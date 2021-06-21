Будет ли СНГ исключать Украину из организации

13:41 23.06.2021

Участный случай: будет ли СНГ исключать Украину из организации

И почему Киев до сих пор остается в составе содружества



Екатерина Постникова



Украина может выйти из Содружества Независимых Государств, только если сама этого захочет: как рассказал "Известиям" председатель Исполнительного комитета организации Сергей Лебедев, несмотря на то что Киев уже больше пяти лет не выплачивает взносы, страны СНГ не планируют ставить вопрос о его исключении из организации. Хотя Украина и отказалась от многих форматов содружества, в некоторых из них она продолжает участвовать до сих пор, отметил дипломат.



Несмотря на то что Киев уже три года не участвует в уставных органах СНГ, он до сих пор де-юре остается членом организации. При этом, как рассказал "Известиям" Сергей Лебедев, украинские представители продолжают участвовать в отдельных мероприятиях СНГ.



- Украина сейчас свернула свое практическое участие во многих проектах содружества - не участвует в наших форумах и вышла из целого ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, - отметил председатель Исполнительного комитета организации. - Но де-юре она еще остается в содружестве. Более того, в гуманитарной сфере она участвует в некоторых наших форматах - не на высоком уровне, но представители Украины приезжают и участвуют в этих мероприятиях.



На вопрос "Известий", был ли со стороны Украины какой-либо официальный отказ от дальнейшего членства в СНГ, дипломат ответил отрицательно.



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- Она отказалась от уплаты взносов - начиная с 2013 года мы никаких денег от нее не получаем. Она, собственно, не финансирует деятельность СНГ и отозвала своих трех представителей из состава Исполнительного комитета содружества, - сказал Сергей Лебедев, воздержавшись от того, чтобы назвать конкретную сумму украинского долга. - Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого. Мы обсуждали этот вопрос в рамках СНГ - его участники считают, что это было бы неправильно. Украина наш географический сосед, она была активным участником содружества, и мы все-таки надеемся, что когда-нибудь ее отношения с СНГ нормализуются.



Украина - одна из тех стран, что стояли у истоков создания содружества (соглашение было подписано 8 декабря 1991 года). При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году Устав организации. После переворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ. В марте того года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества.



В 2018 году Киев прекратил работу в уставных органах организации. За этим последовал ранее анонсированный отказ от ее соглашений: так, Украина вышла из договоров о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о межгосударственном обмене экономической информацией, о координации в области почтовой и электрической связи, о сотрудничестве в сфере туризма, из договора по сотовой связи и других документов. В феврале 2021 года Киев покинул соглашения о гражданской авиации и о использовании воздушного пространства.



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В МИД Украины на вопросы "Известий", планирует ли Киев официально выйти из содружества и к чему сводится его нынешнее участие в нем, не ответили.



По мнению российских политиков, Украина фактически давно перестала быть частью СНГ.



- Что касается оформления де-юре, то это в украинском стиле - громко заявить о выходе, при этом ничего не сделав с точки зрения практических процедур, - сказал "Известиям" первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. - Если в этом и есть расчет, то только один: они не хотят официальным выходом демонстрировать свое отношение не столько к России, сколько к другим странам содружества, с которыми у них сохраняются двусторонние связи. Чтобы не дать нам возможность заявить, что они рвут не только с Россией, но и со всем остальным пространством.



Политик уверен: никаких взносов от украинской стороны ждать не стоит. Киев их не платит везде, где можно не платить, потому что таково его представление о собственной финансовой ответственности, подытожил Константин Затулин.