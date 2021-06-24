В футбол играют настоящие педрилы... УЕФА раскрасил эмблему в поддержку ЛГБТ

08:50 24.06.2021

24 июня 2021,

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрасил эмблему в цвета радуги в поддержку ЛГБТ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.



Фото эмблемы изменились в официальных аккаунтах в соцсетях, в том числе в Twitter.



Сегодня УЕФА с гордостью окрасит себя в цвета радуги, - говорится в сообщении. - Этот символ воплощает в себе наши главные принципы, продвигает все, во что мы верим, - стремление к более справедливому и эгалитарному обществу, терпимому ко всем вне зависимости от их происхождения, веры или половой принадлежности

Ранее УЕФА запретил властям Мюнхена подсвечивать "Альянц-Арену" в цвета радуги перед матчем группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Венгрии.



Некоторые интерпретировали решение УЕФА отклонить заявку Мюнхена окрасить местную арену на матче Евро в радужные цвета как "политическое". Напротив, этот запрос по своей сути был политическим, потому что был привязан к присутствию на стадионе сборной Венгрии. Для УЕФА радуга является не политическим символом, а знаком твердой приверженности более многообразному и инклюзивному обществу, - говорится в заявлении УЕФА.

В Мюнхене планировали включить радужную подсветку на арене, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество. В Венгрии 15 июня был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. В Германии считают, что этот закон - часть систематического ограничения прав и свобод для представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии.