Для чего президенту Туркмении нужен "ковер-самолет"

13:51 23.06.2021 Бердымухамедов решил порадовать себя роскошным авиалайнером, а в Казахстане хотят подзаработать на краснокнижных птичках и "демоне революции".



Ковры - не самое дорогое украшение суперлайнера Аркадага.



Государства Центральной Азии пребывают в категории развивающихся, то есть характеризующихся, в первую очередь, безработицей, низким уровнем жизни, большим разрывом между богатыми и беднейшими слоями населения. Перечисление других характеристик развивающихся стран, более углубленных и с разнообразием "подвидов" этого термина, займет десятки страниц. Но и развивающаяся страна может иметь, так сказать, человеческое лицо, стремиться к изжитию глубинных причин, мешающих ей подняться на более высокий уровень. Однако для достижения соответствующего результата нужно иметь и соответствующий менталитет. А с этим делом у власть имущих разного уровня почти всех республик ЦА - большой напряг.



Итак, Туркмения, исключенная Всемирным Банком из своего последнего отчета "Глобальные экономические перспективы". Как передает "Азатлык", такая мера объясняется ВБ отсутствием "надежных качественных данных" экономических показателей республики. А до того, в апреле, официальной государственной статистикой Ашхабада перестал пользоваться Международный валютный фонд (МВФ). Достаточно указать на огромный разрыв между данными туркменского правительства за прошлый год, по которым темпы роста ВВП в республике составили 5,9%, в то время как МВФ фиксирует всего 0,8%. Экономические показатели, приведенные международными организациями, Ашхабад не признает. Так что в последнем отчете ВБ фигурируют все страны Европы и Центральной Азии, кроме Туркмении, испытывающей тяжелейший экономический кризис.



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Но власти республики уличены не только в сокрытии тех или иных реалий финансово-экономического порядка. В раскрытии стиля жизни и "экономического мышления" местных "небожителей" активное участие приняла "Хроника Туркменистана", обнародовавшая результаты своего скрупулезного расследования. Подробностей о его ходе упоминать не будем - получится целый восточный сериал. Так что остановимся на кратком резюме: у президента страны с беднейшим и зачастую голодающим населением появился еще один, третий по счету воздушный лайнер "Боинг". Да не простой, а, можно сказать, золотой.



Дизайном его интерьера занималась одна из американских компаний, и он обошелся заказчику едва ли не дороже, чем сам самолет. То, что "при оформлении салона использовались исключительно премиальные и экзотические материалы", а в офисе "очень-очень высокопоставленной персоны" установлено эксклюзивное кресло с функцией раздельного массажа шести зон, не так поражает воображение, как множество позолоченных деталей и "неких символов" (восьмиконечных звезд Огузхана), масса эксклюзивных ковров ручной работы; позолоченная карта Туркмении "на стене в обшитом золотом салоне самолета".



Вопрос - зачем Гурбангулы Бердымухамедову, весьма редко и неохотно покидающему пределы Туркмении, потребовался третий "Боинг", - остается без ответа. Равно как к чему такая роскошь на фоне удручающей бедности туркменов. А также: в какую сумму она влетела налогоплательщикам? Кстати, столь драгоценная "игрушка" появилась у Аркадага в аккурат тогда, когда "Туркменские авиалинии" испытывают сложности с выплатой жалованья своим работникам.



Но опустимся с неба на землю, где имеющийся в наличии личный автотранспорт стал для его владельца роскошью. А все потому, что жителям Ашхабада разрешили пользоваться им только в часы пик - с 7 до 9 утра и с 17 до 21 вечера. "Нейтральный Туркменистан" оповещает, что целью данной акции является пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Громко негодовать по этому поводу народ не смеет, тем более, что ему пошли навстречу: сняли введенный ранее полный запрет на передвижение частного транспорта. Turkmen.news связывает "послабления" с последствиями столь драконовых мер - транспортным коллапсом, возникшим в столице, где цены на вызов государственного такси сразу же подскочили более чем вдвое, а автобусы были забиты до отказа.



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На фоне информации о ментально-материальной "философии" главы республики (речь, в данном случае, о "золотом Боинге"), сообщение, распространенное изданием Eurasia Today со ссылкой на Euro cz, может показаться "мелким". Тем не менее, это еще один "штрих к портрету": известная чешская компания Moser недавно изготовила роскошные бокалы для Бердымухамедова. По словам главы компании Павла Менцла, она регулярно поставляет предметы декора в президентскую резиденцию. На сей раз были заказаны бокалы для виски с гравированным изображением любимых лошадей Аркадага - ахалтекинских скакунов. Стоимость заказа не раскрывается. Здесь же заметим, что Moser, основанная в 1857 году, известна производством коллекционных изделий и считается самым роскошным чешским брендом, выпускающим стекольную продукцию.



