Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка, - И.Джорбенадзе

13:48 23.06.2021 Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка

Выборы в парламент Армении прошли на фоне ненависти и угроз. "Победа" правящей партии наверняка приведет к новым гражданским столкновениям.



"Орудие труда" стало символом кампании Пашиняна.



Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли, как считают эксперты и наблюдатели, на фоне беспрецедентно высокого градуса противостояния политических сил. В выборах приняли участие 21 партия и 4 блока. Явка составила 49,4%. По предварительным данным Центризбиркома Армении, в парламент прошли партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна и два блока: "Айастан" (Армения) во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, и "Честь имею" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Последнюю силу напрямую поддерживает другой бывший президент Армении Серж Саргсян.



Таким образом, правящая партия, получившая почти 54% голосов при 21,04 у "Армении" и 5,23% у "Честь имею", набрала конституционное большинство (71 мандат из 105) и сформирует, как уже заявил Пашинян, "правительство под моим руководством".



Тут стоит обратить внимание на ряд обстоятельств, прямо влияющих на уровень гражданской стабильности и безопасности в Армении. Во-первых, "победа" Пашиняна была совершенно неожиданной, не соответствующей ни местным настроениям, ни опросу общественного мнения, в том числе, проведенному Gallup непосредственно перед выборами. По ее данным, за блок "Армения" готовы были проголосовать 24,1% респондентов, за партию "Гражданский договор" Пашиняна - 23,8%. Третье место, по опросу, отошло блоку "Честь имею" - 7,4%.



Социологическое исследование провело также РИА Новости со следующим результатом: "Армения" - 32%, "Гражданский договор" - 24%, "Честь имею" - 2%. Словом, в обоих опросах предпочтения электората были на стороне "Армении", хотя ни она, и вообще ни одна политическая сила не набирала конституционного большинства.



Во-вторых, на ведение предвыборной кампании было отведено всего 12 дней, за которые Пашинян не только не скупился на масштабную эксплуатацию административного ресурса, но и прямо угрожал политическим оппонентам - словесно и молотком, ставшим символом армянских выборов. Общественность была шокирована поведением лидера "бархатной революции" (нынешние выборы он назвал "стальной революцией"). Социальные сети наводнили фотографии с митингов Пашиняна, размахивающего "пролетарски символом".



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Как написал на своей странице в Facebook омбудсмен Арман Татоян, на митингах даже звучали призывы заменить молотки кувалдами. "Исполняющий обязанности премьер-министра Армении должен прекратить демонстрацию молотка, а также положить конец оскорблениям и угрозам", - заявил омбудсмен, имеющий, по данным Gallup, самый высокий рейтинг в Армении.



О количестве и характере нарушений во время выборов можно говорить долго. Но здесь упомянем лишь о том, что Пашинян сам нарушил условия "дня тишины"; на улицах Еревана были разбросаны листовки против блока "Армения" с надписями "Убийца армян" (имеется в виду Кочарян); поступали известия, что власти оказывают давление на военных, других государственных служащих и т. д.



Тем не менее, миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что в целом выборы были конкурентными и довольно хорошо организованными. В то же время "мы констатируем крайнюю поляризацию, сопровождающуюся враждебной риторикой между основными участниками". Место имела также некоторая правовая неопределенность Избирательного кодекса. А наблюдатели СНГ традиционно заявили о проведении в республике "свободных и демократичных выборов".



Москва, устами пресс-секретаря РФ Владимира Путина, поприветствовала то, что выборы состоялись. "И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна", - сказал Дмитрий Песков журналистам. По его словам, в Кремле желают, чтобы решение армянского народа помогло стране выйти на путь устойчивого развития.



Вот только сам армянский народ в проведении "свободных выборов" и "убедительной победе" Пашиняна сильно сомневается. Чего стоили одни только угрозы партии власти в адрес оппонентов: люди, причем не только из оппозиционного лагеря, говорят, что не избежать теперь критикам Пашиняна "неба в клеточку".



И не только простые смертные станут объектом "повышенного внимания" премьера, но и крупный бизнес, не исключая российский: он заподозрил руководство Зангезурского медно-молибденового комбината и компанию "Газпром Армения" во вмешательстве в "политические предпочтения" своих сотрудников. И несмотря на то, что обе компании (кстати, крупнейшие налогоплательщики) не являются государственными, Пашинян пригрозил их руководству массовыми увольнениями после победы на выборах, возбуждением уголовных дел и, более того, "ударом молотка по голове". "Газпром Армения", принадлежащая на 100% "Газпрому", опровергла свою вовлеченность в предвыборные процессы в РА.



