Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. За ненадобностью

11:59 23.06.2021

23 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на встрече с представителями бизнес-сообщества.



Он раскритиковал правоохранительные органы за уголовные дела в отношении предпринимателей и напомнил о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) из-за многочисленных жалоб.



Надзорные органы продолжают непрерывно проверять бизнес

"Такое решение было принято для защиты бизнеса. Поэтому, следуя этому курсу, скоро будет ликвидирована Антикоррупционная служба ГКНБ. В настоящее время готовится соответствующий указ", - сказал глава государства.

Антикоррупционная служба ГКНБ была создана в 2011 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.