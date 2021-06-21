Зарема Салихова (член совета диров "Спартака"): "Была тупой эскортницей...". Почему рос-футбол такой кривоногий

13:36 23.06.2021

"Была тупой эскортницей, стала умной": о чем Зарема Салихова рассказала Собчак

Зарема Салихова рассказала о "Спартаке", Федуне и съемках в Playboy



Александр Белинин



Зарема Салихова - один из самых обсуждаемых персонажей в российском футболе последних месяцев. Гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна вышла на лидирующие роли в клубе, вошла в Совет директоров, а затем со скандалом его покинула. После чего завела Telegram-канал, где очень жестко критикует нынешнее руководство красно-белых. Сегодня вышло ее первое большое интервью. "Газета.Ru" собрала самые интересные высказывания Салиховой.



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На самом деле, долгое время про Зарему Салихову никто особо не знал, даже когда она была членом Совета директоров клуба и одним из его руководителей. Так, обрывочные сведения. Что с Леонидом Федуном знакомы давно, что у них общие дети. Что снималась в журнале Playboy. В остальном - одни сплошные слухи. В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" Салихова рассказала подробности своей биографии.



Отношения с Федуном



Леонид Федун и Зарема Салихова действительно познакомились в 2005 году в Хорватии. Олигарх там отдыхал, а девушка проходила подготовку к конкурсу красоты "Русского радио", совладельцем которого был бизнесмен. Через радио Федун и узнал номер телефона Салиховой. Они начали общаться, но снова встретились только через полгода, когда Зарема переехала в Москву.



В тот момент владелец "Спартака" был женат.



"Я ему сказала: "Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети". А он говорит: "Деньги!" Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей", - сказала Зарема.



Позже Федун развелся и пара стала жить вместе. Сейчас они воспитывают четверых детей. Они носят фамилию Федун, хотя вице-президент "Лукойла" и Салихова до сих пор не женаты. Зарема рассказала почему.



"Он мне сказал: "Хочешь свадьбу - сделай сиськи". Я сказала: "Нет", - рассказала Салихова.



При этом Зарема подчеркнула, что брачный договор между ней и Федуном заключен.



Съемки в Playboy



Салихова рассказала, что снялась в достаточно откровенной фотосессии из-за обиды на Федуна.



"Он показал мне журнал Playboy, где было фото его бывшей. Он передо мной начал ею восхищаться, а там какой-то адский силикон. Я сказала - ладно. И отправила в редакцию несколько своих фото, а потом меня пригласили на съемки. Заплатили тысячу долларов. Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он спрашивает: "Это что?" Я говорю: "Мне заплатили. Я снялась в Playboy". Через два месяца, когда вышел журнал, он взбесился. Сказал: "Я потом детям покажу, какая у них мать!" Хотя у нас тогда еще не было детей. Да и если бы он не показал мне тот журнал, я бы в жизни в Playboy не пошла", - уверяет Салихова.



По словам Заремы, эта съемка во многом изначально сформировала негативное к ней отношение, но она сумела изменить мнение людей о себе.



"Раньше в комментариях я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница", - пошутила Зарема.



Тренеры "Спартака"



Салихова призналась, что за "Спартаком" следила давно, но вникать в дела клуба стала только в последние годы. После того как в клуб стали приглашать тренеров, которые ей не нравились.



"Я смотрю на футбол по-другому. Тренер - это харизма. Внешность, голос, лицо клуба. Когда они взяли Аленичева, я говорила: "Ленечка, пожалуйста, не бери его. У него голова грязная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери! У него не получится! Я была и против Олега Кононова - он вялый".



Досталось от Заремы и Каррере.



"Массимо Каррера сам себя слил. Он перестал быть тренером и начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Были какие-то трансферы, которые команду не усиливали. А в команде же не дураки. Они понимают, что тренер здесь зарабатывает. Он просит игрока не такого, который сделает их сильнее и поможет выиграть в еврокубках, а здесь просто материальный интерес. После такого они перестают его уважать", - сказала Салихова.



При этом супруга владельца "Спартака" жалеет об уходе двух специалистов - испанца Унаи Эмери и немца Доменико Тедеско.



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"Больше всего я была недовольна уходом Унаи Эмери. Я видела, как он работает. Он требовал от футболистов очень профессионального отношения к тренировочному процессу. Но у нас тогда был Дзюба, очень такой деструктивный парень - даже назвал его "тренеришкой". После того как Эмери ушел, мы прям несколько дней не разговаривали. Я тогда сказала Леониду: "Если ты уволишь Эмери, то я не буду ходить на матчи". И не ходила, пока Карпин был тренером. То есть года два меня не было в "Лужниках", - рассказала Зарема.



"Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. С августа он говорил мне с Леонидом, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это вообще, конечно, ужас. Еще он говорил: "Почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает?" - рассказала Салихова про ситуацию с Тедеско.



Про судейство и снятие "Спартака" с чемпионата



Салихова вспомнила ситуацию, когда Леонид Федун заявил о том, что готов снять "Спартак" с чемпионата России из-за плохого судейства.



"Был август, мы были на отдыхе. Я пошла укладывать ребенка, а мама в 12 часов прибегает со слезами и говорит: "Ты знаешь, что произошло? Леонид сказал, что "Спартак" снимается с чемпионата". Он был очень раздосадован. На самом деле он правильно сделал. Я его поддержала. Когда каждую игру нам отменяют гол, ставят по два пенальти… Была какая-то травля "Спартака".



Про "Зенит"



Салихова также назвала "Зенит" "сверхклубом, который портит картину российского чемпионата".



"Зенит" каждый год на первом месте - это уже обыденность, теряется интерес к футболу, теряется интерес смотреть их игры. Все и так понятно: здесь фарм "Сочи", "Оренбург", с которым не прокатило, но вроде "Нижний Новгород" с Кержаковым на подходе. С ними все понятно - как "уралы" с ними играют и так далее. Поэтому у них ничего и не получается в еврокубках. Это у нас работает, когда у тебя фарм. Допустим, когда ты поиграл в еврокубках, а на следующий день у тебя стоит "Сочи" или "Урал" – ты можешь выставить второй состав, чтобы основа отдыхала.



Есть ли у нас справедливый футбол? У нас есть один сверхклуб, который портит картину. Даже во Франции сейчас "Лилль" первое место занял – середняк. А в России невозможно взять классного тренера, который гарантирует тебе высокие позиции. Как "Лестер" выиграл АПЛ с Раньери – было так же, как с "Лиллем". А в России такое невозможно", – сказала Зарема.