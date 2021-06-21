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|Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. За ненадобностью
11:59 23.06.2021
23 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на встрече с представителями бизнес-сообщества.
Он раскритиковал правоохранительные органы за уголовные дела в отношении предпринимателей и напомнил о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) из-за многочисленных жалоб.
Надзорные органы продолжают непрерывно проверять бизнес
"Такое решение было принято для защиты бизнеса. Поэтому, следуя этому курсу, скоро будет ликвидирована Антикоррупционная служба ГКНБ. В настоящее время готовится соответствующий указ", - сказал глава государства.
Антикоррупционная служба ГКНБ была создана в 2011 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.