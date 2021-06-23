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|На Елбасы водружают еще одно пожизненное звание - главы шутовской "Ассамблеи народа Казахстана"
08:39 24.06.2021
Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву могут дать еще одно пожизненное звание. Ему могут передать право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
Елбасы от этого предложения может отказаться.
Правительство внесло на рассмотрение Президента Казахстана проект Указа "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 149 "О Положении об Ассамблее народа Казахстана".
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Президент Республики Казахстан:
1) образует и реорганизует Ассамблею;
2) определяет направления деятельности Ассамблеи;
3) назначает и освобождает от должностей руководящих должностных лиц Ассамблеи;
4) созывает сессию Ассамблеи;
5) осуществляет иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан".
Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею, от которого он вправе отказаться.".