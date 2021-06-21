 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.06.2021
13:51  Для чего президенту Туркмении нужен "ковер-самолет"
13:48  Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка, - И.Джорбенадзе
13:41  Будет ли СНГ исключать Украину из организации
13:36  Зарема Салихова (член совета диров "Спартака"): "Была тупой эскортницей...". Почему рос-футбол такой кривоногий
13:30  Узбекистан и Казахстан: от ненависти к коммунистам – к оправданию фашистов, - С.Кожемякин
13:01  Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. кайраккумской воды. На полив
12:01  Жапар-хан в курсе раскулачивания буржуина-мошенника Баляна

11:59  Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. За ненадобностью
10:10  Омурбек Бабанов – черная метка кыргызской власти, - Анвар Ажиев
09:51  Из-за мукормикоза ("черной плесени") индийские врачи начали удалять глаза пациентам, - "МК"
09:38  В Лебапском велаяте Туркмении с госслужащих и бюджетников удержат по 30 манатов на торжества с участием Аркадага
09:33  "Нейтральный" Туркменистан стал вторым в мире по импорту оружия
09:03  "Друзья Донбасса" отправили в отставку шведского премьера русофоба Стефана Левена
08:37  Талибы взяли Имам-Сахиб и осадили Кундуз, остатки афган-армии бегут через Пяндж в Тадж
08:33  Узбекистан покупает туркменский газ у российского "Газпрома"
08:11  Cмертельный прогноз для Кыргызстана по COVID от авторитетного The Lancet
08:02  Ловушка Фукидида. О будущем противостояния США и Китая, - Иван Филиппов
07:59  Фактор иранской нефти станет ключевым в переговорах РФ и Саудовской Аравии, - "Къ"
07:47  Шиликтинская чумка. Неизвестная болезнь продолжает уничтожать скот на границе Казахстана с Китаем
07:41  Чжу Фэн: как изменилась политика США в отношении Китая?
07:35  Джефф Коэн: США надо прекратить поучать Россию и Китай
00:59  Талибы взяли под прицел границу с Таджикистаном, - И.Субботин
00:54  КазПремьера Мамина привили российским "Спутником"
00:53  Узбекистан расширяет сотрудничество с Россией, но в ЕАЭС не спешит, - В.Панфилова
00:17  Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии
00:11  Произвол QR-кода, или Административный восторг цифровой бюрократии Москвы
Вторник, 22.06.2021
21:57  Нового президента Ирана может ждать карьерный рост, - Борис Толчинский
21:04  Экономика кислых щей: Путин понимает, что холодильник скоро победит его телевизор? - "СП"
21:01  Ключевые национальные интересы Казахстана остаются незыблемыми - кормим и поим семью Елбасы!
18:57  Украина: злые силы варварства возрождаются? - А.Маннапов
18:10  КазВДВ возглавил Мереке Кучекбаев
11:08  Ситуация на границе. Кто и как восстанавливает разрушенные в кыргызском Баткене дома
11:05  Ядерная сделка: никогда Байден не был так близок к провалу, - Times of Israel
08:11  Ливию снова собирают по кусочкам в Берлине, - "Къ"
08:03  Пекин добился от России рекордно низких цен на газ, - "НГ"
07:52  "Травы очень мало и скотина не наедается". В Тадже опустыниваются пастбища
07:50  Киемиддин Азизов - новый лидер СДП Таджикистана: я продолжу курс Зойирова
07:48  Раскол Америки. Народ США не имеет ни общих целей и ценностей, ни общей истории, - В.Прохватилов
00:48  Хафтар показывает свою силу в Западной Ливии и отказывается подчиняться правительству
00:42  КазДубльПрез Касым Безвольный всполошился из-за цен на продукты
00:41  На кыргызский "Кумтор" тайно прилетал рос-брит-олигарх Лебедев. Жапар-хан меняет канадское жулье на...
00:37  Черным по белым. Критическая расовая теория расколола американских учителей и политиков
00:10  Банды заменяют правила в новом мировом порядке, - Филип Стивенс
00:00  Встреча Путина и Байдена привела к наихудшим последствиям для лидера США, - А.Орловский
Понедельник, 21.06.2021
19:55  В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ
19:49  Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области лакают из ведра
19:44  Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство, - Daily Mail
19:42  История китайской вазы, или провал Байдена в Женеве, - Le Temps
19:39  Российские военные развернули американскую колонну в Сирии
19:36  Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов
19:34  Замглавы контрразведки Китая, вроде как, убежал в США с секретными данными о COVID-19
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зарема Салихова (член совета диров Спартака ): Была тупой эскортницей... . Почему рос-футбол такой кривоногийЗарема Салихова (член совета диров "Спартака"): "Была тупой эскортницей...". Почему рос-футбол такой кривоногий
13:36 23.06.2021

