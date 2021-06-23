 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай ударил пропагандистским томагавком по Канаде, - В.Скосырев
00:19 24.06.2021

Пекин обвинил Оттаву в геноциде индейцев
Владимир Скосырев
23.06.21
Синьцзян снабжает хлопком весь мир. В Пекине говорят, что благодаря механизации заработки хлопководов растут.
Китай призвал провести расследование останков детей аборигенов, найденных на месте бывшей школы-интерната в Канаде. В этой стране, как и в США, действовали учебные заведения для детей, силой изъятых из семей индейцев ради ассимиляции. В одной школе, закрытой в 1978 году, были обнаружены кости 215 ребят. Сотрудник миссии КНР в Совете по правам человека потребовал призвать виновных к ответу. Премьер Канады Джастин Трюдо отверг требование, указав, что комиссия по примирению разобралась с несправедливостью к аборигенам. Одновременно Оттава выступила за то, чтобы ООН изучила репрессии против уйгур в Синьцзяне.
47-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве неожиданно превратилась в поле боя между Пекином и Западом. Как передает агентство Reuters, с обвинением по адресу Канады выступил старший чиновник представительства Китая при совете в Женеве Цзян Дуань. Его заявление было сделано от имени России, Белоруссии, Ирана, Северной Кореи, Ирана, Сирии и Венесуэлы.

Канаде же, втянутой в торговый и дипломатический спор с Китаем, удалось привлечь к отпору Пекину более 40 стран, в первую очередь западных, включая Австралию, Британию, Францию, Германию, США, Японию. Их совместное заявление зачитал посол Канады.

Отклик Трюдо на демарш Пекина был весьма эмоциональным. По его словам, канадская Комиссия правды и примирения работала с 2008 по 2015 год, чтобы исправить несправедливое обращение с коренным населением. "А где китайская Комиссия правды и примирения? Где правда? Где открытость, которую всегда демонстрировала Канада, где ответственность, которую взяла на себя Канада за ужасные ошибки прошлого? – вопрошает премьер. – А Китай не признает даже, что есть проблема. Вот почему канадцы и другие народы защищают уйгуров".

Большинство детей, умерших в закрытой ныне школе в канадской провинции Британская Колумбия, скончались в результате болезней или несчастных случаев. Комиссия правды и примирения в 2015 году назвала существовавшую систему культурным геноцидом.

Пекин назвал объединенное заявление более 40 стран по Синьцзяну политически мотивированным. Иными словами, отмел обвинение в том, что более 1 млн людей в этом автономном районе КНР было заключено в лагеря, подвергнуто пыткам и труду под принуждением. Так называемые лагеря, как утверждают китайские власти, представляют собой школы для профессиональной подготовки молодежи и противодействия религиозному экстремизму.

Дебаты в Совете ООН идут не только по существу вопросов, но и о том, готов ли Китай допустить верховного представителя ООН по правам человека Мишель Бачелет и независимых наблюдателей в Синьцзян. Бачелет заявила, что надеется договориться о визите в Китай в этом году, чтобы проверить сообщения о серьезных притеснениях мусульман-уйгуров. Китайский дипломат сказал, что приветствует визит. Но он должен продвигать сотрудничество, а не преследовать цель расследования, которое основывается на презумции признания вины.

Не остался в стороне от полемики и МИД КНР. Он утверждает, что в Совете ООН по правам человека в поддержку позиции Китая, против вмешательства в его внутренние дела выступило 65 стран Как видим, даже в вопросе о подсчете числа сторонников Пекин и Запад не могут прийти к общему знаменателю.

При этом тон обличений в устах китайского официального представителя оказался не менее категоричным, чем у Трюдо. Хотя западные страны претендуют на роль судей по правам человека, они закрывают глаза на собственные проблемы в этой области, на ужасающие нарушения прав человека в Канаде, Великобритании, США, воскликнул дипломат.

Можно ли назвать ситуацию полным тупиком или сторонам удастся все же о чем-то договориться? В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Китайская реакция на критику традиционна. Когда Госдепартамент США начал ежегодно публиковать доклады о нарушениях прав человека в мире, в том числе в Китае, китайцы всегда заявляли протест, а также публиковали свой доклад о нарушениях прав человека в США. Естественно, когда стало известно об останках детей в Канаде, китайцы этим воспользовались".

Эксперт убежден, что китайцы к себе не пустят представителей каких-то недружественных структур. Ведь, по существу, идет холодная война. "Ранее Китай допускал визиты иностранных политиков и журналистов, но в условиях контроля над ними. Исходя из известных нам фактов, можно утверждать, что в Синьцзяне имели место нарушения прав человека и усиление давления государства на религиозную деятельность. Но геноцида там не было", – полагает Кашин.

Источник - ng.ru
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