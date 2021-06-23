Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания, - Петр Своик

08:04 24.06.2021 История – самая вперед смотрящая из всех наук: покажи мне, как изображают прошлое нынешние политики и ученые, и я скажу, каково будущее у этой страны и народа. Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания



Петр Своик, 23 июня 21



В этом году Казахстан будет отмечать тридцатилетие Независимости. Ближе к юбилейному декабрю появятся, конечно, подробные перечни достижений, к которым мы заранее присоединяемся. Однако и накопившееся неудовлетворение, – всех и всем, еще на фоне тревожно неопределенного будущего, тоже налицо.

В конце концов, перелом с 2012 на 2013 год, когда страна досрочно выполнила Программу "Казахстан-2030" и обрела Стратегию "Казахстан-2050" далеко позади, но и в – недостижимом будущем.

По ключевым для экономики внешнеэкономическим показателям 2020 год отбросил Казахстан на уровень года 2010-го, а показатели на пути в заветную тридцатку самых конкурентоспособных стран у страны сейчас гораздо дальше от пятидесятого места, чем было в момент постановки такой задачи.

Упомянутый промежуток времени – время создания Таможенного и Евразийского экономического союзов, новый этап не только в нашей, но и всей глобальной истории. Это тоже вовремя понять и правильно отрефлексировать.



Новая история старых времен

В начале 2021 года президент Токаев распорядился написать новую академическую историю Казахстана – непростое дело. Хотя бы потому, что академических изданий прошедших времен было по числу перемен в этих временах. Ныне же сама Академия наук Казахстана тоже в прошлом.

Тем не менее, приписываемая Бисмарку мысль, что образующие нацию войны выигрывают не генералы, а школьный учитель, отражает самую суть. В каком ракурсе история Казахстана излагается в учебниках для нынешних старшеклассников по ходу запущенной в Казахстане модернизации общественного сознания, в таком же это отразится на государственном и национальном строительстве по выходу нынешних школьников во взрослую жизнь.

Учебник же создать – процесс не столько творческий, сколько бюрократический. Сперва нужен строго выверенный по текущей политической надобности стандарт – как СНиПы в строительстве. Уже под образец подбираются исторические факты и их интерпретация. Базой же для самого школьного стандарта может быть только актуализированная на данный момент академическая версия, без нее никак.

И вот здесь закономерен разгорающийся все последнее время интерес к временам Золотой Орды, вплоть до предложений о создании "института Джучи". С тем посылом, что оттуда и пошла история Казахстана. Хотя пока это смелая научная гипотеза, но никак не действующая каноническая версия, согласно которой история идет от Казахского ханства, образовавшегося много позже.

Строго говоря, тут и доказывать-то нечего, казахи, безусловно, исторические наследники улуса Джучи, не единственные, но самые последовательные. Те же татары, давно отпраздновавшие 750-летие Золотой орды, как свой праздник, обособились в Казанское ханство гораздо раньше, чем от государства кочевых узбеков, – остатка той самой Большой Орды, уже без Крымского, Астраханского и Сибирского ханств, откочевали еще и будущие казахи.

Генетики, антропологи и филологи расскажут нам о различиях, но политически казахи – это и есть та совокупность примерно семи исторических народов и скольких-то крупных племен, которые сплотились-перемешались именно по ходу образования, существования и распада империи Чингисхана. В историческом смысле Чингисхан, безусловно, предок современных казахов, а казахи – его потомки.

Как, между прочим, и современная Россия, и русские – они ведь тоже оттуда. Как Москва сделалась матерью городов русских, разве не во времена Золотой орды и не через прямое покровительство расторопного князя Ивана Калиты ханом Узбеком?

Да, в российской историографии тоже еще держится концепция "татаро-монгольского ига", хотя менее ангажированный и более сбалансированный взгляд на общую историю Евразийских пространств и народов тоже вполне себе находит место. Но мы сейчас не о соседях, а о себе. История (как и футбол) дело обоюдное, а потому важно, как в казахской академической версии будет отражено наше общее далекое и недавнее прошлое.