В общем, у богатых - свои причуды, но плохо, когда они опустошают тощие кошельки бедных. Turkmen.news сообщает, что педагогам школ Туркменабада передали "распоряжение сверху": пошить к празднику - Неделе культуры - платья с закрытым горлом из ткани, именуемой "болгаром" (нечто вроде бархата, но с более длинным ворсом). Наряд должен быть дополнен длинным жакетом. За этот "шик" дамы выкладывают почти всю свою месячную зарплату, плюс педагогам велено приобрести недешевые значки с изображением туркменского флага. Ну и предстать в таком зимнем наряде перед президентом в 45-градусную жару.



И если в Туркмении педагогов переодевают, то в Казахстане полицейских переобувают - правда, за счет государства. По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева - "в обувь по типу кроссовок". Она особенно актуальна для пеших и оперативных патрулей, "работающих с населением". Еще одним новшеством станет наличие на форме множества отражающих элементов, чтобы в ночное время полицейского было видно издалека. Это чтобы преступник сумел вовремя смыться?



В общем, с мерами по борьбе с криминалом в Казахстане определились, равно как с мероприятиями по пополнению бюджета за счет истребления редких представителей фауны. Разумеется, только богатыми людьми, более того, шейхами из ОАЭ - правительство РК, по данным zakon.kz, подготовило постановление "О проведении охоты на дрофу-красотку", внесенную в Красную книгу Казахстана. С 1 сентября по 15 ноября охотиться на "красотку" смогут с собственными соколами четверо шейхов. В общей сложности им дозволено "изъять" 413 особей в различных заповедниках республики. За "изъятие" одной единицы дрофы-красотки ставка установлена в размере 260 месячных расчетных показателей (758 420 тенге - примерно $1780). Для чего это практикуется? Официально - Внимание! - "для развития международного сотрудничества". Ну и, разумеется, доход в три четверти миллиона долларов бюджету не навредит.



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Еще одной доходной статьей этой не бедной углеводородной страны может стать "красный туризм" для китайцев. С соответствующей инициативой, по данным Фонда стратегической культуры (ФСК), выступил политолог Марат Шибутов. Оказывается, жители Китая увлекаются турами в республики бывшего Советского Союза по местам, связанным с Октябрьской революцией 1917 года. Почему бы Алма-Ате не заработать на интересе китайцев к "красным" - ведь здесь в свое время в ссылке в течение года жил Лев Троцкий. То есть можно обустроить его музей, показать любителям "огненного" террора гостиницу, где проживал "враг народа" - она сохранилась по сей день. Затем бывшему соратнику Ленина предоставили небольшую дачу - в совхозе ГПУ. В Казахстане ссыльному даже удалось написать книгу "Критика программы Коминтерна" и начать работу над произведением "Моя жизнь". Шибутов уверяет, что создание музея "станет точкой туристического бума", и такой шанс упускать нельзя. Ведь ездят же десятки тысяч китайцев в Минск, чтобы только глянуть на музей I съезда РСДРП: "Чем мы хуже Минска? Или нам деньги не нужны?"



"О времена! О нравы!" - воскликнул римский философ Цицерон еще в первом веке до нашей эры, что не потеряло своей актуальности и в веке 21-м. ИА "Фергана" со ссылкой на Darakchi.Uz. сообщает, что узбекский эстрадный певец Жасур Умиров, осужденный за изнасилование несовершеннолетней на пять лет лишения свободы и освобожденный из тюрьмы через четыре месяца, женился на своей жертве. Брак был зарегистрирован, когда насильник отбывал наказание. Как мог состояться такой, мягко говоря, противоестественный союз? Оказывается, очень просто - и это снова из области менталитета: отец жертвы заявил, что Умиров искупит свою вину, если женится на его дочери и сделает ее счастливой. И пострадавшая отказалась от претензий к преступнику.



Рассказы об "очевидном-невероятном" в государствах Центральной Азии, позиционирующих себя как цивилизованные, можно продолжить. Но закончим их высказыванием еще одного философа - Сократа, тоже жившего еще до нашей эры: "Платон мне друг, но истина дороже". И впрямь, оставленные им учения актуальны по сей день. Потому как только признание истины является отправной точкой для изменения жизни, во всех ее проявлениях, к лучшему.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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