Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. кайраккумской воды. На полив

13:01 23.06.2021

Июнь 20, 2021

Искандар Фируз

Барот Юсуфи



Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. воды из Кайраккумского водохранилища для полива. Фермеры юга Казахстана из-за дефицита воды в Сырдарье вынужденно сократили посевы риса. Этим летом в Сырдарье наблюдается маловодье, и воды для полива недостаточно.



Заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов сообщил СМИ о дополнительном водосбросе с резервуара "Бахри Точик" (Кайраккумское водохранилище) в июне-августе этого года в Казахстан. По его словам, 315 млн куб. Кайраккумского водохранилища будет использовано для полива рисовых полей. Фермеры юга Казахстана, по его словам, из-за дефицита воды в Сырдарье вынужденно сократили посевы риса.



Серик Кожаниязов отметил, что в обмен на воду для полива риса Казахстан поставит в Таджикистан технику и горюче-смазочные материалы.



В Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана подтвердили Радио Озоди, что 31 мая между главой ведомства Далеров Джума и министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзумом Мирзагалиевым была достигнута договоренность о дополнительном водосбросе с резервуара "Бахри Точик" в июне-августе этого года в Казахстан.



Достигнута ли договоренность о дополнительных сбросах с Кайраккумского водохранилища Узбекистану, источник не сказал. Глава Узбекистана Шавкат Мирзияев во время последнего официального визита в Таджикистан посетил Кайраккумскую ГЭС. Ранее он предупредил население страны, что в 2021 году Узбекистан рискует снова столкнуться с серьезным дефицитом воды для поливного земледелия. Объем воды для полива снизится до 60 процентов, заявил Мирзияев.



Напомним, Таджикистан летом прошлого года удовлетворил аналогичное с Казахстаном обращение Узбекистана. Власти Узбекистана в прошлом году сообщили, что для дополнительного водозабора из Кайраккумского резервуара выделялись материально-технические ресурсы на сумму 1,5 млрд. сумов (около $145 тыс.), которые после использования в знак благодарности будут безвозмездно переданы Таджикистану.



Власти Таджикистана заявили, что в текущем году в бассейне реки Сырдарья сложилась сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем. Абдулхамид Каюмов, директор Центра изучения ледников Академии наук Таджикистана предупреждает о предстоящем серьезном маловодье на реках из-за того, что в горах выпало очень мало снега. "Сейчас в верховьях реки Варзоб, в частности, уровень воды составляет всего 30 см – это катастрофический очень низкий уровень. Сейчас маловодье на реках наблюдается повсюду. Это связано с тем, что зимой выпало очень мало осадков", говорит он.



Тем временем Хомиджон Орипов, ветеран энергетики, считает, что настало время продать воду соседним странам, как это, к примеру, каждое лето делает Кыргызстан, сбрасывая воду с Токтагульского водохранилища.



Водохранилище Кайраккумской ГЭС является одним из крупнейших на территории Таджикистана. Его длина составляет до 65 километров, ширина от 8 до 20 километров и площадь нормативного уровня объекта 512 квадратных километров. Емкость водохранилища составляет 3 миллиарда 413 миллионов кубических метров, оно предназначено для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В Таджикистане имеются 9 водохранилищ вместимостью от 0,028 до 10,5 миллиардов кубометров воды.