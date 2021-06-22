 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Электронный спрут проснулся. Девиз новой интернет-власти – "Быстро нападай и громи!" - Е.Пустовойтова
08:47 24.06.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 22.06.2021

Мог ли студент Гарварда Марк Цукерберг, организовавший в 2004 году сайт Facebook, где общались студенты его университета, мечтать о том, что лет через 15 он сумеет заткнуть рот самому президенту Соединенных Штатов? Едва ли. Зато теперь, когда таких "студентов" набралось у Цукерберга под 2,5 миллиарда и сам он миллиардер, послушаем, как он говорит с президентом: "Последние несколько лет мы позволяли Дональду Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими правилами... Но сейчас принципиально иная ситуация, связанная с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства. Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы назначили на его аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме" на неопределенный срок…"

Цукерберг

Вместе с Facebook затыкать Трампа помогали демократам Twitter (создатель – программист Джек Дорси), Instagram (американский студент Кевин Систром), Reddit (американский студент Стив Хоффман), компании Discord, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube, корпорация Amazon, которая отключила сервис Parler, популярный у сторонников Трампа.

И, похоже, урок, преподанный Трампу, впечатлил не его одного. Масштаб надругательства над личностью и должностью президента страны испугал и демократов, занявших в Вашингтоне места новой администрации…

Трамп

На минувшей неделе Джо Байден назначил Лину Хан (Lina Khan) главой Федеральной торговой комиссии (призвана защищать права потребителей и следить за соблюдением антимонопольного законодательства в стране). Ту самую Лину Хан, которая более известна как Amazon’s antitrust paradox из-за статьи, написанной пять лет назад и доказывающей, что платформа Amazon, предлагающая бесплатный сервис, наносит большой ущерб, устанавливая хищнические цены на продаваемые товары и манипулируя рынком в ущерб мелким фирмам. Теперь надо полагать, пишет The Economist, технологическим IT-гигантам уже стоит волноваться, так как назначенная глава FTC обещает действовать в полном соответствии с девизом Цукерберга "Быстро нападай и громи!" (Move fast and break things).

Лина Хан

Лина Хан – юрист, специализирующийся на антимонопольном законодательстве и законодательстве о конкуренции, давно добивается структурного разделения больших технологических компаний. Она заходит далеко за пределы обычных представлений об инструментах антимонопольного законодательства и популярна у республиканцев, которые атакуют узурпаторов коммуникационных площадок за подавление ими свободы слова.

Глава FTC уже определила направление атак: вместе с конгрессом она готовит законопроект об ограничении власти крупных технологических фирм через запрет отдавать предпочтение их собственным услугам; будет сотрудничать с европейскими коллегами, которые начали наступление против техногигантов; начнет расследование их деятельности; будет вести лично судебные дела против таких бизнесов.

Байден

Как у нее пойдут дела, пока не ясно, но то, что отношение Вашингтона к технологическим гигантам после инаугурации Байдена резко поменялось, несомненно. Вчерашние студенты, став господами Интернета, собрали в свои руки миллиарды долларов и миллиарды пользователей и показали, как они могут заменять одного президента на другого. Это значит, что завтра они смогут это делать и без подсказки из Вашингтона.

Новая интернет-власть стремительно обрастает возможностями, привязывающими пользователей к ней все крепче. Вот что сулят им технократы от Интернета, рассказывая, как будет выглядеть типичный дом лет через 50. Ведущие эксперты "умных технологий" обещают вам комнаты мониторинга вашего здоровья и биометрические сенсоры на каждом углу, отслеживающие передвижение и определяющие потенциальную опасность. Вместо газовых бойлеров, которые будут запрещены в 2025 году в целях уменьшения выбросов углекислого газа, – инфракрасные обогреватели и полотенцесушители от компании Rointe, подстраивающие каждую комнату под индивидуальные нужды. Автоматизация работы всех приборов в доме. Комната, соединена с местными органами власти и правопорядка. Связанные в одну систему приборы по обогреву, электрификации, водоснабжению, кондиционированию воздуха сделают вашу жизнь энергоэффективной, экономичной и безопасной. "Умные сенсоры в одежде, мебели и аксессуарах динамически настроят под вашу персональную биометрию, что означает, что каждая комната в вашем доме будет всегда поддерживать уровень комфорта, охлаждая температуру, когда вы работаете в доме или поднимая ее к ночи, когда вы ложитесь спать", – пишет издание Showhouse.

Все эти прелести будут доступны только через платформы технологических гигантов, что сделает влияние последних на общество практически неподконтрольным. У нас на глазах формируется новая власть, межконтинентальный и ежеминутный инструмент влияния.

Европейская комиссия неделю назад начала официальное антимонопольное расследование в отношении Facebook, который нарушает правила конкуренции ЕС, используя рекламные данные, собранные, в частности, от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними. Компания злоупотребляет гигантским архивом данных о своих пользователях в своем рекламном сервисе Facebook Marketplace, что опять-таки нарушает правила конкуренции в Евросоюзе. Так что Лина Хан легко найдет понимание и поддержку у исполнительного вице-президента Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), опытного бойца с американскими технологическими корпорациями в Европе.

Вместе с Европой, похоже, восстает против "технобегемотов" и Туманный Альбион: Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) начало собственное расследование того, как они используют свои гигантские архивы данных.

Социальная сеть, не знающая границ и политических препятствий, превратилась во всемогущего трансконтинентального спрута, взявшего под контроль большую часть мирового рынка рекламы, товаров и услуг. Эта новая власть не собирается обороняться. Ее девиз – "Быстро нападай и громи".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624513620
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