В КазВерхСуде три новых члена - Нурбаев, Токмурзина и Омиралиев

07:33 24.06.2021

Сегодня на пленарном заседании сенаторы проголосовали за избрание трех новых судей Верховного суда, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



"Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Нурбаева Германа Каримовича, Омиралиева Ербола Жумабаевича, Токмурзиной Даны Айтмагамбетовны, - сказал председатель высшего судебного совета Денис Шипп. - В целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоративного юридического сектора представлены две кандидатуры - Нурбаев Герман и Токмурзина Дана".



Герман Нурбаев имеет большой опыт юридической работы и является специалистом в сфере управления инвестиционными проектами, предпринимательского права, а также законодательства в области монополии и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения.



Дана Токмурзина – кандидат юридических наук, специалист в сфере налогового, таможенного и предпринимательского права.



Ербол Омиралиев - представитель государственного юридического сектора. Его общий юридический стаж составляет 25 лет, 15 из них - на госслужбе, а также 10 лет работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях.



"Все представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны, подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда", - подчеркнул Денис Шипп.