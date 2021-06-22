В убийстве саудовца Хашогги нашли американский след

00:12 24.06.2021

Саудовские дознаватели получили иностранную подготовку

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Саудовские оперативники, которые причастны к громкому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Стамбуле, проходили военную подготовку в США незадолго до преступления. Такие данные приводит New York Times, которая раскрыла, что их программа была одобрена Госдепартаментом. Несмотря на то что ни проводившая обучение охранная компания, ни американская исполнительная власть, по-видимому, не были в курсе принадлежности саудовцев к тем структурам королевства, которые отвечают за преследование диссидентов, разоблачение может способствовать увеличению давления на администрацию президента США Джозефа Байдена.

Подготовку в Штатах прошли как минимум четыре подданных Саудовской Аравии, которые фигурировали в стамбульской истории. New York Times ссылается на высокопоставленные источники и документы, согласно которым базирующаяся в штате Арканзас частная охранная компания Tier 1 Group проводила незадолго до расправы над Хашогги тренинги для саудовцев. Программа, которая поддерживалась Госдепартаментом, включала в себя обучение "безопасной стрельбе", а также "реагированию на нападение". Источники газеты утверждают, что подданных королевства учили в том числе методам наблюдения и ближнему бою. Считалось, что таким образом клиенты Tier 1 Group смогут "лучше охранять саудовских лидеров".



Отмечается, что подготовка велась именно в то время, когда секретное подразделение, которое организовало убийство Хашогги, развернуло по распоряжению наследного принца Мухаммеда масштабную кампанию по поимке, задержанию и дознаниям саудовцев, замеченных в инакомыслии. "Нет никаких доказательств, что американские официальные лица, санкционировавшие эту программу, или руководители Tier 1 Group знали, что саудовцы причастны к репрессиям внутри Саудовской Аравии. Однако тот факт, что правительство одобрило военную подготовку на высоком уровне для оперативников, которые отправились на ужасное убийство, показывает, насколько сильно США связаны с автократической страной", – отмечает газета.



Компания Tier 1 Group была создана для обучения американского военного персонала с финансированием из дополнительных ресурсов федерального оборонного бюджета. В списке ее клиентов на официальном сайте указаны различные американские подразделения специальных операций и разведки, а также "спецподразделения, не требующие признания". Согласно законодательству США, которое ограничивает экспорт оружия и военный консалтинг зарубежных клиентов, Tier 1 Group должна была подавать официальную заявку на получение лицензии для обучения иностранных сил. Этот запрос был рассмотрен и одобрен американским дипломатическим ведомством без всяких препятствий еще в эпоху экс-президента Барака Обамы.



Такая ситуация может дать еще один повод давления на администрацию Байдена, которой уже пришлось скорректировать политику на "саудовском" направлении. В этом месяце стало известно, что Белый дом приступил к выводу части сил и вооружений из ряда ближневосточных стран, в том числе из Саудовской Аравии. С территории королевства, как сообщала газета Wall Street Journal, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны THAAD. Несмотря на то что передислокация преподносится американской администрацией как попытка перенаправить свои ресурсы на более важные направления, она не может не вызывать подозрения, что это часть "перекалибровки" отношений с Эр-Риядом.



В одном из интервью госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что администрация должна найти более эффективный способ продвигать как интересы, так и ценности США. "Нравится это кому-то или нет, но нам придется продолжать работать с Саудовской Аравией, которая остается нашим партнером во многих отношениях, – выразил уверенность шеф американской дипломатии. – Среди наших задач – завершение войны в Йемене". Отдельно Блинкен заметил, что наследный принц Мухаммед будет фактическим руководителем королевства "еще долгое время". "Мы должны работать с лидерами по всему миру, даже если они сделали что-то, против чего мы выступаем или порицаем, чтобы продвигать и наши интересы, и наши ценности", – пояснил госсекретарь.



Однако, как показали события вокруг недавних наступательных действий Израиля, другого ближневосточного союзника США, в секторе Газа, отделять вопрос с оборонной помощью ряду региональных игроков от ценностно ориентированной политики Белому дому крайне непросто, в том числе из-за партийного давления. От администрации Байдена регулярно требуют ограничить в поддержке тех союзников, чья военно-политическая линия идет вразрез с ценностными установками Вашингтона. Вероятно, этот вопрос может заново быть поднят в контексте американо-саудовских отношений.



Многие аналитики и правозащитники вспоминают и о том, что публикация в этом году отчета ЦРУ о личной причастности саудовского кронпринца к убийству Хашогги не дала ответа на вопрос, знали ли американские официальные лица в 2018 году о подготовке внесудебной расправы над диссидентом на территории Турции. На это, в частности, обращает внимание директор американской правозащитной организации "Демократия для арабского мира сейчас" Сара Ли Уитсон. "Нам нужно, чтобы наше правительство раскрыло, кто именно в администрации знал об убийстве", – написала она в Twitter, комментируя публикацию об "американском" опыте убийц Хашогги. Но пока что данные о саудовских оперативниках оставляют больше вопросов, чем ответов, призналась правозащитница.