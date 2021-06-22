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Таджикская "Имон интернешнл" – в центре международного скандала
00:26 24.06.2021

Таджикская "Имон интернешнл" – в центре международного скандала?

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что "необоснованные обвинения" и "неправильная трактовка" сделки, в результате которой пакет акций Imon International (ИМОН) был продан за $5,4 млн, могут помешать работе ведущей в Таджикистане микродепозитной организации.

В ЕБРР считают, что необоснованные обвинения – дело рук "третьей стороны", которая намерена расстроить заключенную между акционерами Imon International (Имон интернешнл) сделку. В распространенном 22 июня заявлении международным финасовым институтом не говорится о том, кто является той самой "третьей стороной".

Антон Усов, пресс-секретарь ЕБРР в беседе с Радио Озоди 23 июня заявил, что речь идет о подготовке некоего "журналистского расследования" по поводу сделки, в результате которой якобы микродепозитная организация Imon International была поглощена международными финансовыми группами.

ЕБРР отмечает, что сделка была заключена с соблюдением прав всех заинтересованных сторон. Участники осуждают "необоснованные обвинения" и считают, что попытки поставить под сомнение заключенную сделку может помешать стабильной и устойчивой работе Imon International, отмечается в заявлении банка.

"К нам обратились люди, которые, по их словам, занимается подготовкой журналистского расследования о поводу сделки с пакетом акций Imon International. Они считают, что ведущая в Таджикистане микродепозитная организация была поглощена международными финансовыми группами", сказал Антон Усов. ЕБРР - международная финансовая организация которая оказывает помощь в осуществлении проектов на трех континентах, никогда не занималась и не будет заниматься "поглощением" микродепозитных организаций, добавил пресс-секретарь ЕБРР.

В марте этого года контрольный пакет акций ведущей в Таджикистане микродепозитной организации Imon International (ИМОН) был продан за $5,4 млн иностранным инвесторам. Европейский банк реконструкции и развития тогда в официальном пресс-релизе сообщил, что после ухода основного акционера ИМОН – Микрокредитного фонда ИМОН – основная доля микродепозитной организации в размере 43,5%, была продана за $5,4 млн трем акционерам – Mikro Kapital Group, ЕБРР и голландскому банк развития предпринимательства FMO. В результате сделки ЕБРР и FMO овладели 17,9% ИМОН, а холдинг Mikro Kapital Group, как основной акционер, получил 42,7%. Оставшийся пакет акций в 39,4% у Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана, а также Трипл Джамп (Нидерланды), МЕДА (Канада) и Альтернатив Фонд (Люксембург).

В пресс-релизе ЕБРР приводилась цитата нового акционера ИМОН Интернешнл – итальянца Винченцо Трани, президента Mikro Kapital Group, который утверждает, что вместе с международными партнерами ему удастся обеспечить рост и финансовую инклюзивность малых и средних предприятий в Таджикистане и в странах-участницах в проекте нового Шелкового пути.

Гулбахор Махкамова
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Холдинг Mikro Kapital Group зарегистрирован в Люксембурге, его президент Винченцо Трани является выпускником Московского института международных экономических отношений, и с 2010 года живет и работает в России.

Imon International (ИМОН) образован Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана, которую основали Санавбар Шарипова и Гульбахор Махкамова. По сути, ИМОН являлось первой финансовой организацией, которая основана исключительно женщинами-энтузиастами. На финансовом рынке он находится с 1999 года. Компания развивалась как универсальный финансовый институт, фокусируясь на розничном обслуживании и кредитовании субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

В феврале 2018 года Национальный банк Таджикистана порекомендовал кредитным учреждениям страны, в частности, Imon International уделять внимание вопросам подготовки и расстановки управленческого персонала, внедрению программ преемственности кадров. Вскоре генеральный директор микродепозитной организации Imon International Гульбахор Махкамова заявила о своей отставке, мотивируя свое решение тем, что планирует продолжить свою научную деятельность и завершить докторскую диссертацию. Тогда уход Махкамовой, которая стояла у истоков Imon International и сделала ее успешной и ведущей финансовой организацией в стране, для многих стал неожиданным.

Imon International имеет лицензию Нацбанка Таджикистана на работу с вкладами населения. В Таджикистане в настоящее время работают более 130 представительств микродепозитной организации.

ЕБРР считает, что Imon International после сделки продолжит предоставлять финансовые услуги более чем 100 тыс. микропредприятиям и индивидуальным заемщикам благодаря инвестициям международных акционеров

Источник - rus.ozodi.org
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