Пафос созидания

Здесь на самый принципиальный момент, ради которого все и написано, стоит обратить внимание – замену эстетики распада пафосом созидания.

Смотрите, как многозначительно получается: и нынешняя, выстроенная с нуля казахская государственность вытекает из распада Советского Союза, и Казахское ханство ведет свое начало от окончательного распада того, что было Золотой ордой.

Так мало того, праздничная дата, отсчитывающая семь с половиной веков Золотой орды, она ведь тоже не от образования улуса Джучи, а от действия сугубо сепаративного – его отделения. По сути, это был аналог Беловежской пущи тех времен, а постсоветские суверены благоразумно не сделали 8 декабря 1991 года общим праздником независимости, у каждого нашлись свои даты. Отталкивающиеся все же не от развала общего, а сотворения своего нового.

А вот на какое прошлое это новое способно и должно опираться, это и есть тест на историческую состоятельность. Всех: и ученых-историков с выдающим им заказ действующим политическим руководством, и присутствующей при этом педагогической и прочей общественности. Конечно, мы легко можем понять, а при желании и принять утверждение Первого президента суверенного Казахстана, что до него государственности не было. Хотя вопрос, чем же тогда занимался Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана и что возглавлял – остается. В определенном смысле Елбасы прав – такой государственности у казахов еще не было.

Хотя никому из нас не дано появится с нуля – у всех есть папа с мамой, у тех – свои биологические родители, а потому даже любая семейная история тянется до существ, спустившихся с дерева и взявших в руки палку. А от тех наших предков до каких-нибудь трилобитов. Историческим же стержнем Евразийских пространств и народов, независимо от оценочных суждений, какими бы мы хотели сопроводить эти вехи, являются создание Монгольской империи времен внука Чингисхана Хулагу и СССР времен Сталина-Мао. И на этом стержне Золотая Орда – Московское царство – Российская империя и Советский Союз есть прямые исторические родственники и восприемники.

Поскольку же История устремлена в будущее, именно нам, и именно через новые издания школьных учебников, предстоит ответить на вопрос – что же дальше? С позиций сегодняшнего национального строительства это так просто и заманчиво – вычеркнуть советский период казахской истории, оставив от него только голодомор и репрессии, русификацию и колонизацию.

Но как тогда быть с действительно надвигающимся Будущим? Из которого первые, допустим, сорок лет казахской государственности могут быть описаны так: первая половина 90-х – инерция развала СССР; вторая половина 90-х – встраивание в мировой рынок в качестве экспортера сырья, импортера готовых товаров, иностранных инвестиций и кредитов; с начала нулевых и по 2012-2013 годы – снятие сливок с экспортно-сырьевой экономики, оформление компрадорской семейно-клановой и этно-ориентированной государственности; с 2013 по примерно 2024 – переход сырьевой экономики из накопительного в расходный режим, исчерпание сырьевого цикла и валютных резервов, тупик власти и разочарование общества, начала перехода к … здесь пока оставим многоточие.

Так вот, как все же будем отбирать ключевые события, закладываемые в школьные исторические стандарты: с опорой на эстетику раздела-распада или все же на этапы объединения-созидания?

Делиться-обособляться, понятное дело, проще, некоторым это выгоднее, а кое-кому так и просто необходимо. Но в таком "суверенном" формате единственное, что страна и народ приобретают в конечном счете, это много-векторную эксплуатацию такого рода "независимости". Что сегодня и имеем. И что в учебниках будущего будет, конечно, расписано обидно для нас, но поучительно для потомков.

Один заключительный пример на счет того, что лучше делать вместе, а не отдельно. Представим, что команда разработчиков академической версии напишет историю Казахстана исключительно на государственном языке и латинским шрифтом. Модернизация сознания будет достигнута полностью, но кому принесет пользу такая История? Источник - ia-centr.ru

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