"Была тупой эскортницей, стала умной": о чем Зарема Салихова рассказала Собчак
Зарема Салихова рассказала о "Спартаке", Федуне и съемках в Playboy

Александр Белинин

Зарема Салихова - один из самых обсуждаемых персонажей в российском футболе последних месяцев. Гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна вышла на лидирующие роли в клубе, вошла в Совет директоров, а затем со скандалом его покинула. После чего завела Telegram-канал, где очень жестко критикует нынешнее руководство красно-белых. Сегодня вышло ее первое большое интервью. "Газета.Ru" собрала самые интересные высказывания Салиховой.

Кубок Америки – 2021: ожидание исторических событий Месси, Неймар, Суарес и другие звезды покажут клас

На самом деле, долгое время про Зарему Салихову никто особо не знал, даже когда она была членом Совета директоров клуба и одним из его руководителей. Так, обрывочные сведения. Что с Леонидом Федуном знакомы давно, что у них общие дети. Что снималась в журнале Playboy. В остальном - одни сплошные слухи. В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" Салихова рассказала подробности своей биографии.

Отношения с Федуном

Леонид Федун и Зарема Салихова действительно познакомились в 2005 году в Хорватии. Олигарх там отдыхал, а девушка проходила подготовку к конкурсу красоты "Русского радио", совладельцем которого был бизнесмен. Через радио Федун и узнал номер телефона Салиховой. Они начали общаться, но снова встретились только через полгода, когда Зарема переехала в Москву.

В тот момент владелец "Спартака" был женат.

"Я ему сказала: "Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети". А он говорит: "Деньги!" Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей", - сказала Зарема.

Позже Федун развелся и пара стала жить вместе. Сейчас они воспитывают четверых детей. Они носят фамилию Федун, хотя вице-президент "Лукойла" и Салихова до сих пор не женаты. Зарема рассказала почему.

"Он мне сказал: "Хочешь свадьбу - сделай сиськи". Я сказала: "Нет", - рассказала Салихова.

При этом Зарема подчеркнула, что брачный договор между ней и Федуном заключен.

Съемки в Playboy

Салихова рассказала, что снялась в достаточно откровенной фотосессии из-за обиды на Федуна.

"Он показал мне журнал Playboy, где было фото его бывшей. Он передо мной начал ею восхищаться, а там какой-то адский силикон. Я сказала - ладно. И отправила в редакцию несколько своих фото, а потом меня пригласили на съемки. Заплатили тысячу долларов. Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он спрашивает: "Это что?" Я говорю: "Мне заплатили. Я снялась в Playboy". Через два месяца, когда вышел журнал, он взбесился. Сказал: "Я потом детям покажу, какая у них мать!" Хотя у нас тогда еще не было детей. Да и если бы он не показал мне тот журнал, я бы в жизни в Playboy не пошла", - уверяет Салихова.

По словам Заремы, эта съемка во многом изначально сформировала негативное к ней отношение, но она сумела изменить мнение людей о себе.

"Раньше в комментариях я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница", - пошутила Зарема.

Тренеры "Спартака"

Салихова призналась, что за "Спартаком" следила давно, но вникать в дела клуба стала только в последние годы. После того как в клуб стали приглашать тренеров, которые ей не нравились.

