В Туркменистане выпускники школы отравили учительницу из-за денег

22:19 23.06.2021

Двух выпускников ашхабадской школы подозревают в отравлении учительницы – они "хотели наказать" ее за вымогательство



Отделение полиции Багтыярлыкского этрапа в Ашхабаде ведет проверку обстоятельств возможного отравления учительницы одной из средних школ.



По словам источника Азатлыка, двое выпускников подозреваются в том, что они подлили некое моющее средство для посуды, что привело к срочной госпитализации классной руководительницы во время посиделки по случаю окончания выпускных экзаменов.



По словам информированного источника, это случилось 15 июня в день выпускных экзаменов, и ученики таким образом "хотели наказать" преподавательницу, потребовавшей от учеников купить для нее продуктов, в том числе бутылку Кока-Колы. Радио Азатлык известны номер школы, имена отравившейся учительницы и подозреваемых в содеянном выпускников. По соображениям безопасности источников, редакция Азатлыка воздерживается от их публикации.



Мотивом проступка, по словам источника, стало недовольство выпускников постоянными поборами, вымоганием денег и подарков со стороны учителей и руководства школы на протяжении их учебы, таким образом "решили наказать" классную руководительницу.



Работник школы, говоривший с Азатлыком на условиях анонимности, подтвердил случившееся. По словам собеседника, во время застолья учительнице стало плохо, ее начало рвать и она упала в обморок. В школу сразу вызвали скорую помощь, которая увезла учительницу в ближайшую больницу.



После этого руководство школы вызвало полицию, которые опросив других преподавателей, определили подозреваемых. Как выяснилось, хотя на продукты, затребованные преподавателем, собирали всем классом, за покупками отправились двое парней. Примечательно, что одного из парней 15 июня забрали в военкомат сразу же после выпускных экзаменов и уже отправили служить в армию.



Азатлык ранее сообщал, как выпускников Ашхабадских школ забирали в военкоматы сразу же после выпускных экзаменов 15 июня.



"В данный момент на допросы вызывают только одного из подозреваемых парней, так как второго уже забрали в армию. Но и первому подозреваемому уже исполнилось 18 лет, но в армию его пока не забрали. Он остается у себя дома на время проведения предварительного следствия. Но если заведут уголовное дело, второго парня тоже могут отозвать из армии", рассказал источник Азатлыка.



Как удалось выяснить Азатлыку, пока уголовного дела по факту предполагаемого отравления преподавателя не заведено, ведется только предварительный опрос подозреваемых и свидетелей.



Ашхабадскому корреспонденту удалось выяснить, что несмотря на происшествие, в той же школе на этой неделе случилось еще одно обстоятельство, связанное с коррупцией, о котором поведал родитель одного из выпускников.



"В понедельник 21 июня выпускникам этой школ вручили свидетельства об окончании средней школы. Для этого организовали торжественную церемонию, на которую пригласили только выпускников, которые заплатили деньги для оплаты расходов на мероприятие. А тех учеников, кто по семейным обстоятельствам не смогли дать денег на торжественную церемонию и последующую вечеринку в кафе не пригласили. Их просто вызвали в кабинет завуча и просто выдали свидетельства. Классные руководители не хотят видеть своих бывших учеников, которые не смогли дать денег в последний раз", рассказал родитель одного из учеников на условиях анонимности.