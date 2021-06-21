В Лебапском велаяте Туркмении с госслужащих и бюджетников удержат по 30 манатов на торжества с участием Аркадага

09:38 23.06.2021

По 30 манатов удержат с июньской зарплаты у госслужащих и бюджетников в Лебапском велаяте. Деньги собирают на организацию и проведение торжеств в регионе с участием президента, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Сейчас городские службы Туркменабата наводят порядок возле дворца Рухыет и Белой юрты: подметают, моют улицы и тротуары, высаживают цветы.



У проходящих через город или его окраины каналов и коллекторов чистят от растительности берега. Жители сельскохозяйственного объединения Джейхун с 8 до 11 часов утра, а после перерыва – с 4 часов дня и до 7 вечера рубят рогозу, верблюжью колючку и солодку.



На территории развлекательного центра "Çagalar dünýäsi" ("Детский мир") в центре Фараба, в открытии которого должен принять участие президент, высаживают цветник Лебапа.



Полиция и МНБ переведены на усиленный вариант несения службы. Часть полицейских, охранявших карантинные зоны, направлены патрулировать город.



Напомним, что на заседании кабмина 11 июня о подготовке к предстоящей Неделе культуры отчиталась вице-премьер по культуре и СМИ Мяхриджемал Маммедова. Торжественные мероприятия пройдут 22-27 июня в Лебапском велаяте. В эти дни в области откроют аэропорт в городе Керки, концертный зал в виде белой юрты в Туркменабате и развлекательный центр "Детский мир" в Фарабском этрапе.



По информации корреспондентов "Хроники Туркменистана", 5 июня в Туркменабате умер рабочий, участвовавший в строительстве Белой юрты. Из-за поджимающих сроков, а также из-за возможного визита президента в регион строительство велось в две смены несмотря на 45-градусную жару. У рабочего случился инфаркт.



Аэропорт в Керки планировалось открыть в апреле этого года, но о скором завершении строительных работ было объявлено 9 июня.



В этом же месяце планируется открыть такую же юрту в Дашогузском велаяте. Здесь ее строительством занимается компания "Röwşen". Стоимость проекта оценивается в 213,5 миллиона манатов ($61 миллион по госкурсу или $6,5 миллиона по актуальному курсу "черного рынка").