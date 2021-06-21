 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы взяли Имам-Сахиб и осадили Кундуз, остатки афган-армии бегут через Пяндж в Тадж
08:37 23.06.2021

Талибы захватили ключевой район Афганистана и вышли на границу с СНГ

Боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) захватили сегодня, 22 июня, главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Hill, глава группировки Забихулла Муджахед подтвердил ответственность террористов за захват региона.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Милитарист".

Более того, Имам Сахиб расположен рядом с маршрутом поставок из Центральной Азии. Рядом граница с Пянджским районом Хатлонской области Таджикистана.

Таможенный и торговый переход "Шерхан-Бандар" между Таджикистаном и Афганистаном уже перешел к талибам, подтвердил изданию "Азия-Плюс" корреспондент афганского информагентства "Паджвок" Аджмал Кокар.

В Афганистане за последние несколько месяцев многие районы перешли в руки "Талибана". Только за последние два-три дня в этой стране правительственным войскам пришлось покинуть 15 районов.

Боевики движения "Талибан" продолжают ожесточенные бои против правительственных сил после начала вывода из Афганистана возглавляемых США иностранных войск 1 мая.

Сейчас боевики осаждают город Кундуз.

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Боевики движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная в Казахстане, России, Таджикистане и ряде других стран) начали наступление в Афганистане и взяли под контроль десятки административных районов после того, как вывод войск из страны начали США и НАТО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.

За последние 10 дней были подтверждены сообщения о вооруженных столкновениях между правительственными силами и талибами в четырех провинциях, граничащих с Таджикистаном.

В результате боев боевики захватили районы Чохоб, Янги-Кала, Даркад, Дашти-Кала, Ходжа Гар провинции Тахар, районы Дашти-Арчи, Имам Сахиб и Калаи-Золь провинции Кундуз.

По информации афганского телевидения, талибы также захватили таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар. Издание отмечает, что город и рядом расположенный объект - двухполосный автомобильный мост через реку Пяндж - являются стратегически важными: через них проходит транспортная артерия, по которой идут товары из Ирана и Пакистана.

Вечером 22 июня пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана в специальном заявлении сообщил, что 134 афганских военнослужащих, вытесненные боевиками "Талибана" на переходе Шерхан-Бандар, были вынуждены вместе со своим оружием перебраться на территорию Таджикистана.

"Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана", - говорится в заявлении.

Общее количество афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами в Шерхан-Бандаре, достигает сотни человек.

По крайней мере 50 афганских районов перешли в руки "Талибана" или были оставлены за последние два месяца. Значительная часть из этого числа - это регионы на севере Афганистана. Многие из этих округов все еще оспариваются, и в последние несколько недель в них продолжаются боевые действия властей с боевиками.

По официальным данным, случаи нападения со стороны боевиков "Талибана" резко участились после решения США вывести войска из Афганистана. Сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны. Вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября.

Источник - zakon.kz
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