"Я смотрю на футбол по-другому. Тренер - это харизма. Внешность, голос, лицо клуба. Когда они взяли Аленичева, я говорила: "Ленечка, пожалуйста, не бери его. У него голова грязная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери! У него не получится! Я была и против Олега Кононова - он вялый".

Досталось от Заремы и Каррере.

"Массимо Каррера сам себя слил. Он перестал быть тренером и начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Были какие-то трансферы, которые команду не усиливали. А в команде же не дураки. Они понимают, что тренер здесь зарабатывает. Он просит игрока не такого, который сделает их сильнее и поможет выиграть в еврокубках, а здесь просто материальный интерес. После такого они перестают его уважать", - сказала Салихова.

При этом супруга владельца "Спартака" жалеет об уходе двух специалистов - испанца Унаи Эмери и немца Доменико Тедеско.

Руй Витория ответил на критику Заремы Салиховой
"Для чемпионства нужен характер": "Спартак" представил нового тренера

13 июня главный тренер московского "Спартака" Руй Витория впервые прибыл в Москву в новом для себя качестве и спустя сутки провел беседу с... →

"Больше всего я была недовольна уходом Унаи Эмери. Я видела, как он работает. Он требовал от футболистов очень профессионального отношения к тренировочному процессу. Но у нас тогда был Дзюба, очень такой деструктивный парень - даже назвал его "тренеришкой". После того как Эмери ушел, мы прям несколько дней не разговаривали. Я тогда сказала Леониду: "Если ты уволишь Эмери, то я не буду ходить на матчи". И не ходила, пока Карпин был тренером. То есть года два меня не было в "Лужниках", - рассказала Зарема.

"Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. С августа он говорил мне с Леонидом, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это вообще, конечно, ужас. Еще он говорил: "Почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает?" - рассказала Салихова про ситуацию с Тедеско.

Про судейство и снятие "Спартака" с чемпионата

Салихова вспомнила ситуацию, когда Леонид Федун заявил о том, что готов снять "Спартак" с чемпионата России из-за плохого судейства.

"Был август, мы были на отдыхе. Я пошла укладывать ребенка, а мама в 12 часов прибегает со слезами и говорит: "Ты знаешь, что произошло? Леонид сказал, что "Спартак" снимается с чемпионата". Он был очень раздосадован. На самом деле он правильно сделал. Я его поддержала. Когда каждую игру нам отменяют гол, ставят по два пенальти… Была какая-то травля "Спартака".

Про "Зенит"

Салихова также назвала "Зенит" "сверхклубом, который портит картину российского чемпионата".

"Зенит" каждый год на первом месте - это уже обыденность, теряется интерес к футболу, теряется интерес смотреть их игры. Все и так понятно: здесь фарм "Сочи", "Оренбург", с которым не прокатило, но вроде "Нижний Новгород" с Кержаковым на подходе. С ними все понятно - как "уралы" с ними играют и так далее. Поэтому у них ничего и не получается в еврокубках. Это у нас работает, когда у тебя фарм. Допустим, когда ты поиграл в еврокубках, а на следующий день у тебя стоит "Сочи" или "Урал" – ты можешь выставить второй состав, чтобы основа отдыхала.

Есть ли у нас справедливый футбол? У нас есть один сверхклуб, который портит картину. Даже во Франции сейчас "Лилль" первое место занял – середняк. А в России невозможно взять классного тренера, который гарантирует тебе высокие позиции. Как "Лестер" выиграл АПЛ с Раньери – было так же, как с "Лиллем". А в России такое невозможно", – сказала Зарема.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624444560
Новости Казахстана
- Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в молодежном форуме тюркоязычных стран
- Нурлан Нигматулин вручил журналистам Премию Мажилиса "Парламент сөзі"
- А. Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в столице
- Правительство рассмотрело новые подходы к развитию конкуренции
- А. Мамин поручил усилить меры стимулирования волонтерского движения
- Населением Казахстана все сложнее управлять - социолог
- Сенаторы рассмотрели законопроект о дистанционной работе
- Кадровые перестановки
- МВК рекомендовала Главному санитарному врачу Казахстана принять ряд дополнительных мер по карантинному режиму
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  