго с иранской нефти все же будет снято в ближайшие недели, ОПЕК+, вероятно, отложит рост добычи до сентября.



Дмитрий Козлов