Узбекистан и Казахстан: от ненависти к коммунистам – к оправданию фашистов, - С.Кожемякин

13:30 23.06.2021

Узбекистан и Казахстан: от ненависти к коммунистам - к оправданию фашистов



Власти республик Центральной Азии продолжают переписывать историю. В Узбекистане призвали запретить флаг СССР как "символ оккупации", а в Казахстане занимаются переименованиями и на государственном уровне вспоминают о "преступлениях тоталитарной системы".



Давно опробованный метод - во время кризиса переключать внимание граждан на какой-то иной объект - доказывает свою незаменимость для правящих режимов постсоветских стран. Явные задержки с восстановлением экономики после пандемии заставляют их лихорадочно искать "виновных", даже если кандидат на роль жертвы не имеет никакого отношения к провалам современных руководителей.



Яркий пример этого демонстрирует Узбекистан. В его столице прошел концерт российских музыкальных коллективов, в ходе которого исполнялись в том числе советские песни о Великой Отечественной войне. Кто-то из зрителей поднял флаг СССР. Совершенно нормальный и безобидный поступок, однако он вызвал целую бурю возмущений. Известный политик Алишер Кадыров назвал его ни много ни мало преднамеренной провокацией. "Мы не против проявления различной культурной деятельности, но мы против того, чтобы культура использовалась в политических целях. Мы считаем оскорблением узбекского народа высоко поднять в самом центре столицы флаг страны-оккупанта, захватнического Советского государства, окрашенный красной кровью узбекской интеллигенции и наших добродушных предков", - заявил он.



Надо сказать, что Алишер Кадыров - далеко не заштатная фигура. Он является вице-спикером нижней палаты парламента и главой партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"). Последняя имеет вторую по численности фракцию и вместе с Узбекской либерально-демократической партией входит в правящий альянс. Это привело к тому, что заявления политика, потребовавшего от генеральной прокуратуры "дать оценку провокации", были опубликованы всеми ведущими СМИ и вызвали реакцию других государственных органов. Министерство культуры, например, принялось оправдываться, сообщив, что в его ведении находится только происходящее на сцене.



Кадырову дозволяется выступать со скандальными идеями, которые поддерживаются властью, но не высказываются ею открыто из-за боязни "потерять реноме". Это касается не только советского прошлого, но и вопросов языковой политики. Не так давно вице-спикер призвал внести поправки в законодательство, лишив жителей страны права свободного выбора языка обучения и воспитания. По его словам, узбеки обязаны учиться только на узбекском, поскольку посещение русскоязычных школ якобы заставляет молодежь ненавидеть национальные ценности, духовность и саму родину.



Подобные провокации исподволь подготавливают общественное мнение к принятию непопулярных решений. Например, к тому, что было недавно утверждено правительством. Объявлено, что к началу 2023 года все делопроизводство, СМИ, рекламные вывески и проч. должны окончательно перейти с кириллицы на латиницу. Кроме того, чиновников будут штрафовать за использование русского языка вместо узбекского.



Что касается истории, то и здесь вызывающие выходки Кадырова "приходятся ко двору". Напомним: в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился изучить судьбу каждого из "тысяч невинных жертв тоталитарного строя" и увековечить их память. В этот "цвет нации", как называет репрессированных глава республики, все смелее включают пособников фашистов. Выпущенный Институтом истории Академии наук двухтомник "История Узбекистана в 1917-1991 годах" оправдывает бойцов Туркестанского легиона вермахта. Как утверждается, к переходу на сторону врага их подтолкнул "советский режим", который "методами террора подавил басмачество, провел коллективизацию и уничтожил свободомыслящую национальную элиту".



На еще более высокий уровень антисоветская и антикоммунистическая пропаганда выведена в Казахстане. К дню памяти жертв политических репрессий, ежегодно отмечаемому 31 мая, были приурочены десятки мероприятий. Среди них научно-практические конференции, выставки, экскурсии школьников и студентов в музеи памяти жертв репрессий. Таковых в республике создано уже несколько.



Размах кампании связан с политикой президента Касым-Жомарта Токаева. Год назад по его указу была создана государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. На сегодняшний день в ее рамках сформировано 11 рабочих групп, каждая из которых занимается изучением судеб различных категорий. Например, военнопленных, священнослужителей, раскулаченных баев и т.д. По завершении работы групп будет составлена единая информационная база. Также организовано 17 региональных комиссий, прорабатывающих вопросы увековечения памяти "жертв тоталитаризма". В частности, планируется создание новых музеев.



Рвение отдельных деятелей идет еще дальше. Академик Национальной академии наук Казахстана Хангельды Абжанов, например, предлагает открыть научно-исследовательский институт репрессий и реабилитировать всех, кто пострадал "от советской тоталитарной системы". "У нас десятки неоправданных групп. Например, военнопленные. Все они были осуждены после окончания войны… Большая несправедливость произошла в 1928 году, когда конфисковали хозяйства около тысячи богачей, их пока некому оправдать", - сетует ученый. Также он призывает законодательно закрепить отношение государства к темам репрессий, коллективизации и в целом тоталитаризма. Очевидно, что после этого любая альтернативная версия событий будет запрещена.



Стоит ли удивляться, что националистические группы воспринимают такие шаги и заявления как "зеленый свет"? Их издания безнаказанно публикуют материалы, в которых коммунизм приравнивается к фашизму. "В чем разница между Гитлером и Сталиным? Только в форме их усов! - куражится автор одного из них - писатель Марат Байдилдаулы. - Главное, что объединяет нацизм и сталинизм, - это то, что обе идеологии были причастны к гибели казахского народа. Но если гитлеровцы уничтожили во время войны полмиллиона казахов, то сталинский большевизм уничтожил 10 миллионов казахов". На абсурдность подобных цифр "Правда" уже неоднократно указывала. Достаточно сказать, что к концу 1920-х годов численность казахов не достигала даже 4 миллионов.



Другой "борец за историческую справедливость" Кали Ибрайымжанов потребовал переименовать Панфиловский район Алма-Атинской области, названный в честь прославленного военачальника и Героя Советского Союза И.В. Панфилова. "Если бы к желанию народа прислушались и название района было переименовано, мы смогли бы избавиться от отголосков тоталитарного строя Советского Союза, и это стало бы величайшим счастьем в преддверии 30-летия независимости страны", - пишет он, бесстыдно апеллируя к "гласу народа".



Но если на героев Великой Отечественной войны у властей еще не хватает смелости покуситься, то другие советские названия отменяются каждый год десятками. Например, в Караганде чиновники пытаются заменить Октябрьский район на район имени Алихана Букейханова - лидера буржуазной антисоветской организации времен Гражданской войны. В Нур-Султане исчезла улица Пионерская, 23 улицы переименованы в Павлодаре. Среди них - Урицкого, Розы Люксембург, Циолковского, Мира и другие.



Переписыванием истории и заигрыванием с крайне правыми националистическими силами власти выпускают джинна из бутылки. Думая о сиюминутной выгоде, они, как обычно, не просчитывают последствия своих действий.



Сергей Кожемякин