"Нейтральный" Туркменистан стал вторым в мире по импорту оружия

09:33 23.06.2021

Туркменистан стал вторым в мире по импорту оружия, а в Индексе миролюбия занял 109 строчку из 163



Туркменистан поднялся на семь пунктов в Глобальном индексе миролюбия 2021 (Global Peace Index) и занял 109 место из 163 стран. В 2020 году страна была на 116-м месте, а в 2019 – на 115-м.



В тройке лидеров Исландия, Новая Зеландия, Дания. Наименее миролюбивым стал Афганистан.



Из стран Центральной Азии самая высокая позиция у Казахстана – 67 место, далее идут Кыргызстан – 76 место, Узбекистан – 90 позиция, Таджикистан – 97 и Туркменистан – 114, а Россия находится на 154-м месте.



В отчете отмечено, что количество импорта оружия на душу населения увеличилось в 92 странах. Наибольший рост произошел в Армении, Туркменистане и Катаре.



Два двухместных бразильских турбовинтовых штурмовика Embraer A-29B Super Tucano были замечены в Международном аэропорту Мальты, во время их доставки в Туркменистан.



В 2019 году расследовательская группа Bellingcat выяснила, что в числе прочих оружие на сотни миллионов евро Туркменистану поставляет Италия.



Однако в Туркменистане самый низкий уровень насилия в мире – 1%. Афганистан стал единственной страной с авторитарным режимом правления, в котором уровень насилия превышает 50%.



Туркменистан также назван самой стабильной страной в регионе с точки зрения чувства безопасности.



Глобальный индекс миролюбия разработан социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета. Он состоит из 23 количественных и качественных показателей и характеризует уровень безопасности проживания в странах и регионах.