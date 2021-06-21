 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-за мукормикоза ("черной плесени") индийские врачи начали удалять глаза пациентам, - "МК"
09:51 23.06.2021

Из-за "черной плесени" индийские врачи начали удалять глаза пациентам

В Индии врачи вынуждены удалять один глаз свои пациентам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение мукормикоза, известного как "черная плесень". Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что зачастую инфицированной областью является глаз, поэтому сохранить его не представляется возможным.

"Если инфекция проникла в глаза - глазное яблоко, веки, мышцы вокруг глаза должны быть удалены. Остается только глазная впадина. В том случае, если "черная плесень" проникла в носовые пазухи, их необходимо очистить", - отметил окулопластический хирург из Мумбаи Акшай Наир.

По его словам, люди умирают от "черной плесени" чаще, чем от коронавируса. Выживаемость пациентов с инфекцией глаза - всего 70%. Если мукормикоз проникает в мозг, то шансы на выживание упадут до 10-15%.

Напомним, что от "черной плесени" в Индии умерло 2 109 человек.

Источник - московский комсомолец
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