В общем, ненависть и угрозы зашкаливали и продолжают зашкаливать. Как сказал председатель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян в беседе со Sputnik, место имеет "использование элементов криминальной субкультуры". Кроме того, неготовность ни одной из сторон к проигрышу и уступкам ведет обычных граждан к столкновениям, "сами же с охраной будут сидеть за каменными стенами своих домов".



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А политолог Гарик Керян добавил, что пашиняновский молоток, взаимные оскорбления противоборствующих сил свидетельствуют о крайней отсталости политической системы в Армении, буквально превратившейся в "гигантский политический базар". И еще одно мнение - эксперта Института Кавказа Гранта Микаеляна. По его словам, использование орудий труда во время агиткампании можно считать армянским ноу-хау. Как сказал эксперт, он отслеживал множество предвыборных кампаний, но не помнит, чтобы политики с трибуны размахивали подобными инструментами и угрожали своим противникам.



А что же последние? В самом "спокойном" варианте они рассматривают проведение новых выборов, что им вряд ли удастся без масштабного гражданского противостояния, а говоря прямо - войны. Их "ход конем" заключается в формировании парламента с низким уровнем легитимности. То есть новые "кнопкодавы" в парламент войдут, но не примут участия ни в дебатах, ни в голосовании, не займут в законодательном органе никаких "причитающихся" оппозиции должностей. Проваландавшись таким образом некоторое время, оппоненты власти сложат мандаты. И вот таким вот "хитроумием" добьются проведения новых выборов, которые в условиях правления Пашиняна покажут те же проценты, что и сейчас.



Безрезультатным видится и намерение блока "Армения" защитить свои голоса в Конституционном суде - он инкриминировал властям "системную и заранее спланированную фальсификацию процесса голосования", включая "неоспоримый факт неприкрытого и направляемого голосования армии, которое обеспечило властям большое количество голосов".



Тут впору слегка отстраниться от безобразной политико-криминальной стороны армянских выборов и поинтересоваться программами, особенно экономическими, их участников: ведь Армения - бедная страна, пережившая к тому же недавнюю войну с Азербайджаном с возвратом ему захваченных территорий, на которых имелось хоть какое-то экономическое шевеление.



А серьезных программ-то, по сути, не было - за небольшим исключением, и в соответствии с доминирующим вектором - усилением военной мощи страны. Так "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна, в парламент не попавший, предлагает незамедлительно приступить к созданию новых совместных оборонных производств с Россией, учитывая заинтересованность последней в восстановлении баланса безопасности в регионе.



Блок "Армения" считает "авангардом экономики" военную промышленность, хотя конкретных инициатив не выдвигает. "Честь имею" тоже, в общих чертах, отмечает, что нужно "постоянно развивать военно-промышленный комплекс" с применением инновационных технологий. Собственно, все партии и блоки делают акцент на развитие военно-промышленного комплекса, и очень мало кто вспомнил (Тер-Петросян) о реальных возможностях химической промышленности и микроэлектроники.



"Армения" тоже упоминает об осуществимом - развитии строительного сектора, текстильной и ювелирной промышленности, сельского хозяйства; необходимости введения налоговых и других льгот для местных производителей. И это, пожалуй, все, что предлагают политики своему бедному населению, которое, по прогнозу первого президента страны, ожидают гражданские столкновения после выборов. "Это еще цветочки", - сказал опытный и самый интеллектуальный армянский политик в интервью Общественному телеканалу.



По его словам, и "Гражданский договор", и "Армения" владеют большими финансовыми, административными, криминальными ресурсами и используют все, чтобы победить: "Для них это борьба не на жизнь, а на смерть".



Но "паны дерутся - у холопов чубы трещат". Эту драку могли остановить внеочередные выборы, которые, в идеале, должны были стать средством преодоления внутриполитического кризиса. Но - не случилось. Похоже, прав президент Союза армян России Ара Абрамян, заявивший, что "воспроизведясь, эта политическая сила, имея абсолютную власть, будет не в силах решать какую-либо задачу, вытекающую из интересов и будущего государства и народа".



И спустя некоторое время Армения столкнется с "горькой действительностью, … станем очевидцами нового большого кризиса, в котором окажется наша страна. … Армению ждут серьезные внутренние и геополитические испытания".



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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