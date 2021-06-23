Иностранцев из Ливии выведут поэтапно, - "Къ"

00:30 24.06.2021

Участники конференции в Берлине проявили осторожность в вопросе о наемниках



"Коммерсантъ" от 23.06.2021,

Вывод иностранных войск из Ливии должен осуществляться поэтапно и постепенно. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам конференции в Берлине, посвященной урегулированию в Ливии. Он также подчеркнул, что определенное взаимопонимание по этому вопросу есть также между Россией и Турцией.



"Для достижения прогресса (в политическом урегулировании в Ливии.- "Ъ") два аспекта имеют решающее значение с нашей точки зрения. Это проведение выборов, о которых мы говорили сегодня, и вывод всех иностранных сил и наемников",- заявил Хайко Маас по окончанию конференции по Ливии в Берлине. По его словам, "когда дело доходит до последовательности, все мы понимаем, что вывод иностранных сил должен осуществляться постепенно, шаг за шагом".



Прошедшая в среду в Берлине конференция была посвящена обзору ситуации в Ливии после подписания в октябре прошлого года соглашения о прекращении огня между представителями Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. В феврале Ливийский форум политического диалога, проходивший в Женеве, избрал членов Президентского совета во главе с Мухаммедом аль-Манфи, а также нового премьер-министра. Им стал Абдель Хамид Дбейба.



Задача нового правительства - подготовка страны к парламентским и президентским выборам, проведение которых планируется 24 декабря этого года, а также объединение остававшихся разрозненными на протяжении шести лет политических и финансовых институтов востока и запада Ливии. Одна из главных проблем - консолидация армии. ЛНА и другие вооруженные группировки по-прежнему проявляют самостоятельность, а пост министра обороны остается вакантным. В Берлине делегация Триполи представила "Инициативу стабильности Ливии", которая предполагает создание международной рабочей группы на уровне глав МИД для обсуждения политических планов, вопросов безопасности, экономики и финансов.



Инициатива направлена в том числе на объединение ливийской армии под одним командованием и интеграцию в нее различных вооруженных групп.

В конференции по приглашению правительства Германии и ООН приняли участие представители Алжира, Китая, Демократической Республики Конго (в качестве председателя Африканского союза), Египта, Франции, Германии, Италии, Ливии, Нидерландов, России, Швейцарии, Туниса, Турции, Республики Конго (председатель Комиссии высокого уровня Африканского союза по Ливии), ОАЭ, Великобритании, США, Евросоюза и Лиги арабских государств. При этом ливийцы впервые приняли участие в переговорах, касающихся их судьбы, как полноправная делегация. Большинство стран были представлены на уровне глав МИДов. От России в Берлин приехал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.



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В итоговом заявлении конференции, состоящем из 58 пунктов, ее участники отметили прогресс, достигнутый в политическом урегулировании Ливии за последний год. Однако при этом отметили необходимость больших усилий, чтобы добиться укрепления суверенитета Ливии и провести президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря этого года. В том числе в документе отмечено, что "все иностранные силы и наемники должны быть незамедлительно выведены из Ливии, а сектор безопасности реформирован и надежно поставлен под единый контроль гражданской власти". При этом к словам о выводе наемников и иностранных сил сделана сноска, что Турция имеет особое мнение по этому вопросу. По словам господина Мааса, на переговорах с турецкой делегацией речь шла о том, что "наемники и регулярные силы, консультирующие и оказывающие помощь в обучении, должны рассматриваться отдельно".



Вывод иностранных военных и наемников из Ливии, чья численность, по данным ООН насчитывает около 20 тыс. человек, вызывает самые острые споры как внутри страны, так и среди внешних посредников.

В Ливии находятся турецкие инструкторы и сирийские наемники, привезенные туда Анкарой по согласованию с ПНС, а также выступавшие на стороне ЛНА наемники из Чада, Судана, той же Сирии и ЧВК "Вагнер". Ранее в СМИ периодически появлялась информация и об участии в боевых действиях в Ливии регулярных подразделений ВС РФ. Согласно договоренности о прекращении огня, все эти силы должны были покинуть Ливию еще к 23 января. Однако подвижек в этом вопросе нет.



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Из всех иностранных держав свое присутствие в Ливии признает только Анкара, опираясь на соглашение о военном сотрудничестве с ПНС. При этом подчеркивается, что турецкие военные находятся в Ливии в качестве инструкторов. Теперь Анкара надеется закрепить эти договоренности с новыми властями в Триполи. Накануне берлинской конференции ливийские СМИ сообщили, что Турция подготовила документ, который позволил бы ей остаться в Ливии как до, так и после декабрьских выборов. Согласно их информации, Турция надеялась, что документ будет подписан в Берлине и ливийская делегация обратится с просьбой к международному сообществу оставить турецкие войска в их стране, чтобы помочь в организации избирательного процесса. Тему наемников Турция, как и все остальные, как правило, обходит стороной.



Неудивительно, что на пресс-конференции журналистов особенно волновало, как на заявления о выводе военных отреагировали Турция и Россия.



Мы добились прогресса в вопросе наемников и надеемся, что они уйдут в ближайшие дни",- отметила на этот вопрос глава МИД Ливии Наджла Мангуш, не упомянув ни Россию, ни Турцию.



За нее это сделал Хайко Маас, правда, он был более осторожен касательно сроков. По его словам, "между турецкой и российской стороной есть понимание, что, если начать процесс вывода наемников, это нельзя провести в одночасье". А замгенсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, которая также приняла участие в пресс-конференции, пообещала, что международное сообщество не успокоится, пока последние иностранные силы не покинут Ливию.



"Мы считаем, что ситуация в целом идет в правильном направлении",- сказал журналистам Сергей Вершинин. Замглавы МИД осторожно добавил, что вооруженное присутствие в Ливии "надо уменьшать", и "делать это надо продуманно". Напомним, Москва отрицает присутствие в Ливии российских военных. Как отмечал еще в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин, "если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".



Накануне конференции в Берлине генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ливийских и внешних игроков договориться о четких сроках вывода иностранных военных и наемников из Ливии.

"Мы должны гарантировать, что прекращение огня сохранится. Для этого необходимо вывести все иностранные войска",- заявил участвующий в конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такой же позиции придерживаются и глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен.



Накануне спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд заявил, что Вашингтон ведет переговоры "с некоторыми ключевыми лицами, направленные на то, чтобы вывести часть наемников". Однако ни в итоговом документе конференции, ни на пресс-конференции никаких четких сроков не прозвучало. В то же время ни у международных посредников, ни у ливийцев нет разногласий относительно организации выборов, а также поддержки внешних сил политического процесса урегулирования в Ливии.



Марианна Беленькая