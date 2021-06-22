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Таджикистан ждет до 30 тысяч беженцев из Афганистана и-за обострения конфликта с талибами, - "РО"
22:23 23.06.2021

В Афганистане новое обострение конфликта с "Талибаном". Таджикистан и соседние страны ждут тысячи беженцев. ВИДЕО
Июнь 22, 2021
Акрам Абдукаххор

В Афганистане на фоне вывода войск НАТО произошло новое обострение конфликта между талибами и властями.

Глава Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла встречался в Турции с президентом Эрдоганом и заявил: "Вывод войск НАТО повлияет на переговоры с "Талибаном". Они могут почувствовать себя еще более смелыми и могут подумать, по крайней мере некоторые из них, что с уходом американцев они смогут воспользоваться ситуацией в военном отношении".

Турция, как мусульманская страна и член НАТО, после вывода западных войск хочет взять на себя охрану ключевого воздушного порта в Кабуле. Но "Талибан" выступает резко против присутствия любого иностранного контингента в Афганистане, в том числе турецкого. Действующее руководство Афганистана, в свою очередь, опасается еще больше перспективы остаться с экстремистами один на один.

"Будет большим просчетом со стороны талибов, если они подумают, что могут победить в военном отношении, и я повторяю, что в продолжении войны победителей не будет", - ​подчеркнул на той же встрече Абдулла Абдулла.

Президент Гани с подачи Абдуллы уже назначил на ключевой пост министра обороны его соратника Бисмиллу Хана Мохаммади. Бисмилла Хан – ярый противник талибов. В 1990-е он успешно командовал силами фронта на территории Северного Кабула, в частности, обороной знаменитого Панджшерского ущелья. Многие в Афганистане рассчитывают с его приходом на должность министра обороны на решительные и успешные действия национальной армии в борьбе с талибами.
Бывшие афганские переводчики сил США и НАТО на демонстрации в центре Кабула 30 апреля 2021 года.
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Развитие ситуации в Афганистане также обсуждают в Сенате США. Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли накануне рассказали сенаторам о рисках появления в стране крайних экстремистов и о том, что в Афганистане в скором времени могут возродиться "Аль-Каида" и "ИГИЛ". Министр обороны США не исключил, что на это, "возможно, потребуется два года".

В соседних с Афганистаном странами тем временем готовятся к худшему сценарию. На данный момент уже в трех крупных населенных пунктах афганского Бадахшана, соседней провинции с Таджикистаном, идут ожесточенные бои правительственных сил с талибами. В Таджикистане в связи с этим готовятся к наплыву беженцев. Накануне глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Едгор Файзов провел экстренное совещание и сообщил, что готов принять 5-10 тысяч беженцев. Однако он опасается, что их может быть гораздо больше – до 30 тысяч человек.

В самом Афганистане усиливаются панические настроения среди работников иностранных организаций из числа местного населения. По разным подсчетам, десятки тысяч афганцев в период пребывания войск НАТО работали на военных на вспомогательных ролях. После вывода иностранных войск эти люди могут сильнее всех пострадать от действий экстремистов: талибы официально считают их предателями.

Источник - rus.ozodi.org
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